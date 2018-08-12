德语媒体:"中国政治空白"与"德国幼稚小伙"

七月底以来，中国深圳佳士科技公司的部分员工发起了组建独立工会，捍卫工人权益的运动。7名工友因此被开除，大约30多人被捕。一些人组建了"佳士工运声援团"，而声援团体的主要人物沈梦雨也在上周六(8月11日)被不明身份者强行带走。《法兰克福汇报》发表题为《中国政治的一处空白》的文章，介绍这场中国罕见的工人运动，文章写道：

"沈梦雨被强行带走后，周一再度发生抗议事件。来自'佳士工运声援团'的消息称，大约三四十名来自北京和南京的大学生深圳市举行了抗议集会。

按照西方标准，如此规模的抗议简直微不足道。但是对中国领导层来说，这却是一个极其敏感的问题，原因有二：同中国国内绝大多数工人抗议活动不同，这次佳士工人抗议不是为了索要拖欠的工资，也不是遭解雇者争取更多的遣散费。他们要求建立独立工会，这恰恰是中国政治的一项空白。在号称工农国家的中国，只有形同虚设的全国总工会才有权代表工人的利益，这里并不存在独立于共产党领导之外的工会。香港'中国劳工通讯'的Geoffrey Crothall表示: '官办工会的官僚作派越来越令人沮丧，因此深圳的抗议行动触动了一条敏感神经。'

这场工运的敏感之处还在于工人和大学生群体的联合。Geoffrey Crothall表示，这很'不同寻常'，过去很少有这类事件发生。五年前，广州大学生曾呼吁改善校园清洁工的工作条件。但这一次的情况却截然不同，毕竟佳士工人同大学生毫无关系。"

这篇文章称，遭绑架的工运积极分子沈梦雨是一名左派人士，这也是令当局感到紧张的原因之一。文章接着写道：

"另一个令当局不安的可能因素是：一周前具有相当影响力的网络论坛'乌有之乡'旗下的一部分毛派人士宣布要加入到这场工人运动中。《南华早报》援引其中一名极左派共产党员的话说：'工人阶级觉醒的时刻到了。'事实上，中国领导人习近平因经常效尤毛泽东，因而也被划归党内的左派势力。令当局感到棘手的是，这一次批评者来自左翼，对其进行污名化处理并不是一件容易的事情。"

中国左翼大学生因声援工人运动被绑架失踪的同时，一名德国籍留学生却因触犯中国的"新闻禁区"被迫离开中国。德国新闻学大学生穆大伟（ David Missal）被"遣送出境"的消息，引起了德国各大报章的关注。《南德意志报》记者在穆大伟乘机抵达杜塞尔多夫机场的第一时间采访了他本人。这篇题为《我感觉受到了激发》的文章中写道：

"周日晚间七时许，被推友称为'幼稚小男孩'的穆大伟走到了机场出口处。这位清华大学的前新闻学大学生确实可以被称为幼稚，因为他大胆地抵制了中国为大学生和新闻从业者制定的戒律。

在其新闻学学业期间，今年春季，他用镜头记录了一名被捕维权人士代理律师的工作状态。当这位律师去监狱探访当事人时，穆大伟不得不在监狱外等候。他利用这个机会拍摄了监狱的外景，因而同警察发生争执，于是他把同警察争执的场景也拍了下来。网上流传的视频中可以看到，警察如何试图制止他继续拍摄，他拒绝直至被逮捕的画面。被关押3小时后，穆大伟被放了出了，这可能也是他陪同的这位律师争取来的结果。"

穆大伟也对南德意志报记者谈到了他被"驱逐出境"的感受。文章写道：

"令穆大伟伤心的是，他可能今后再也无法获得中国签证了。在中国完成新闻学硕士学位的梦想也由此破灭了。他本来还想去实习，然后完成毕业论文。本来再有两年他就可以毕业了。他的理想是为一家驻华外国媒体机构工作。现在，他计划在德国完成学业，然后也许会去台湾学习一年。他一本正经地说道，他还是希望有朝一日能够再次获得中国签证。毕竟他懂中文，在中国有很多朋友。'我觉得受到了某种激励，会更加努力地去关注相关的问题。'"