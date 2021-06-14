德语媒体：“中国挑战”把北约从“脑死亡”中唤醒？

（德国之声中文网）北约峰会发表联合公报，将中国定义为"系统性挑战"。美国总统拜登在这次的北约峰会"首秀"中，强调美国对于这个军事同盟的重视。他的前任特朗普曾经公开贬低北约，批评欧洲盟友为这个联盟贡献太少，以至于法国总统马克龙说出了北约面临"脑死亡"这样的话。如今美国强势回归，这个"脑死亡"的危险是否"药到病除"？

德国《每日镜报》周二发表评论文章指出，就像在瘟疫大流行爆发之后，人们需要采取测试、防疫和疫苗接种等措施，从而让生活重归正规一样，北约这个西方同盟在经历了特朗普时代的破坏之后，如今也要缓缓恢复元气。

埃尔多安和拜登在北约峰会会场互相问候

作者Christoph von Marschall分析道，北约盟友之间的互相信任遭受了严重损坏。"还有什么人或者什么事情是值得信赖的呢？普京用暴力制造新的国家边界，囚禁异议人士，或者下令将他们暗杀。尽管如此，北约成员土耳其还在从普京那里购买武器。土耳其总统埃尔多安在会见拜登之前，先从中国那里得到了巨额贷款，似乎是故意要无视七国集团提醒各国不要陷入对中国的依赖这样的警告。如果是这样的话，遏制北京的战略又怎么能够奏效呢？"

文章接着指出，即使是西方的民主国家，也需要一些时间，去对新的危险做出系统性的应对措施。眼下西方国家面临的主要威胁，比如数字武器、气候变化，只会在未来的北约战略文件中出现。

"在北约上一份2010年的战略文件中，这些威胁都没有提到，而且那时候俄罗斯还是北约的伙伴，中国也不是什么战略挑战。幸亏美国总统从特朗普换成了拜登，欧洲人和美国人才终于又往前迈步了。特朗普执政的四年给了他们一个教训，那就是他们只有联合起来，才能获得更多的安全。伙伴之间的互信是起到决定作用的资源。北约终于又恢复了生机，这一点在这次的峰会上可以明显感受到。"

对于这次美国主导之下的G7峰会和北约峰会，文章最后总结认为，单纯从军事角度来看，中国并非北约需要威慑的"潜在对手"。这两场峰会并非主要从军事角度来定义安全问题，而是将其视为"经济、科技和盟友政治领域的优势地位问题"。毕竟，"谁有更值得信赖的朋友，谁就更加安全。"

随着中国的崛起和日益强硬，西方国家逐渐认识到，所谓的"经济发展会促进自由民主"，不过是一个童话，一句谎言而已。德国雷根斯堡大学政治学者格琳德·格罗特尔（Gerlinde Groitl）在《新苏黎世报》撰写客座评论指出，西方政治对"以贸易促转变"的童话盲从太久，而在中国这个案例中就能看到后果。

文章回顾了从中国实行改革开放以来，西方国家一方面寄希望于经济上的开放能够促进中国民主自由化，一方面出于经济利益的驱动，不断与中国扩大经贸往来的做法。

然而事实是，中国虽然一方面融入了由西方主导的国际秩序，参加人权对话和法治国家对话，对外表现出改革的意愿；而在另一方面，北京领导层却在对内扼杀一切政治自由化的萌芽。

"现在中国展示的，是'以贸易促转变'的另一个形式：中国凭借其经济实力，开始给民主国家指路。它要求西方国家在政治上保持温顺，以贷款、投资或者基础设施项目作为诱饵，并且对贸易伙伴实施惩罚，把欧盟议员和科研机构列入制裁名单。"作者最后呼吁建立全新的对华政策，至今西方各国在如何捍卫民主价值和自身利益方面存在的立场不一，事实上相当于对北京屈服的磕头政策。

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