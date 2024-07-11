德语媒体：中国投资者深感不安

《新苏黎世报》关注下周举行的中共三中全会，外界预期不会有深层次的改革。该报还聚焦习近平的反腐运动下，中国仍贪官不断。

（德国之声中文网）《新苏黎世报》题为“中国投资者深感不安”的文章写道：“下周一，许多投资者的视线将聚焦北京西郊一座宾馆。近400名代表将出席中共三中全会。”

“每五年才举行一次的该会议上，按惯例，中共领导层将确立未来经济政策的走向。代表们讨论的时常并非短期经济政策措施，而是长期结构改革。1978年邓小平领导的三中全会为中国改革开放政策打响第一枪。2013年的三中全会则决议称，未来市场将在资源分配中扮演‘关键角色’。”

文章写道，鉴于经济走势仍然疲软，对中共高层这次的期待特别高。然而，中国投资者显然已经得出结论：下周不会有大的改革规划。沪市自5月达到今年最高点以来，已经下跌7%。香港恒生指数自5月底下跌近8%。

“1月，国家基金向跌入谷底的股市大举注入资金。此后股市高走。然而如今已经结束。投资者显然受到忧虑的驱动，认为三中全会无法对该国经济困难作出适当的反应。”

文章写道，中国国内需求仍然疲软。个人消费持续低迷。房地产领域投资乏力。就业市场形势极为紧张，工资水平停滞或下降。

出口仍给经济增长带来动力。然而，与欧美的贸易冲突已产生深刻影响。5月对美出口仅增3.6%，对欧出口甚至下降。对东南亚则上升超过22%。但越来越多的新兴国家——其中包括印尼、巴西和墨西哥——对中国产品提高关税，未来可能削弱出口贸易的增长动能。

此外，外国直接投资前五个月下降近三成。因此，“三中全会更须发出明确信号，重建投资人、外国投资者以及中国民营企业的信心。”

文章写道，亟须的改革措施包括对社会福利特别是养老制度的全面改革，以及地方与中央政府之间税收的重新分配。此外，过时的户口制度必须大幅放宽。这或许会给私人消费带来强有力的推动。

“但是，大多数专家估计，中共高层下周不会采取如此具有指向性意义的步骤。佳富龙洲（Gavekal Dragonomics）的贝森（Andrew Batson）和何伟（音译，Wie He）分析说：‘过往已经有过希望变失望的情况’。2013年三中全会——在习近平上台后不久——最初因发出的改革信号受到欢呼。‘但很快就清楚了，习的新愿景与市场经济改革不大沾边。’”

反腐不成

《新苏黎世报》另一篇题为“习近平的反腐斗争”的文章则写道：“曼海姆欧洲经济研究中心以及纽约城市大学的经济学者将中国高官的年收入与城市人口收入相比较。这些‘老虎’仅靠正常收入就已经属于中国最富有的5%人群。再加上非法收入，超八成腐败高官可进入收入最高的1%人群。”

其中，能源领域是腐败的重灾区。而房地产业不单是填充官库，也是官员塞满自己腰包最快捷的途径。

文章写道：“经常是一个贪官前脚走，又一个贪官后脚来。在一党专制的极权国家里，腐败的吸引力巨大，因为党对经济的控制权是全面的。这制造了大量聚敛资财的机会，特别是如果升官受阻。”

文章写道，习近平执政初期，人们还充满乐观，如今则是愤世嫉俗了。每次打了新老虎，都意味着，还有更多老虎。习近平看上去并未取得真正的进步。

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