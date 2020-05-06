德语媒体：中国拿不出的万亿赔偿

（德国之声中文网）柏林出版的《每日镜报》就美国总统特朗普要求中国为应对新冠不力赔偿美国的损失发表评论，认为这是拉拢选民的蹩脚伎俩，也是忘记了历史教训。这篇题为"不存在的万亿美元"的评论写道：

"特朗普或许明白，中国对这样的要求做出回应的可能性是零，但这也不是事情的关键。特朗普只是想在国内的电视观众中得分。

也许并不是所有美国人都注意到，总统的话从经济上看是荒谬的。即使中国人愿意，也拿不出数万亿计的赔偿。尚没有答案的问题是：这么多的钱到底该从哪儿来？中国人如果要向国外输出数以亿计的款项，就必须先获得巨额出口盈余，必须让自己的商品充斥世界市场，反过来这也意味着，其他国家有必要为自己的销售市场捏一把汗。

如果美国突然无法扩大出口，特朗普想必不会高兴。他现在就已不停抱怨，中国购买的美国商品不够多。自相矛盾和民族主义的经济设想让特朗普就像一个一定要让顾客大块买肉的肉铺老板，之前却要求顾客先把肉送给他。

经济民族主义是行不通的。一个国家不可能大笔向其他国家提供赔偿，欧洲人已经从一战后的历史中学到了这痛苦的一课。……

美国人在事后才意识到，是美国帮助德国还了战争赔款。这一教训长久地留在了人们的记忆中：在二战后，西方没有一个国家再要求德国和日本支付高额战争赔款。当时的政治家们知道，钱是不能随便给来给去的。似乎只有特朗普还没有明白这一点。"

中国力不从心

《时代》周报刊登该报原发行人索默尔（Theo Sommer）撰写的专栏评论，分析中美对外政策的失误，以及欧洲在新冠危机中的角色。作者认为，在新冠危机爆发之际，美国和欧盟的对外政治现状是一种毫无章法的退缩。

"而中国呢，即便国家主席习近平有这个雄心填补特朗普治下的美国留下的真空，在新冠非常时期却也力不从心。中国的可靠度和可信度已受到打击，声望受损，经济严重下滑。在世界政治的天平上，北京的经济筹码明显缩水了。未来，所谓'中国主导的世界秩序'（ Pax Sinica）与'美国主导的世界秩序'（ Pax Americana）同样显得不那么现实。更可能的是一种世界范围无政府主义状态下的摇摆不定。"

文章指出，德国总理默克尔有意在今年下半年德国担任欧盟轮值主席期间，为欧中关系定调。然而，定于9月在莱比锡举行的欧中峰会可能因新冠疫情取消或推迟。

"因此更重要的是，中国能在澄清疫病发展事实的过程中按邓小平的格言"实事求是"。坚持自己的意见得到尊重的习近平，也应该拿出气度，接受他人的看法。和谐不能建立在臣服和顺从之上，而只能是接纳不同意见和寻求妥协。"

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