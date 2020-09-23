德语媒体：中国打起了气候牌

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》以《习近平打起了气候牌》为题，介绍了中美两国在本届联大会议上的最新交锋。文章写道：

"宣布气候保护目标的时间和地点显然是经过周密筹划的。就在习近平发言前数分钟，美国总统特朗普刚刚对'美国前所未有的环保成就'大加赞赏，并抱怨各方'对中国无所顾忌的环境破坏'熟视无睹，却对美国大加鞭挞。有了此番铺垫，习近平再以巴黎气候保护条约的可靠支持者身份出现，就显得非常应景了。连绿色和平组织都对此表示赞赏。绿色和平组织北京分部的气候和能源专家李硕表示：'无论是政治，还是技术层面上，这都是一个非常大胆的步骤。'李硕表示，为了在不到四十年的时间里实现气候中性，就必须现在开始限制煤炭消费，并对中国食品生产方式进行根本性的改革。中国目前正处在起草2021至2025年下一个五年计划的最后阶段。只有在这一计划中明确写明具体步骤，习近平提出的目标才有望实现。"

文章写道，做出承诺和兑现承诺毕竟不能同日而语，但中国的最高领导人亲自部署环保目标，毕竟是一个令人欣慰的势头。文章接着写道：

"中国毕竟不是气候保护方面的典范。作为世界上人口第一大国，中国也是世界上温室气体的最大排放国，占全球二氧化碳排放量的28%。就在前不久中国还曾广受批评，因为该国仍在不遗余力的发展煤炭工业，并在全球范围内大举投资火力发电。

现在，中国领导人再一次借助环保政策，为自己打造值得信赖的国际伙伴的形象。2014年和2017年，中国就曾两次因此而大放异彩。2014年，习近平和奥巴马举行盛大仪式宣布中美两国就新的气候目标达成共识。2017年，美国总统特朗普宣布退出巴黎气候协议后，北京宣布将'毫不动摇'地继续支持这一协定。而习近平周二在联大会议上的讲话，听上去更像是出自一名环保积极分子之口。他说：'如果继续对大自然的警告置若罔闻，人类将无法承担其后果。'

但是，习近平并没有提出具体内容。有鉴于此，人们还无法知道，中国会如何实现其新的气候目标。也许，这也要取决于十一月的美国大选中，谁会成为下一届美国总统。"

《时代》周报认为，对于全球气候保护的努力来说，中国国家主席习近平最新做出的气候承诺，无疑是一个好消息，也为美国树立了榜样。这篇题为《中国要为美国树立榜样》的评论写道：

"这一表述来得非常突然，习近平为此选择的外交时机也非常巧妙。习近平的视频讲话被安排在特朗普讲话之后不久。特朗普的讲话目标直指中国和世界卫生组织，再次展示了其国家自私主义的本质。而习近平则反其道而行之，为中国树立起了认真执行国际条约、值得信赖的国际伙伴形象。这一点在中欧外交关系中已经初露端倪。上周举行的欧中视频峰会上，欧盟就曾向中国提出相关的建议，其内容正是习近平现在在联大会议上所宣布的。而欧盟有关在2030年前将尾气排放降低55%的计划，可能正是中方现在做出相关承诺的重要前提。"



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