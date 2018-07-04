德语媒体：中国挺进巴尔干

（德国之声中文网）本周四 （7月5日），被称为"16+1"的中国－中东欧国家领导人峰会在保加利亚开始举行。《法兰克福汇报》的分析报道提出的问题是：这是挑衅还是巧合？因为欧盟-中国峰会在此不久后举行，"这令人不禁产生这样的印象：欧盟--至少是西欧部分又被人抢先了一步。"

"中国的确日益把注意力集中在东欧，这既包括欧盟国家，也包括非欧盟国家。被称为'16+1'峰会的平台自2012年以来已是第7次举行，它的年头比党和国家领导人习近平倡议的'（新）丝绸之路'更长，不过有逐渐被纳入后者的趋势。这一会晤覆盖的国家，除中国和欧盟东部的11个国家，还有巴尔干西部的塞尔维亚、波黑、马其顿、黑山和阿尔巴尼亚。

上一次'16+1'峰会在7个月前刚刚举行，当时是在布达佩斯。由于匈牙利和其他一些国家政府对欧盟持怀疑态度，而希望与中国、俄罗斯、也包括土耳其等别的大国接近，这一会晤始终伴随着批评声。这一次也不例外，有人说，中国试图分裂欧盟，拉拢那些因长年等待加入欧盟而变得心灰意冷的国家。而现在偏偏遇上欧盟内外交困的时刻，既要面对难民危机，又要面对美国的贸易保护主义。

北京当然驳斥了这样的指责。不过值得注意的是，中国确实正在把目光集中到欧盟以外的（欧洲）国家。巴尔干连接中国控制下的希腊港口比雷埃夫斯和西欧，因此该地区在'丝绸之路'上有着关键的作用。另一方面，在那些尚未加入欧盟的国家，投资、招标领域规范更为宽松，行政管理机构总体上也不是那么一板一眼。"

中国运营的希腊港口比雷埃夫斯

报道在具体介绍了中国在西巴尔干各国家的投资情况后指出，这些表面上的成功也不应被夸大。在众多协议和意向中，只有少数基础设施项目得到了实施。文章引述维也纳国际经济研究所（WIIW）专家格里弗森（Richard Grieveson）称："相对来自欧盟的直接投资和贸易规模，中国在东欧所占的分量仍不足挂齿。不过在巴尔干西部地区，来自丝绸之路项目的资金与来自欧盟的资金已经有得一比。这表明欧盟虽然仍占有先机，但它不能忽视这一区域"。

贸易战的阴影

瑞士《新苏黎世报》注意到，在美中宣布的惩罚性关税即将生效之际，中国股市和汇率陷入巨大压力。"这是一场贸易冲突的前奏，还是北京政府有意而为的一个策略？"

周二，沪深股市和人民币汇率继续下滑，直到中国央行在收市前出手干预，才抑止了跌势。报道指出，目前人民币的下跌，仍是在政府掌控之内进行的，中国货币汇率只能在央行规定的范围内浮动。此外中国尚有充足的外汇储备，以应对货币贬值。

"因此一些分析人士推测，最新的贬值背后是中国政府在与美国的贸易冲突到来之前有意为之的策略。特朗普在选战中就指责中国人为压低汇率，以支持本国经济。与美国的贸易冲突一旦爆发，这样的货币政策是有意义的：如果美国通过关税抬高从中国进口产品的价格，那么让人民币贬值会缓和这一措施的后果，让中国商品更便宜一些。不过中国的货币不应该贬值太快，幅度太大，否则可能像2015年那样，引发资金外流，乃至给中国整个金融和经济体系造成不稳定。"

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