德语媒体：中国掩盖疫情根源

（德国之声中文网）德国《商报》发表题为“中国正掩盖疫情起源”（China mauert, um den Ursprung der Pandemie zu verschleiern）的评论称，北京该是时候配合新冠疫情的溯源调查。

作者指出，美国要求对新冠起源再次进行独立调查，这不仅是出于自身政治利益，对其他国家未来的灾害防治也有益处。

“迄今中国领导人对于病毒是来自大自然的假说感到满意。如此一来，共产党统治者就能以此证明自己的清白。”

文章写道，北京领导人迄今毫不客气地驳斥病毒来自武汉实验室的猜测，因为“所谓的实验室理论，与一切都尽在掌握中的国家形象不合”。

作者认为，实验室理论并非毫无根据，至少根据美国情报机构近期公布的爆炸性消息，疫情起源的矛头再次指向武汉病毒研究所。

“中国如今必须毫无保留地与其他国家合作，以验证实验室理论的对错。中国必须向国际病毒学家、免疫学家、流行病学家和其他专家敞开大门，提出所有文件，并将所有能提供相关信息的人士汇整在一起。完全透明是必要的。”

但作者指出，目前看来情况并非如此：“中国一贯奉行欺瞒和误导政策。今年当来自多个国家的专家前往武汉寻找疫情根源时，再次显示出这一点。”

“世界卫生组织委任的专家及中国研究人员共同提出了一份报告。毫不意外的是，他们否定了实验室理论。此前中国当局已经对团队施加政治压力，并拒绝他们获取相关信息。开诚布公的合作不是这样的。”

《新苏黎世报》周四刊登拉扎德资产管理公司投资组合经理Aristotel Kondili的客座评论，题为“金融交易的丝绸之路—中国推数字货币追求地缘战略目标”（Seidenstrasse für Geldgeschäfte – China verfolgt mit einer eigenen Digitalwährung geostrategische Ziele）。作者认为，中国央行正如火如荼开发数字货币，以防止其他供应商建立霸权。而地缘战略也是中国所追求的目标。

“尽管数字人民币表面上是在中国进行测试，但中国对该货币的计划远超过中国的边界。长期以来，中国一直努力推动人民币的国际地位，但目前该国大部分跨境金融交易仍以美元结算。若新的数字货币能在民间广为使用，并成为可靠高效的付款方式，那么获得国际认同就只是时间上的问题。”

“可以预期，中国将向非洲贸易伙伴提供数字人民币进行测试，因为他们的货币通常难以兑换，与许多非洲国家的交易迄今仍以美元结算。中国在非洲大部分地区的强大地缘影响力，或将能使数字人民币在当地也成为本土货币，进而增加它在国际上的重要性。一带一路项目还将进一步强化这项发展，尤其是当中国成功在这个路线上将人民币确立为国际交易的标准货币后。”

评论最后写道：“中国不是唯一怀抱担忧与希望的国家，而它正站在积极发展和推动国有电子货币的最前沿。所有中央银行都面临不能让中国独占数字货币市场的压力。”

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