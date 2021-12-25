德语媒体：中国推“全过程民主” 西方需多加警惕

（德国之声中文网）《新苏黎世报》周一发表评论指出，中国共产党意识到，他们在民主与专政的较量中将会落败，因此北京正通过声称的民主概念进行回击。

作者Katrin Büchenbacher写道，"从中国官方媒体到学术界，几乎都在吹响同一个号角"。"8月美国从阿富汗撤军后，中国外交部发言人表示，民主不像美国生产的可口可乐，全世界一个味道。美国的民主只有每四年选举时才会发生一次，而中国人则享有'全过程民主'。中国政府在12月初发表政治文件《中国的民主》白皮书。"

"这当然是无稽之谈。中国是一个社会主义一党专制的国家。除了村一级的选举外，共产党不面临选举。党内精英可以自由支配，因为没有独立媒体、民间社会和反对派政治家可以挑战他们。党章中写道：'党政军民学，东西南北中，党是领导一切的'。"

"因此，很明显的，中国的一党专政从根本上违背了保护个人权利不受到国家权力侵害的自由民主基本秩序。尽管如此，中国最新的政治宣传手段，并不是西方国家可以用惯有的傲慢态度来忽视的。相反的，它需要最大程度的警惕性、抵抗以及专注于自身的意愿，以加强自己的体制。"

题为"中国想要成为更好的民主国家，这将震动世界"的评论认为，中国如今希望被看作是民主国家，背后有两个原因："在国际舞台上，中国政府关注的是认可度和影响力；在国内，其动机源自根深蒂固的担忧，即人民日益增长的不满情绪有一天会使终结党的权力垄断的呼声越来越高。"

作者评论道，七十多年来牢牢占据执政地位的共产党，寻求的是对中国政治体制的认可，希望作为美国民主的替代制度。"作为一个公开宣布独裁的国家，似乎是没有赢得制度竞争的希望。因此，中国的宣传者如今将其制度伪装成一种为中国量身定做的民主形式。

这当然不是第一个这样做的威权国家。苏联、前东德、朝鲜-许多社会主义国家已经将'民主'作为座右铭，因为人民民主的概念根植于马克思列宁主义中。"

文章提到，中国共产党和习近平在2019年首次使用了"全过程民主"的这个新表述。"这种术语混淆的目的很明确：北京的宣传试图破坏与它敌对的'西式民主'的概念。"与此同时，当西方民主政体面临新冠疫情、右翼极端主义、移民、社会两极化等挑战时，中国则吹嘘自己在社会稳定、出口增长等方面的成功，并利用这个机会攻击民主。

作者指出，很大一部分中国人认为他们的国家已经变得民主。"或许是他们的理解不同：他们今天的物质生活比30年前好上许多。在这个意义上，中国政府重新定义了民主。当中国共产党谈论民主时，他们所指的是在法律草案中考虑到大多数人的利益。最重要的是，在党的眼中，民主意味着政治应该为人民服务。政治通过经济增长、更好的教育、更好的工作、更多繁荣来满足大多数人的需求。"

"这首先是为了维护党的权力。如果党违背了主要的社会利益，让民众挨饿，那么它就缺乏执政合法性。这其中存在风险：经济增长放缓，中国面临人口方面的挑战，财富分配不均，腐败和滥用权力的现象普遍存在。在中国每年已有数千次抗议活动。正因如此，党和国家领导人习近平正通过加强社会控制和煽动民族主义来平衡经济增长放缓。"

评论最后写道，习近平将他的国家描绘成民主国家，是为了确保党在困难时期也能得到支持。"因为如果习近平不能成功解决人民对城乡差距的不满，解决住房、就业市场、卫生系统和教育问题，共产党就有可能面临政治灾难。"

当中国业务成为政治问题……

德国网络新闻媒体"编辑部网络"（RND）分析美国总统拜登签署的《维吾尔族强迫劳动预防法》会产生怎样的地缘政治影响。

文章写道："新疆地区人口数量虽然只有2600万，但是面积却相当于4个德国之大。中国每年种植的6200万吨番茄大多产自新疆。全球每年消费的五分之一的棉花也在新疆种植。"

"新疆地区还开采石油和其它矿产。特别是制造太阳能板和风力发电机所需要的多晶硅，据估算全球一般的储量都在新疆。那么这也就意味着，改善人权的同时可能会给应对解决全球气候变迁的问题造成阻力。"

文章写道："《维吾尔族强迫劳动预防法》会在多大程度上被执行，未来几个月即可看出端倪。但是围绕新疆问题的矛盾升级显示出，在中国开展业务的国际企业越来越深陷地缘政治的前沿阵线。压力不仅来自华盛顿，也来自北京。中国已出台实施《反外国制裁法》。为了确保其供应链中没有强迫劳动存在而将生产线撤离中国的所有企业都会受到中国制裁。"

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