德语媒体：中国新冠政策的骤变表明其制度的不可预测性

（德国之声中文网）"通过对台湾侵略性的行动，北京政府显然希望转移人们对人满为患的中国医院的注意。今后几周，中共灾难性的疫情管理可能夺取数以百万计的生命。对台湾的剑拔弩张表明，以独裁者习近平为首的集团有多危险，当其受到压力时会做出什么。"--《慕尼黑信使报》对中国军机周末大肆穿越台湾防空识别区的行为做出了这样的评论。

作者接着指出，在这样的背景下，德国在扩大5G网络方面对中国表现出的天真更让人感到震惊。文章写道："不加限制地使用网络设备制造商华为的组件，可能很快使德国成为面对中国间谍攻击束手无策的受害者，就像它之前因北溪管道成为俄罗斯能源讹诈的受害者一样。而且，就像在乌克兰一样，下一场大战的轮廓已在地平线上若隐若现，会令我们的国家遭受措手不及的影响。"

文章称，反对党领袖梅尔茨（Friedrich Merz）在要求现政府和总理 "承担更多领导责任 "时触及了现政府的一个痛点。"如果欧洲最强大的国家成为另一个暴力独裁政权的人质，让欧洲落入下一个陷阱，那是不可原谅的。肖尔茨难道就没有从默克尔可怕的错误中学到点什么吗？"

中国的风险被低估

《商报》文章援引彭博新闻社指出，仅在12月20日这一天，中国就有3700万人感染上新冠，社交网络上流传着尸体装在塑料袋里，堆放在医院走廊的视频。

文章写道，"在动则就对成百上千万公民频繁封城之后，北京政府现在对病毒放任自流。现在，病毒正在袭击保护不力、迄今免疫不足的人群。这表明：中国骤然改变新冠政策是一场灾难，显示出市场可能还是低估了中国带来的风险。而作为世界工厂和主要客户的中国，不会像原材料供应国俄罗斯那样容易被取代。当这一体系变得不稳定，从而可能具有攻击性时，就会出现非常大的危机。"

文章认为，"部分出于经济原因而推出的新的新冠政策再次清楚地表明了中国制度的不可预测性以及最终的不稳定性。在过去的金融危机中，投资者往往本着"他们控制着一切，不会出错"的信念，对北京领导层给予很大的信任。但是，在西方现在也有的独裁国家比民主国家更稳定的观点，其实是一派胡言。"

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