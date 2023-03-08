 德语媒体：中国技术与德国网络安全 | 媒体看中国 | DW | 09.03.2023

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德语媒体：中国技术与德国网络安全

据报道，德国内政部本周致函境内各大网络运营商，要求他们在四周内将目前在5G网络中使用的所有华为和中兴制造的关键部件上交审核。 过去几年来，德国政府在5G网是否应禁用中国组件的问题上一直犹豫不决，现在是要痛下决心了吗？

Symbolbild Rechenzentrum

（德国之声中文网）对于德国5G网建设中，是否应该禁用中国组件，德国朝野一直存在争议。《商报》发表评论，归纳总结了正方和反方的意见的。正方意见指出，德国各大网络运营商对地缘政治风险历来采取不闻不问不谈的"三不政策"，现在他们必须为此付出代价。

"2022年2月24日俄罗斯对乌克兰发动侵略之后，德国已经清楚地意识到，迄今为止的行事方式已经不能继续下去了。将部分能源基础设施交到俄罗斯人手中的做法，被证实是一个代价高昂的错误。此举在外交和经济方面，都给德国造成了严重的损害。当年在天然气交易方面同莫斯科结成了兄弟友谊的Uniper公司，现在已经被收归国有。各大网络运营商及其股东们如果尚存一份理智，就应当以此为戒。

德国网络中采用中国技术所暗藏的风险，是现实存在的。德国政府有可能会因此陷入受人胁迫的被动境地。倘若正如美国人所担心的那样，中国真会向俄罗斯提供武器，欧盟将不得不实施对华制裁，届时如果中国以干扰德国网络作为回应呢？单凭这种可能性的现实存在，德国政府就必须采取预防性措施。

过去有关华为的讨论中，华为技术将会受到严格限制早已是大势所趋。但各大网络运营商非但不去采用较为可靠的爱立信和诺基亚技术，而是全力以赴为华为展开游说。上述公司对地缘政治风险向来视而不见，现在是时候让他们为此付出高昂代价了。"

反方立场则认为，在是否应禁用华为等中国网络设备供应商问题上，长期以来，德国政界人士之所以支支吾吾，不肯做出明确表态，是因为他们拿不出华为技术危害网络安全的确凿证据：

《商报》：德国5G网建设中，是否应禁用中国技术，德国政府一直犹豫不决。

《商报》：德国5G网建设中，是否应禁用中国技术，德国政府一直犹豫不决。

"内政部长费泽尔（ Nancy Faeser)一直保持缄默。她的为难之处在于：西方情报部门对市场领头羊华为的各项指控，从来都拿不出具体的证据。即便是德国情报部门也表示，他们不认为中国技术存在安全顾虑。而对于网络运营商来说，华为一直都颇有欢迎，因为无论是它的产品质量，还是售后服务都堪称一流。也正因为如此，在时任美国总统的特朗普对华为发出禁令之后，德国的网络运营商仍对这些深圳出产的产品乐此不疲。德国电信等一众网络运营商在5G网建设中，即用爱立信和诺基亚，也同时选用华为产品，这完全是一种理智的选择，毕竟实现产品多样化才是王道。

在此问题上，联邦政府一直没有制定出明确的政策。作为德国电信的最大股东，联邦政府本来完全可以直接施加影响，但当初以默克尔为首的德国总理府却既不想得罪美国，也不想得罪中国。截至本周一为止，现任红黄绿政府在此问题上也依然看不出根本性变化。政府的犹豫不决中，依赖已然产生，其高昂的代价日后才能逐渐显露。政府应当为此承担责任。"

《法兰克福汇报》也发表评论称，无论是默克尔政府，还是现在的肖尔茨政府都认为，在5G网建设中采用中国技术，虽然暗藏着被中共政权刺探情报和从事破坏活动的风险，但也不应为了规避上述风险而去得罪中国这个重要的贸易伙伴。评论写道：

"新冠疫情终于让欧洲人意识到，核心领域对外国供货商产生依赖会产生多么严重的后果。而乌克兰战争更进一步加深了这种体会，并彻底打碎了那种所谓'专制政权终究会向好的方向发展'的幻想。更何况，现如今，鄙视欧盟的特朗普已经离任，主导抗中联盟的已经成了跨大西洋派政治家拜登。对柏林而言，要求运营商进行所谓真正的'审核'以求全身而退，当然是件好事。但任何技术审核机构，都不可能发现潜在的风险。即便是美国也一直无法拿出证据，证明华为的确在利用其组件窃取公民信息，并将相关信息转交给了中国政府，更没有证据显示，中国政府会借助华为组件，遥控西方网络，并从事操控和破坏行动。但尽管如此，人们对华为产品心存疑虑的理由仍有很多。

习近平治下的中国希望超越西方。无论华为和中兴如何辩解他们只是私营企业，但中国的情报法已经让他们的辩解立即变得苍白无力。上述两家企业都不肯通过扩大透明度来赢得信任。有鉴于此，各大网络运营商按政府要求所进行的'核查'，其结果已经不会再有争议：德国国家安全的需要不允许德国网络中采用中国技术。"

 

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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