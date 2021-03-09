德语媒体：中国技术自主，德国怎么办？

（德国之声中文网）人大会议刚刚通过的经济发展计划，显然是一幅中国要成为世界头号强国的发展蓝图。《法兰克福汇报》写道，八十年代中期，人均月收入还只有大约30美元的中国，计划在短短数年之内，发展成为一个发达工业国家。这篇题为《蒸蒸日上的中国》的文章写道：



“比如官方媒体里有关中小学应取消英语课程的建议，就反映了这种要向世界展示中国强大的感受。一些党的官员认为，外语不再是必须掌握的技能。依照北京的计划，中国应凭借自身的力量，摆脱对外国在经济和技术领域的依赖。国际化程度最高的中国城市上海已经变得越来越单一化。过去三年当中，总人口为两千四百万的上海，外国人数量已经从16万5千人降至目前的大约十万人。



在中国全境，外国人的比例不足千分之一，这显然是该国越来越走向孤立的表现，而疫情造成的入境限制充其量也只是部分原因。领导层希望在中国实现群体免疫，但疫苗接种进度却比德国还慢。有鉴于此，中国封锁边境的时间可能会延长至明年甚至更久，更多的外国人会选择离开中国。只要有可能，他们留下的工作岗位也会由中国人取而代之。

毫无疑问，这种发展趋势是符合领导人心愿的。掌管一切的党绝不会容忍再次出现对美贸易战时的那种被动局面。从那时起，党开始强化了对市场和企业的监管。习总书记要求人民推动‘自主创新’。既然迄今为止的崛起之路取得了成功，那么党和政府今后也会通过计划经济、国家补贴以及铁腕统治让中国取得更大的成就。”

对于外国企业来说，只要他们能带来中国所需要的技术，他们就可以留在中国。但是这种状况会持续多久呢？该报继续写道：



“受疫情影响，德国出口行业对中国市场的依赖性进一步提高。而北京急于实现自给自足的计划，对德国出口业而言无疑是一种很现实的危险。德国政府仍希望事态不会变得如此糟糕，因此对中国‘伙伴’总是赞誉有加。然而，迄今为止并无迹象显示中国会遵守其受到广泛好评的气候保护承诺。世界上最大的二氧化碳排放国-中国宣称，在2060年全面实现零排放。

对于新疆人权遭到践踏的问题，中国政府已经不屑于进行自我辩护，而是转而对批评者进行攻击。在香港问题上违背国际条约引发国际社会广泛不满后，北京的回应则是逮捕反对派人士，并让‘爱国者’掌控立法会、行政以及司法机构。”



多年以前，面对来自中国的廉价钢材，欧洲钢铁企业总是会以自家产品质量更胜一筹作为竞争理由。而现如今，欧洲企业更常用的理由已经变成了他们的产品更符合环保标准。《商报》就此写道：

“这个理由显然很有说服力。只要欧洲本土钢铁企业的生产程序确实比境外企业更符合可持续发展的标准，这种说法就没有任何问题。但谁又能保证这种状况不会发生变化呢？已经发展成为世界上头号钢铁生产大国的中国也在努力促成本国经济的去碳化。

数码化以及汽车电动化进程的经验显示，只要北京领导层展现政治意愿，他们就能够以非常迅猛的速度在整个国民经济中实现这种转型。”



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