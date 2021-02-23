德语媒体：中国施打疫苗的速度为什么赶不上以色列？

（德国之声中文网）《新苏黎世报》以“中国实现群体免疫的长征之路”为题发表文章关注新冠疫苗在中国国内的施打情况。文章描述称，北京政府启动了一项施打新冠疫苗的计划，计划在尽可能短时间内为14多亿人口接种新冠疫苗。目前中国国内日接种能力约为20万人次，但这一规模还会继续扩大。截止到今年2月9日，中国国内已经接种了4050万剂疫苗，在全世界范围内仅次于美国。但是如果平均到每100名居民中的接种比例，中国仅以2.8%的比例甚至落后于瑞士（7.1%）和德国（6.1%）。目前以色列是全世界新冠疫苗接种速度和比例最快最高的国家。截至2月21日，以色列国内平均每百人的接种剂量为85剂。



文章写道：“（在疫苗接种的问题上）。中国实施的策略是现在重点人群实现群体免疫，而不是大面积地全民接种。其它国家则是优先给老年人施打以降低死亡率。不过这种方法在中国不太可能发挥作用，因为由于感染率低，对老年人的风险可以忽略不计。”



“经济学人智库分析认为，如果按照中国目前施打疫苗的速度，要等到明年才会有60%的中国人完成接种。不过去年年底北京官方在一次新闻发布会上表示，今年要让70%以上的国人完成两剂疫苗的接种并以此实现群体免疫。”

中国有哪些疫苗“走向世界” 国药（Sinopharm)：最早获批 国药集团的新冠疫苗是在传统工艺基础上开发的灭活疫苗。在全球十个国家进行了第三期临床试验，其中包括阿联酋、巴林、秘鲁、塞尔维亚和巴基斯坦等国。2020年12月底，国药集团发布了阶段性试验报告，称其有效率达79%。该疫苗随即在中国获批上市。截至去年年底，中国已经有上百万人在紧急使用的条件下接种了国药疫苗。阿联酋和塞尔维亚已批准该疫苗使用。

中国有哪些疫苗“走向世界” 科兴生物(Sinovac): 克尔来福 科兴生物研发的克尔来福（CoronaVac）也属于灭活疫苗，在巴西、印度尼西亚、孟加拉以及土耳其进行了临床三期试验。整体有效性数据尚未公布，巴西、印尼、土耳其进行的临床实验阶段性数据相差甚远，有效性显示从50%到90%不等。今年2月初克尔来福在中国获批附条件上市。据科兴公司介绍，2021年1月以来，印度尼西亚、土耳其、巴西、智利、哥伦比亚、乌拉圭和老挝等国陆续批准该疫苗在当地的紧急使用。

中国有哪些疫苗“走向世界” 康希诺（CanSino）：只须一针 康希诺生物（CanSino Bio）研发的新冠疫苗是一款腺病毒载体疫苗，仅需施打一针，摄氏2至8度都可以保存。三期临床试验在墨西哥、俄罗斯、巴基斯坦、阿根廷和智利5个国家、对4万余受试者进行了接种。今年2月10日康希诺宣布，其研发的新冠疫苗在墨西哥获得了紧急使用授权。该疫苗的三期临床试验结果尚未正式公布。《环球时报》报道称，三期数据显示，康希诺疫苗的总体保护效力为65.7%。

中国有哪些疫苗“走向世界” 东南亚邻国 对中国疫苗的安全和有效性，很多国家的政界和舆论一直存有质疑。原因之一是，这些疫苗在临床试验的详细数据公布之前就开始获批使用。但对那些无力购买欧美药企疫苗的贫穷国家，中国提供的新冠疫苗无疑是救命稻草。2月7日，中国向柬埔寨捐赠的首批60万剂新冠疫苗开始运抵金边。此外中国还将向印尼、菲律宾、缅甸、老挝等国提供或赠送疫苗。图为印尼总维多多接种中国疫苗（2021年1月27日）。

中国有哪些疫苗“走向世界” 拉丁美洲 一些人口众多的拉丁美洲门槛国家面对国内严峻的疫情，中国疫苗也是一个重要选项。巴西、墨西哥和智利均已批准中国新冠疫苗的紧急使用。图为智利首都圣地亚哥的一个疫苗接种中心，医护人员正在为人们接种国药新冠疫苗。

中国有哪些疫苗“走向世界” 争议与质疑 巴西是中国疫苗进行三期临床试验的重要国家。图为一名巴西的志愿者试验接种国药新冠疫苗（2020年8月）。但该国政界对是否大规模使用中国疫苗的立场有分歧，总统博尔索纳罗一度不看好中国疫苗。此外在巴西和秘鲁，都有过因受试者出现意外严重不良反应而叫停临床试验的情况。

中国有哪些疫苗“走向世界” 非洲 2月15日，20万剂国药新冠疫苗运抵津巴布韦首都哈拉雷（图）。获得中国疫苗的非洲国家还包括塞舌尔、赤道几内亚、塞拉利昂等。尽管一些分析认为中国通过疫苗来扩大在非洲的影响，但不少缺少其它选项的非洲国家仍然对此表示欢迎。

中国有哪些疫苗“走向世界” “疫苗外交” 2月9日，中国外交部发言人汪文斌表示，中国向53个发展中国家提供疫苗援助，已经并正在向22个国家出口疫苗。不少西方媒体认为，中国借疫苗展开的这场公关行动，意在改善自身形象，扩展在全球的影响力。

中国有哪些疫苗“走向世界” 欧洲 在经济水平相对发达的欧洲，中国疫苗也能找到市场。匈牙利已同中国签署疫苗购买协议，塞尔维亚已开始大规模接种中国新冠疫苗。这两个国家也是中国在中东欧和巴尔干地区推行“一带一路”项目的积极伙伴。



文章指出，“中国疫苗施打速度略有迟缓原因很多。国药和科兴生产灭活疫苗都需要时间。中国可能今年将具备年产量达到10亿剂的生产能力。但是一部分疫苗将送往海外，因为中国领导层想利用疫苗作为软实力在全世界推广中国的制度”。

除此之外，“今年1月公布的一项针对上海1800万居民所作的调查显示，差不多每两个人当中就有一人表示不想接种疫苗。因为在中国总是能听到，人们不但不相信外国的疫苗，也不相信本国的疫苗，因为大家担心疫苗会出现副作用。另外中国国内的感染数极低，很多人也认为没必要接种疫苗”。



文章写道：“如果实现群体免疫的路途遥远，自然也会带来其相应后果。中国现在采取的方法是为了保护国内居民，几乎不让外国人入境。这一方法到目前为止十分奏效。按照中疾控公布的数据，目前在中国国内发现的感染英国变种病毒B.1.1.7的病例为37例，感染南非变种病毒501.Y.V2的病例为9例。另外中国国内尚未发现巴西变种病毒P.1。官方公布的本土感染病例数一直保持低位。”





这种结果就势必导致中国官方更进一步加强封锁边境的做法。只要边境不打开，中国国内也就缺少动力为国人施打疫苗。文章最后指出：“这也就意味着，实现群体免疫的时间越长，北京方面重新打开边境所需的时间也就越长。”



永无休止的竞争



德国《世界报》发表的一篇题为“中国年轻人受够了打工人的苦日子”（Junge Chinesen haben die ständige Schufterei satt）的文章关注到，中国很多年轻人不再为了获得社会地位的上升而辛苦参与永无休止的竞争（老鼠赛跑），因为当“人上人”本来也几乎不可能。





这篇文章先回顾了两年前中国互联网上对于企业“996到ICU”高强度加班现象讨论，然后分析指出，“中国涡轮式的资本主义崛起不仅为千百万人铺就了通往中产阶层和富足生活的道路，同时也导致社会发生极速变化。这种变化的深渊之一就是令人难以忍受的工作环境，在这种环境下，加班和辛苦工作已经变成每天的日常”，



“日复一日的生存斗争也带来了巨大影响。 年轻人感到精疲力尽，容易变得麻木不仁、无精打采。中文网络用语中也因此出现了一个反映这一现象的新词汇——‘丧’。这个词表述了那些厌倦了生活的年轻人的生活态度。”



文章写道：“如果语言是社会变革的地震仪，那么现在有一个词可以更简洁地描述当代中国社会的深渊。在一场人尽皆输永无休止的竞赛中，人们普遍感觉陷入困境。这也就是催生了一个新的流行词汇：‘内卷’。”

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