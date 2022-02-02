德语媒体：中国才是美国安全政策的核心

（德国之声中文网）俄乌边界局势日趋紧张之际，美国国务卿布林肯却对亚太地区开始了为期七天的访问行程，《世界报》认为，仅此一点就足以显示美国外交及安全政策领域的核心所在。这篇题为《德国的安全已然成了次要问题》的报道写道：

"这就是欧洲人这些天来在外交政策领域不得不面对的现实。欧洲大陆面临数十年来最大规模地面战争风险的时刻，美国人却发出了明确的信号：美国人外交政策的重点不在欧洲，而是亚洲。

对于欧洲大陆来说，这是一个令人压抑的现实。毕竟俄罗斯虽然暂时从乌克兰边界撤回了军队，但战争风险并未因此消失。安全政治领域的各种冲突，并未因撤军行动而消失。即使奥运会仍在进行，但欧洲人对于普京是否会遵守奥林匹克和平理念并没有十足的把握，2008年，俄罗斯就是在奥运赛事期间侵略了格鲁吉亚。

阻止俄罗斯侵犯乌克兰领土，当然也是华盛顿的利益所在。但是令欧洲人感到沮丧的事实却是，华盛顿避免乌克兰危机升级的目的，主要是为了防止这一事态引发亚洲政治秩序的变化。因为就像俄罗斯想吞并乌克兰一样，中华人民共和国也想吞并台湾。"

如果西方默许俄罗斯军队开进乌克兰，那么中华人民共和国也会受到鼓舞，并可能进而对台湾采取类似的步骤。中俄两国以前所未有的明确姿态向世人展示，双方会在实现各自地缘政治目标方面相互提供支持。前不久的普习会晤上双方表示，俄中关系之好已经超越'极限'。"

台海发生战争是华盛顿最不希望看到的场面。因为依照对台关系法，美国有义务保障台湾的防御能力。也就是说一旦中国武力攻台，中美之间必将开战，甚至会引发世界核大战。文章最后写道："

"中国武力攻台的可能性，以及中国快速扩张军力，并对亚太其他国家进行经济霸凌的事实，使得美国不得不对其外交政策的重点进行重新调整：从耗费惊人的中东军事冲突中脱身，集中精力去遏制中国在亚洲日益增长的影响力。这一外交路线在奥巴马时代就已初露端倪，而在特朗普时代正式成型。用一句拜登未必爱听的话说就是，在美国对华政策方面，拜登继承了前任特朗普的传统。"

中国总理李克强新近在一次关于中国经济形势的讲话中，要求各电厂全力运行，以避免再度出现能源供给不足的问题。《明镜》周刊就此写道：

"这一措施极有可能导致沉重的环境压力。因为煤电厂的碳排放比天然气发电厂要高出一倍。但李克强表示，工业及家庭用电必须得到保障。

去年夏季和秋季，曾多次传出有关中国部分地区供电不足的报道。

中国宣布的上述举措，意味着中国至少暂时改变了能源政策。因为去年秋季，中国党和国家领导人习近平曾表示，中国将停止向境外出口煤电设备，并在国内重点发展可再生能源。"

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