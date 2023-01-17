德语媒体：中国施压澳洲政策失败？

（德国之声中文网）广东省海关官员最近收到政府有关可以为澳大利亚煤炭货物清关的通知，中国以此终止了对澳大利亚煤炭的非正式禁令。《商报》本周六（1月21日）发布的一篇评论认为，这一宣布让澳方对双方关系“重修于好”燃起希望。文章写道，澳大利亚总理阿尔巴尼斯态度乐观地表示：“中国是我们最重要的贸易伙伴，我们一直在努力改善双方关系……能够向中国自由出口符合澳大利亚的利益，进口从澳大利亚的这些货物也符合中国的利益。"

作者Mathias Peer接着分析了中国为何会放松对澳限制的原因：“从观察家的角度来看，中国愿意放松贸易限制，与其说是出于经济原因，不如说是出于政治原因。尽管在抵制开始之前，澳大利亚是中国第二大煤炭供应商，但中国早已找到了替代国家，比如俄罗斯和印度尼西亚。目前在上海从事研究的澳籍政治学者彭中州认为，考虑到这一层，再次允许进口的决定应主要是为 恢复双边关系的谨慎步骤。”

作者接着写道，促进中澳关系出现转机的一大重要因素是去年澳大利亚的政府更迭，澳大利亚大选后总理换人，阿尔巴尼斯作为工党领袖上台，多次对中国严厉言辞的莫里森卸去总理一职。此外：“中国国家主席习近平不得不意识到，经济压力并不能帮助他说服澳大利亚采取更有利于中国的政策。恰恰相反，这次对抗让堪培大大加强了与其他西方国家的安全合作。同时，澳大利亚迅速成功地开辟了新的销售市场，从而减少了对中国依赖。洛伊研究所（Lowy Institute ）专门研究中国政治的高级研究员麦克格雷格（Richard McGregor）指出，北京希望对澳大利亚的经济施加压力，从而让其改变政策，但贸易限制并没有实现想要达到的目的。"

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 多生是荣誉 中华人民共和国建国初期，中国是大力鼓励生育的。50年代初，中国政府禁止非法打胎，严格限定绝育手术和人工流产的条件，并效仿前苏联，给多生多育的妇女以“光荣母亲”、“英雄母亲”的称谓。生孩子达到5个为“光荣母亲”，10个为“英雄母亲”。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 少生才光荣 在这种环境之下，中国人口迅速增长。70年代末，中国人口已接近10亿。为了减缓人口增长，中国把控制人口增长纳入国民经济社会发展计划，70年代提倡“晚稀少”的政策，即提倡晚婚晚育，拉长生育间隔，只生两个孩子。当时流行着“一个太少，两个正好，三个多了”的说法。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 “只生一个好” 相信许多人都很熟悉这句口号。1982年，计划生育被定为国家的基本国策。独生子女政策开始在全国实施，对少数民族和农村家庭做出了一些例外规定。“只生一个好”的口号响彻各地，独生子女成为时代独有的现象。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 超生妈妈之殇 严格控制出生的政策也让许多家庭付出了沉重的代价。网上流传着很多关于计生的血泪故事：被打毒针强行引产、为躲计生迁户农村……对于黄宏、宋丹丹表演的小品“超生游击队“，很多人仍然记忆犹新。在令人捧腹的表演背后，讲述了却是一个残酷的现实：一对夫妇为了不被强制计生，而不得不四处流浪。陷入“超生门”的也不乏名人，比如张艺谋就因为超生而交纳了748万元计划外生育费及社会抚养费。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 一胎政策 中国在实施了计划生育政策多年，虽然有效控制住了人口的增长，不过政策也带来了种种弊端，不仅社会老龄化问题日益严重，人口萎缩的现象也远远超过一般人的想象。中国社会科学院2015年在《经济蓝皮书：2015年中国经济形势分析与预测》中指出，中国的总生育率只有1.4，远低于世代更替水平的2.1，并且已非常接近国际上公认的1.3的“低生育陷阱”，该机构呼吁尽快全面放开二孩政策。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 二胎催生 为了刺激人口增长，扭转劳动力快速老龄化的趋势。2015年，北京决定全面实施一对夫妻可生育两个孩子的政策，开展应对人口老龄化行动。在全面放开二胎之前已经实施了所谓“单独二孩“的政策。它的含义是，父母中一方为独生子女的家庭可以生育第二个孩子。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 试管婴儿 开放二胎的消息让一些父母们动起了再要一个孩子的念头。随着医学技术的发展，越来越多的人愿意选择试管婴儿的方法“量身打造”自己未来的孩子。有些医院给患者提供挑选新生儿性别的机会。除了试管婴儿，代孕也成为一些中国大龄父母再要孩子的一个选择。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 生育率“向下看齐” 全面二胎开放几年后，似乎效果有限，2016年出生人口数量出现一个小高峰后，中国出生人口数量从2017到2020年连续“四连降”。职业压力、生活成本、养育成本、观念变化等原因都导致中国的生育率下降。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 还是三孩好？ 为了应对出生率下降、老龄化加剧等问题，今年5月，中国人口生育政策再次放宽。中国家庭今后将可生育三个小孩。消息官宣后立即引起广泛关注和讨论。有网友不无讽刺地说道：“这届独生子女真的幸福，可以养4个老人，3个小孩。” 许多人的发言几乎都传达了同样的抱怨：生育率低迷的根本原因不是政策限制，而是养育成本太高。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 “低生育陷阱” 中国5月11日公布了最新的全国人口普查结果，中国大陆过去10年是1950年代以来人口增长速度最慢的10年，年平均增长率为0.53%。2020年中国育龄妇女总和生育率仅为1.3。国际上通常认为总和生育率1.5左右是一条“高度敏感警戒线”，一旦降至1.5以下，就有跌入“低生育率陷阱”的可能。



“自60年代大饥荒以来，中国人口首次出现下降。2022年中国人口总量减少的消息成为各大媒体的头条新闻。中国国家统计局公布的数据显示，2022年人口数从2021年的14.13亿下降至14.12亿。2019年，官方曾表示，人口总量减少到大约2030年时才会出现。《法兰克福汇报》本周六发表的一篇开头这样写道。

作者 Hinnerk Feldwisch -Drentrup指出，显然中国当局常常美化官方数字。现今公布人口数量几十年来首次出现下降，但这个趋势可能存在了几年的时间：“地方政府对出于自身目的，比如想扩建学校，就会在居民数字上做文章。在几年前，中国通过独生子女政策粗暴地干涉了生育权利，现在又对民众施加压力，因为经济上的影响，要求他们多生孩子。“

标题为“以牺牲人口为代价“（Zu Lasten der Bevölkerung）的评论写道：” 生孩子的成本很高，出生率在下降。人口学专家、《大国空巢》作者易富贤说，父母有时会购买假的出生证。密歇根大学的人口学家周韵（音）认为，北京刺激生育的措施已然失败。对一些女性来说，不生育甚至是一种政治抵抗。中国只可能通过改革来防止许多因人口迅速老龄化而导致的负面影响——若是如此，这可真正是让人意想不到的意外。“

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