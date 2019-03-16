德语媒体：中国新时代没有来

人大会议和华为依然是热门话题。德广联评论认为，改革开放40年后中国需要改变方向，然而本次人大会议上外界却感受不到这一点。《新苏黎世报》的文章指出，在美国促各国勿用华为的当下，欧洲应放下"特朗普眼镜"，考虑5G问题。
（德国之声中文网）"如果这是一场许愿大会有多好--人们就可以许下所有美好的愿望，为中国改革开放40年后的这场人大会议。但是多年以来中国改革开放一直步伐蹒跚。创始人邓小平大概也会感到绝望。" 德广联（ARD）周五发表的一篇评论开头这样写道。
在批评者指出中国得少些计划经济、少些排斥、给私企更多空间的当下，习近平恰恰强调，每个人、包括企业必须为党服务。
评论称，虽然北京面临着种种问题，比如与美国的贸易争端、中央和地方政府的高额债务、国有企业产能过剩等等，但没有任何迹象表明中国将迎来第二波改革："经济正在放缓，对公司倒闭和失业率上升的担忧越来越大。这次人大会议在这些方面几乎毫无作为。"
"一项规范外国投资的法律，让外企在在中国投资更为简便。为了刺激经济，给企业减轻压力决定减少征税。大改革草案看起来可不是这种样子。"
题为"第二个改革新时代没有到来"（Kein Aufbruch in eine zweite Reformära）的文章接着提出问题，特朗普会是那个能改变中国经济结构的人吗？文章指出，如果特朗普不按常理出牌、冒险、无外交思维的做法能够迫使中国进行具体的结构改革，也会使他人受益，比如也投资中国的欧洲国家，包括德国："就连中国经济高层也许会有一些人希望，美国的施压能改进经济结构。"
作者最后指出："改革开放40年之后，中国需要改变--这尤其会救了自己。但目前并没有新方向的痕迹。这次的人大会议并没有让人们看到更多希望。"
华为是魔鬼吗？
《新苏黎世报》周五发表的一篇文章开篇打了一个比方：美国代表团今年2月份的巴塞罗那之旅颇有些传教的意味，他们的使命是，说服盟国们的决策者，让他们相信华为公司是魔鬼。在巴塞罗那世界移动通信大会MWC上，美国人的这种做法似乎没有赢的多少好感。不过欧洲政府应该怎么样对待华为，这个问题并未解决。
文章表示，华盛顿认为华为是北京的傀儡。该集团的智能手机不仅是美国苹果的劲敌，美国更为担忧，作为全球领先的电信设备供应商，华为在5G设施会中发挥着主导作用。这不仅涉及到美国，也关乎到多个西方国家，包括瑞士，这关系到经济利益："这解释了美国的紧张情绪和在欧洲的反华为游说动作。中国人不仅有技术，价格也便宜。最重要的是，拥有18万名员工的集团有能力快速铺设5G网络。"
题目为"华为问题不仅关于到贸易战"（Bei Huawei geht es nicht nur um den Handelsstreit）的文章呼吁，欧洲各国必须放下特朗普眼镜考虑这样一个问题："与华为合作建设5G安全风险真的会太大吗？技术层面来讲，答案是否定的。风险怎么都不会大过其他提供商，比如诺基亚或爱立信。基本上，所有硬件和软件制造商都能在基础设施中安装后门。防范精密的网络间谍，比如情报机构是很难发现的。巧妙地内置恶意代码置在复杂的网络中很难检测的到。"
作者Stefan Häberli写道："到目前为止，没有证据表明华为曾参与过间谍活动。但这并不能让怀疑者放心。"为打消外界顾虑，华为展开一场魅力攻势，在波恩开设一间网络安全实验室，让德国政府更容易地进行安全检测。在布鲁塞尔建立了一个"透明中心"，政府官员、技术专家，行业协会在安全标准方面共同制定安全标准。作者写道："华为的种种措施，让这家企业在透明度方面远远超过来自西方的竞争对手，如爱立信，诺基亚、瞻博Juniper、思科 Cisco。"
瑞士政府早在2013年就讨论过华为扮演的角色。显然当时政府认为风险是可控的："这点可能目前没有太多改变。如果有变化，那么原因在北京，而不是华为的所在地深圳。"
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