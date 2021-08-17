德语媒体：中国抢走了德国的欧洲市场

（德国之声中文网）科隆国际经济研究所新近发布的一份调研报告显示，在2000年到2019年期间，中国对欧洲的出口有了大幅度的提升。《世界报》撰文指出，德国和欧洲应对这一发展趋势高度警觉，因为事实证明，中国总是会将经济成就转化成政治影响力。这篇题为《中国已对德国核心产业构成威胁》的报道写道：

“ 同以前不同的是，中国企业现在已开始越来越多的向欧洲出口技术含量很高的工业产品，这些产品原本是德国的强项产品。科隆经济研究所的报告指出：‘中国对欧盟出口产品中，技术产品的比例已经2000年的50.7%增长至2019年的68.2%。

科隆经济研究所的专家马蒂斯（Jürgen Matthes ）写道，中国产品不仅在全球市场上对德国构成竞争，在欧洲本土市场上也同样如此。他表示，中国对欧盟的产品出口数据充分说明了这一趋势。

马蒂斯表示：‘从2005年以来，德国对欧盟市场出口产品的份额一直在回落。’总体回落幅度虽然不大，但德国拳头产品的份额却在明显下降。马蒂斯表示：‘尤为令人惊讶的是，中国早已不再是服装、玩具等简单商品或标准化娱乐电子产品的供应商。一些我们认为只有德国才拥有相关技术的产品也早已成了中国的出口产品，其中包括机械制造、药物制品以及汽车工业产品。’”

德国工业界普遍认为，由于中国政府对本国企业提供高额补贴，市场竞争早已出现了扭曲。因而欧盟必须采取措施，以保障公平的竞争环境。文章写道：

“德国工业联合会总监朗格（Joachim Lang）表示，德国必须认清中国的真面目，即制度性的竞争对手。‘欧洲必须表明态度’。德国工业联合会对欧盟委员会建立欧洲开放式战略自治的方案表示赞赏。至关重要的是，欧盟在审核投资项目时要发挥协调作用。对来自第三方的投资要核查其是否获得政府补贴，并同日本和美国等价值观伙伴签署自由贸易协定。

过去多年以来，德国总理默克尔从未有过如此态度鲜明的表态。因为她不想得罪中国这样一个重要的贸易伙伴。现在的关键问题是，下一届德国联邦政府会如何应对北京呢？”

德国汽车工业经济研究所（CAM）周日发布的汽车工业创新排行榜上，大众公司以技术创新最多荣登榜首。但德国在汽车工业界的霸主地位显然已经受到强劲挑战，排名前十的汽车制造商中有三家来自中国。《柏林日报》报道称：

“在电动车领域和用户体验方面的创新使大众公司获得高分。而戴姆勒则在自动驾驶方面赢得好评。…

宝马以总分88分排名第四。排名第五的是来自中国的上汽集团，此外长城和吉利也都得以跻身前十名。

迄今为止，德国汽车制造商在创新方面一直名列前茅，但德国汽车经济研究所所长布拉策尔（Stefan Bratzel)也警告说，除了特斯拉之外，德国汽车工业还面临来自中国的创新竞争，中国在电动车、联网以及自动驾驶方面也已经具备优势。”

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