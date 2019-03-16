德语媒体：中国新时代没有来

（德国之声中文网）"如果这是一场许愿大会有多好--人们就可以许下所有美好的愿望，为中国改革开放40年后的这场人大会议。但是多年以来中国改革开放一直步伐蹒跚。创始人邓小平大概也会感到绝望。" 德广联（ARD）周五发表的一篇评论开头这样写道。

在批评者指出中国得少些计划经济、少些排斥、给私企更多空间的当下，习近平恰恰强调，每个人、包括企业必须为党服务。

评论称，虽然北京面临着种种问题，比如与美国的贸易争端、中央和地方政府的高额债务、国有企业产能过剩等等，但没有任何迹象表明中国将迎来第二波改革："经济正在放缓，对公司倒闭和失业率上升的担忧越来越大。这次人大会议在这些方面几乎毫无作为。"

"一项规范外国投资的法律，让外企在在中国投资更为简便。为了刺激经济，给企业减轻压力决定减少征税。大改革草案看起来可不是这种样子。"

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题为"第二个改革新时代没有到来"（Kein Aufbruch in eine zweite Reformära）的文章接着提出问题，特朗普会是那个能改变中国经济结构的人吗？文章指出，如果特朗普不按常理出牌、冒险、无外交思维的做法能够迫使中国进行具体的结构改革，也会使他人受益，比如也投资中国的欧洲国家，包括德国："就连中国经济高层也许会有一些人希望，美国的施压能改进经济结构。"

作者最后指出："改革开放40年之后，中国需要改变--这尤其会救了自己。但目前并没有新方向的痕迹。这次的人大会议并没有让人们看到更多希望。"

华为是魔鬼吗？

《新苏黎世报》周五发表的一篇文章开篇打了一个比方：美国代表团今年2月份的巴塞罗那之旅颇有些传教的意味，他们的使命是，说服盟国们的决策者，让他们相信华为公司是魔鬼。在巴塞罗那世界移动通信大会MWC上，美国人的这种做法似乎没有赢的多少好感。不过欧洲政府应该怎么样对待华为，这个问题并未解决。

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文章表示，华盛顿认为华为是北京的傀儡。该集团的智能手机不仅是美国苹果的劲敌，美国更为担忧，作为全球领先的电信设备供应商，华为在5G设施会中发挥着主导作用。这不仅涉及到美国，也关乎到多个西方国家，包括瑞士，这关系到经济利益："这解释了美国的紧张情绪和在欧洲的反华为游说动作。中国人不仅有技术，价格也便宜。最重要的是，拥有18万名员工的集团有能力快速铺设5G网络。"

题目为"华为问题不仅关于到贸易战"（Bei Huawei geht es nicht nur um den Handelsstreit）的文章呼吁，欧洲各国必须放下特朗普眼镜考虑这样一个问题："与华为合作建设5G安全风险真的会太大吗？技术层面来讲，答案是否定的。风险怎么都不会大过其他提供商，比如诺基亚或爱立信。基本上，所有硬件和软件制造商都能在基础设施中安装后门。防范精密的网络间谍，比如情报机构是很难发现的。巧妙地内置恶意代码置在复杂的网络中很难检测的到。"

世界移动通信大会上的折叠手机和5G技术 关键是可折叠 折叠式屏幕今年风行一时。华为推出的 “Mate X”折叠屏手机成为轰动一时的头条新闻。但同是中国公司的柔宇科技动作明显快于华为，该公司去年10月就推出了其首款折叠屏手机。

世界移动通信大会上的折叠手机和5G技术 令人印象深刻的价格 华为Mate X 5G手机有一个可折叠的屏幕。它在三星的银河折叠手机公布一周后亮相。其价格也将韩国手机甩在后面。华为Mate X售价 2299 欧元，比韩国银河贵约300欧元。

世界移动通信大会上的折叠手机和5G技术 华为笔记本电脑 “Mate X”虽然令华为广受关注, 但并不是中国人唯一的新发明。该公司还推出了 matebook x pro 笔记本电脑系列。由于有了“onehop”功能，只要都是使用华为的计算机和智能手机，两者之间便可以顺利进行数据交换。

世界移动通信大会上的折叠手机和5G技术 下一代移动通信 包括德国宝马在内的很多汽车制造商也在巴塞罗那移动通信博览会上亮相。他们对5G寄予厚望。由于数据传输速度快、延迟小, 下一代移动通信技术将能够推动自动驾驶车辆的新发展。

世界移动通信大会上的折叠手机和5G技术 日益普及的新科技 世界移动通信大会是一个规模宏大的盛会，参加者超过10万，了解约2000家企业的产品。5G、人工智能和工业4.0是本届通信博览会的最大亮点。

世界移动通信大会上的折叠手机和5G技术 男用便携式振动器 伦敦Startup Mystery Vibe公司研发的一款便携式男用振动器可以通过手机遥控。通过技术手段提高人的性情趣是该公司研发这一新技术的宗旨。

世界移动通信大会上的折叠手机和5G技术 机器人来了 据中国制造商CloudMinds 介绍，该公司所生产的服务机器人可以担任门卫、服务台接待员或在养老院从事照顾老人的工作。基于4G和5G网络的服务机器人能够通过各种传感器和模块与人交流视觉感知。

世界移动通信大会上的折叠手机和5G技术 改进的人工智能 xr-1 型机器人的抓握能力极佳，甚至可以自如地拿起针等微小物品。据制造商介绍，近乎于人类的服务机器人甚至能够发展到拥有情商。但是其价格不菲，高达99.000 美元。



作者Stefan Häberli写道："到目前为止，没有证据表明华为曾参与过间谍活动。但这并不能让怀疑者放心。"为打消外界顾虑，华为展开一场魅力攻势，在波恩开设一间网络安全实验室，让德国政府更容易地进行安全检测。在布鲁塞尔建立了一个"透明中心"，政府官员、技术专家，行业协会在安全标准方面共同制定安全标准。作者写道："华为的种种措施，让这家企业在透明度方面远远超过来自西方的竞争对手，如爱立信，诺基亚、瞻博Juniper、思科 Cisco。"

瑞士政府早在2013年就讨论过华为扮演的角色。显然当时政府认为风险是可控的："这点可能目前没有太多改变。如果有变化，那么原因在北京，而不是华为的所在地深圳。"





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