德语媒体：中国手中的王牌

（德国之声中文网）酝酿已久的德国「中国战略」即将出炉，尽管现在「去风险」和「脱钩」成了欧洲政治圈的关键词，但德媒《世界报》刊登的评论文章「这些是中国的贸易冲突王牌」指出，对中国采取强硬的立场是有风险的。

该篇由Alexander Görlach撰写的文章指出，如今欧洲国家重新定位它们的对华政策——即改变过去的30年中，自由贸易的地位一直高于政治的现象，此种行为进一步表明「全球化决定的世界秩序可能即将终结」。

评论称：「自从乌克兰遭受非法袭击以来，世界看到北约国家令人出乎意料地团结起来。而在太平洋地区，美国的所有伙伴都已与华盛顿结盟，并承诺在军事上投入更多资金，从而保障其人民的安全。各国担心中国领导人习近平想要在他们的领土上验证他的『强权即公理』的教条，首当其冲的就是从未属于中华人民共和国的民主岛国台湾。」

有了俄乌战争的前车之鉴，世界各国对于中国也更加小心谨慎。不过，若台海真的爆发冲突，此前对俄罗斯实施的制裁能套用到中国身上吗？文章以德国为例，引用了基尔世界经济研究所（IfW）的报告数据称：「中国和台湾在德国221种产品进口中占据主导地位，大部分进口份额超过80%。因此，台湾海峡的冲突对德国贸易来说将是双重灾难。」

评论写道，因此「即使短期内找不到稀土的替代供应来源，德国和欧洲政客仍在试图『脱钩』或『去风险』，以免在紧急情况下被中国敲诈。」不过作者也举了中国过去对澳大利亚实施的经济制裁、对瑞典和立陶宛的威胁以及中国在韩国向美国采购新武器技术之后发出的「限韩令」为例，提醒欧洲国家尤其是出口大国德国必须「尽快为现实中的地缘政治做好心理准备」。文章称：「中国政府已经展示过它是如何对待不喜欢的国家了」，并且呼吁在对中国采取强硬立场的同时，也必须考虑其风险。

西德意志电台（WDR）记者Felix Wessel从北约峰会现场立陶宛首都维尔纽斯发回的「为什么我们应该效仿立陶宛」文章中写道，与俄罗斯和白俄罗斯比邻而居的立陶宛始终保持着警戒心：「早在乌克兰遭到入侵之前，立陶宛人已就俄罗斯向我们发出警告。当我们还在忙着为北溪2号铺设管道时，他们已经在努力摆脱对莫斯科的依赖。早在2014年，即克里米亚被占领的那一年，立陶宛就开设了液化气码头。这是『德国效率』远远赶不上的。」

尽管如此，作者表示：「好消息是我们可以从立陶宛身上学到一些东西。那就是：在与中国应对方面，不要再犯与俄罗斯类似的错误。」

文章提到台海冲突的风险：「如果中国军队真的进攻台湾，会发生什么事？以我们的汽车制造商为例，他们40%的销售额来自中国市场，我们的经济将如何应对这一后果？政治家们一直在谈论对中国的『去风险』，但科隆的德国经济研究所（IW）最近对一些原材料、基础化学品和电子元件的研究得出相反结论——并没有看到多样化的迹象。立陶宛外长兰茨贝里斯向我形容他眼中的景象：这就好像我们在建造下一个北溪2号。」

「立陶宛不仅不像我们这么依赖中国，甚至还在进一步降低依赖。自从台湾在立陶宛以『台湾』名义成立代表处后，立陶宛面临了来自中国的政治压力和经济惩罚。但是，在面对这个不民主的经济强国时，人口仅有280万的立陶宛并没有退缩，这一招最终奏效。」作者在最后指出：「即使这无法原封不动地移植到德国，我们仍可以他们的经验为鉴。」

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