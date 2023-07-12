德语媒体：中国手中的王牌

（德国之声中文网）酝酿已久的德国「中国战略」即将出炉，尽管现在「去风险」和「脱钩」成了欧洲政治圈的关键词，但德媒《世界报》刊登的评论文章「这些是中国的贸易冲突王牌」指出，对中国采取强硬的立场是有风险的。
该篇由Alexander Görlach撰写的文章指出，如今欧洲国家重新定位它们的对华政策——即改变过去的30年中，自由贸易的地位一直高于政治的现象，此种行为进一步表明「全球化决定的世界秩序可能即将终结」。
评论称：「自从乌克兰遭受非法袭击以来，世界看到北约国家令人出乎意料地团结起来。而在太平洋地区，美国的所有伙伴都已与华盛顿结盟，并承诺在军事上投入更多资金，从而保障其人民的安全。各国担心中国领导人习近平想要在他们的领土上验证他的『强权即公理』的教条，首当其冲的就是从未属于中华人民共和国的民主岛国台湾。」
有了俄乌战争的前车之鉴，世界各国对于中国也更加小心谨慎。不过，若台海真的爆发冲突，此前对俄罗斯实施的制裁能套用到中国身上吗？文章以德国为例，引用了基尔世界经济研究所（IfW）的报告数据称：「中国和台湾在德国221种产品进口中占据主导地位，大部分进口份额超过80%。因此，台湾海峡的冲突对德国贸易来说将是双重灾难。」
评论写道，因此「即使短期内找不到稀土的替代供应来源，德国和欧洲政客仍在试图『脱钩』或『去风险』，以免在紧急情况下被中国敲诈。」不过作者也举了中国过去对澳大利亚实施的经济制裁、对瑞典和立陶宛的威胁以及中国在韩国向美国采购新武器技术之后发出的「限韩令」为例，提醒欧洲国家尤其是出口大国德国必须「尽快为现实中的地缘政治做好心理准备」。文章称：「中国政府已经展示过它是如何对待不喜欢的国家了」，并且呼吁在对中国采取强硬立场的同时，也必须考虑其风险。
西德意志电台（WDR）记者Felix Wessel从北约峰会现场立陶宛首都维尔纽斯发回的「为什么我们应该效仿立陶宛」文章中写道，与俄罗斯和白俄罗斯比邻而居的立陶宛始终保持着警戒心：「早在乌克兰遭到入侵之前，立陶宛人已就俄罗斯向我们发出警告。当我们还在忙着为北溪2号铺设管道时，他们已经在努力摆脱对莫斯科的依赖。早在2014年，即克里米亚被占领的那一年，立陶宛就开设了液化气码头。这是『德国效率』远远赶不上的。」
尽管如此，作者表示：「好消息是我们可以从立陶宛身上学到一些东西。那就是：在与中国应对方面，不要再犯与俄罗斯类似的错误。」
文章提到台海冲突的风险：「如果中国军队真的进攻台湾，会发生什么事？以我们的汽车制造商为例，他们40%的销售额来自中国市场，我们的经济将如何应对这一后果？政治家们一直在谈论对中国的『去风险』，但科隆的德国经济研究所（IW）最近对一些原材料、基础化学品和电子元件的研究得出相反结论——并没有看到多样化的迹象。立陶宛外长兰茨贝里斯向我形容他眼中的景象：这就好像我们在建造下一个北溪2号。」
「立陶宛不仅不像我们这么依赖中国，甚至还在进一步降低依赖。自从台湾在立陶宛以『台湾』名义成立代表处后，立陶宛面临了来自中国的政治压力和经济惩罚。但是，在面对这个不民主的经济强国时，人口仅有280万的立陶宛并没有退缩，这一招最终奏效。」作者在最后指出：「即使这无法原封不动地移植到德国，我们仍可以他们的经验为鉴。」
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谁发明了 “去风险”？
冯德莱恩智库演讲
2023年3月30日，欧盟委员会主席冯德莱恩在布鲁塞尔两个欧洲智库主办的活动中用英语发表演讲。她指出中国和欧洲之间的经济关系正变得越来越不平衡，中国“明确地将军事和商业领域融合在一起”的做法给欧洲安全带来了风险，因此需要去风险，并且更好地运用现有工具，以维护欧洲经济利益。“我们之间的关系不是非黑即白，而我们的答案也不可能如此。因此我们必须聚焦于去风险（De-Risking），而不是脱钩。”
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谁发明了 “去风险”？
对华关系新的关键词
冯德莱恩的讲话获得了巨大关注。“去风险”这个说法也随即开始在德国和美国被媒体和政界人士引用。《纽约时报》认为，这一表述是对欧盟对华关系新的概括，德国和法国外交官此后在国际组织中推广“去风险”的概念，并使之体现在当年5月广岛G7峰会声明的内容中。德国《明镜》周刊则指出，冯德莱恩希望在用词上保留空间，与美国一段时间以来使用的“脱钩”有所区别。
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谁发明了 “去风险”？
依赖是个“好选择”？
德国外长贝尔博克4月中访华期间也表示，德国并非要与中国“脱钩”，而是要“降低风险”，就是说欧洲应降低对中国“不健康”的依赖。同时出席记者会的中国外长秦刚则回应说，“中德是伙伴，不是对手”，双方在供应链上相互依赖“是市场规则下最优的选择”；只要两国都保持开放，“就没有必要担心所谓的依赖”。
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谁发明了 “去风险”？
肖尔茨是始作俑者？
有德国媒体注意到，最早公开使用“去风险”一词的并不是冯德莱恩，而是德国总理肖尔茨。2022年11月德国《明星》杂志（Stern）在肖尔茨访华前的一篇报道中引述他谈到对中国产业链的依赖性时说到：“去风险和多样化是当务之急。”但当时这一说法并未引起特别的舆论关注。
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谁发明了 “去风险”？
金融术语
“去风险”（De-Risking）一词并非新近的发明，而是一个金融行业的术语，指的是银行或投资者收缩或终止交易关系，以降低支付违约的风险。而欧盟执委会主席冯德莱恩在2023年1月，亦曾在世界经济论坛上表示，欧盟虽需要“与中国合作和贸易”，但仍须修正与中国的商业交易方向，寻求与这个世界第二大经济体“降低风险，而非脱鈎”。
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谁发明了 “去风险”？
沙利文：免受胁迫
华盛顿的官员也开始使用“去风险”的表述。今年4月底，美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）在华盛顿布鲁金斯学会发表讲话时表示，“去风险意味著拥有弹性的有效供应链，并确保我们不会受到任何国家的胁迫。”“我们只是要确保美国和盟国的技术，不会被用来对付我们自己，”而并不是要切断贸易，他强调，“正如冯德莱恩主席不久前所说的。”
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谁发明了 “去风险”？
跨大西洋共识
德国《商报》指出，在这个问题上，冯德莱恩、德国总理肖尔茨以及美国国家安全顾问苏利文显然已经形成了共识。“同'脱钩'不同的是，'去风险'的目的并不是要在经济上孤立中国，而是要增强欧洲自身的经济抗压能力。”
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谁发明了 “去风险”？
G7峰会余音
5月的广岛G7峰会结束后，英国首相苏纳克（左二）对媒体表示，英国和G7集团其它国家在共同寻找方法，减少中国带来的挑战。“这一切都是关于去风险，而不是脱钩。”他补充说：“我们（七国集团）正在采取措施防止中国利用经济胁迫来干涉其他国家的主权事务。”
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谁发明了 “去风险”？
北京：不要“鹦鹉学舌”
对G7会议公报本已大为不满的北京做出激烈反应，中国驻英国大使馆发言人指责首相苏纳克的言论是“鹦鹉学舌”。中国外交部（图）之前就G7公报表示：“对于所谓‘经济胁迫’，美国大搞单边制裁、‘脱钩断链’，才是把经贸关系政治化、武器化的真正‘胁迫者’。我们奉劝七国集团不要做经济胁迫的同谋和帮凶。”
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谁发明了 “去风险”？
李强斥“伪命题”
中国总理李强6月27日在天津举办的世界经济论坛（WEF）“夏季达沃斯论坛”开幕式上发表演讲时说：“现在在西方，有些人在炒作所谓的‘降依赖、去风险’，我认为在一定程度上看，这两句话就是一个伪命题。”他认为，风险管控应该由“企业去做相应的判断和选择”，政府和相关组织“不应该去越俎代庖，更不应该将去风险扩大化、政治化、意识形态化”。
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谁发明了 “去风险”？
走入欧盟对华战略
共同的对华政策也是6月30日结束的欧盟峰会上的一个重要议题。峰会联合声明称，将支持继续保持同中国的经贸关系，同时减少欧洲对中国的的经济依赖。"去风险"在本次声明中正式登场，成为一个概念，今后欧盟将以它作为指导方针推出对华战略。但有批评指，欧盟目前表述的“去风险”仍缺乏具体的计划和责任规范。