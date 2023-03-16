德语媒体：中国挪移天平 德国勿自蒙双眼

（德国之声中文网）德国联盟党（基民盟、基社盟）撰写的关于中国政策的立场文件草案指出，联盟党认为“以贸易换取和平”的原则不仅在俄罗斯问题上失败了，而且对华问题上也越来越失败。

《法兰克福汇报》撰文指出，“以贸易换和平”的原则最初的目的是通过建立起交织的关系而实现和睦与和平。然后西方的和平与富足的乌托邦推动换来的却是单方面的依赖，而俄罗斯和中国都利用这种依赖性对付西方。联盟党撰写的草案提出，德国和欧洲应该在明确自身利益的基础上制定一个新的工业政策行动原则。

文章写道：“这份长达21页的题为‘主权来自我们自己的力量——新中国政策的关键点’的文件尚未得到议会党团领导层的批准。在文件中，基民盟和基社盟将‘共产主义中国的崛起’描述为‘21世纪所有希望维护、加强和支持基于规则的国际秩序的国家所面对的核心且划时代的挑战’。中国是一个合作伙伴，经济竞争者和制度性对手。该文件指出，人们不能对‘中国已经挪移了天平，明显地把关系的核心推向了制度性竞争方向的事实面前自蒙双眼’。”

文章写道：“该文件认为，新的中国政策应该在中国正在寻求和推动的领域打造德国的竞争力和优势，同时加强弹性与抵抗力，并与‘利益和价值观一致的伙伴’建立并扩大联盟和伙伴关系。同时也愿意在‘在中国公开、透明和可靠的前提下建立伙伴关系’。”

联盟党认为，从德国和欧洲的角度来看，与中国脱钩既不现实也不可取。

德国联邦议员：“中国的角色很复杂”

中国深耕中南美洲

洪都拉斯总统卡斯特罗（Xiaomara Castro）在当地时间周二（3月14日）在推特上宣布，她已经指示该国外长处理跟中国正式建立外交关系的事宜。

《南德意志报》发表评论称，卡斯特罗虽然在推特上充满诗意地描述她这么做是“为了扩大国际社会自由团结合作的边界”，但实际上让洪都拉斯外交政策起变化的却是其它原因。

评论写道：“这个位于中美洲的国家与保加利亚的面积差不多大，盛产香蕉和咖啡。洪都拉斯在世界舞台上很少被提及。被提到时，都是提及它与台湾维系了数十年的邦交关系。”

“近几十年来中国在中南美洲大规模地扩大了其影响力。现如今中国已经成为该地区最重要的贸易伙伴。除此之外，北京在当地修建港口和公路，或者为中南美洲国家的基础设施项目提供资金。北京的努力收获的成果是，近年来，包括萨尔瓦多、尼加拉瓜、多米尼加和巴拿马等拉美国家纷纷与台湾断交。”

评论写道：“现在轮到洪都拉斯。这是巧合吗？恐怕不是。洪都拉斯总统做出这一宣布前几周，洪都拉斯与中国就修建该国第二座水坝展开谈判的消息刚刚曝光。换句话说，如果取得进展需要付出代价，那么连老交情也是可以被牺牲掉的。”

台湾还有哪些邦交国？ 危地马拉 拉丁美洲是台湾邦交国最集中的地方，共有11个。危地马拉西滨太平洋，东临加勒比海，北与墨西哥接壤，是古代玛雅文化中心之一。人口1124万，首都危地马拉城。居民多信奉天主教，官方语言为西班牙语。1933年与中华民国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 巴拉圭 巴拉圭是南美洲内陆国家，面积41万平方公里，人口664万，首都亚松森（Asunción），官方语言为西班牙语。农牧业是该国经济主要支柱，此外巴拉圭国家足球队是南美一支劲旅。1957年与台湾建交。2022年9月底访问台湾时，巴拉圭总统贝尼特斯向台湾要求10亿美元的投资，以抗衡中国和国内的压力，此事引发巴拉圭未来是否会和台湾断交的疑虑。

台湾还有哪些邦交国？ 洪都拉斯 洪都拉斯位于中美洲，面积11.2万平方公里，人口810万，首都特古西加尔巴(Tegucigalpa)，官方语言为西班牙语。1941年与中华民国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 貝里斯 又称伯利兹，前身为英属洪都拉斯，位置在中美洲东海岸。是人口最少、人口密度最低的中美洲国家。

台湾还有哪些邦交国？ 圣文森 全名为「圣文森特和格林纳丁斯」，简称圣文森国，位于拉丁美洲，1981年起与中华民国建立邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 圣克里斯多福及尼维斯 又称圣基茨和尼维斯，位于加勒比海。2018年五月，在台湾被拒绝参与世界卫生大会(WHA)时，圣克里斯多福及尼维斯代表与台湾的卫生福利部部长见面并且支持台湾参与大会。

台湾还有哪些邦交国？ 海地 海地是加勒比海岛国，面积2.8万平方公里，人口1070万，首都太子港，官方语言为法语和海地语。海地是全球最贫穷国家之一。2010年发生大地震后，海地经济一定程度上依赖国际社会的援助。1956年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 圣露西亚 又译为圣卢西亚，是个位于加勒比海的火山岛国家。曾经在1997年与中华人民共和国建交，而与中华民国(台湾)断交。之后又在2007年与中华民国恢复邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 史瓦帝尼 又译斯威士兰（Swaziland）位于非洲东南部，东邻莫桑比克，其余方向与南非接壤。面积1.74万平方公里，人口130万。官方语言为英语和斯瓦蒂语，经济上主要依赖南非。1968年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 帕劳 又译帛琉，位处西太平洋，1999年与中华民国建交。2017年开始，中国以帕劳与中华民国之间维持邦交关系为由，指示旅行社停飞帕劳之后，中国游客遽减。由于来自中国的旅客实在太少，帕劳太平洋航空甚至在2018年时，宣称以成本考量决定暂停飞往中国的航班。

台湾还有哪些邦交国？ 马绍尔群岛 马绍尔群岛是位于太平洋中部的岛国，由一千多个岛礁组成，面积181平方公里，人口5.3万，主要为密克罗尼西亚人，官方语言为英语和马绍尔语。1986年从美国托管下独立，1998年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 诺鲁共和国 又译为瑙鲁，是位于南太平洋中部的岛国，面积24平方公里，人口1.02万。二战期间瑙鲁被日本占领，战后由澳大利亚、英国、新西兰共同托管，1968年正式独立。1980年与台湾建交，2003年断交，2005年复交。

台湾还有哪些邦交国？ 图瓦卢 图瓦卢位于南太平洋，由9个环形珊瑚岛群组成，国土面积约为26平方公里，人口1.1万。1979年与台湾建交。图瓦卢海拔最高4.5米，受到海平面上升的严重威胁。2001年该国领导人在一份声明中说，由于面临国土被海水吞没的命运，该国居民将逐步撤离，举国搬迁新西兰。

台湾还有哪些邦交国？ 梵蒂冈 梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。位于罗马城内的梵蒂冈，面积仅为0.44平方公里，被称为城中之国，是天主教罗马教廷所在地。1942年与中华民国建交。 作者: 叶宣



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