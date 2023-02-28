德语媒体：中国担心俄罗斯战败

（德国之声中文网）《焦点杂志》以"习近平灰暗的独裁者联盟建立在脆弱的薄冰之上"为题，刊发由政治学者 Alexander Görlach撰写的客席评论指出，看似中立的中国实际上却非常担心俄罗斯的战败。

"对于北京来说，假如普京战败了，就会面临巨大的麻烦。与北京并肩合作抗击自由民主国际秩序的一系列流氓国家中，俄罗斯有着最为重要的位置。除了普京，习近平的同伙还包括白俄罗斯独裁者卢卡申科、朝鲜的野蛮独裁者金正恩、伊朗的宗教政权。要是好朋友普京倒台，民主反对派掌权了这个核大国，那么习近平就要经历一场噩梦。"

文章接着指出，美苏冷战期间，中苏关系也因意识形态争执而降至冰点，这直接导致中美两国相互接近，让苏联不得不独自面对两个大国。"要是普京倒台，情况就会是另一番模样：中国失去了最重要的盟友，也失去了便宜的能源和军事科技。届时习近平就会发现民主国家的势力已经推进到专制阵营的家门口。如今，北京传出了可能正在考虑为俄罗斯提供武器的消息，正说明中国并不能确保上述情形不会发生。"

作者注意到，美国已经就中方的这一考虑提出了警告，威胁要推出制裁措施，这将会进一步恶化本已疲软的中国经济。"北京和莫斯科称兄道弟，可以说是走入了歧途。只有在俄罗斯获胜的情况下，中俄联盟才能抵御西方制裁的冲击，才能进一步巩固专制联盟。所以，北京实际上并不中立。习近平对俄罗斯击败乌克兰有着浓厚的兴趣。"

"德国编辑部网络"（RND）以"卢卡申科会不会马上给俄罗斯供应中国武器？"为题，刊文分析了中国与白俄罗斯本周举行元首峰会的动机。

"习近平完全不顾忌欧盟根本不承认卢卡申科为白俄罗斯的合法总统，依旧为他铺开了红地毯。他这是在故意嘲讽西方？这一切似乎已经形成了一种固定模式：二月中旬，习近平刚刚在北京会见了到访的伊朗总统莱希，后者同样为欧美所不齿。卢卡申科访华也同样如此：会见本身就已经构成了对自由世界的挑衅，至于两人具体谈了些什么，则并不十分重要。"

作者随后援引西方情报圈内的忧心人士指出，卢卡申科和习近平有可能正在商量借道白俄罗斯为俄军提供中国武器。中白双方的公开声明中也确实都提到了"国防、刑侦、安全合作"，强调要"训练士兵应对恐怖主义以及颜色革命"。作者担心，"反恐装备"和军火之间的界限本来就很模糊，而且白俄罗斯和俄罗斯签有关税同盟协议，运送到白俄罗斯的军火将很容易转手给俄罗斯。

"北京真的会把白俄罗斯当作秘密中转站吗？届时中方是否会咬文嚼字地对美国表示，并没有'向俄罗斯'供应军火？一名北约内部人士对此表示：'一旦这样，就真的是嘲讽西方的高潮。'"

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