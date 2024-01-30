德语媒体：中国房地产危机是不可避免的

（德国之声中文网）《编辑部网络》发表评论称，中国房地产行业发生严重危机，只是一个时间问题。现在的关键是，北京当局将如何收拾残局。这篇题为《一场不可避免的危机》的评论写道：

"泡沫终究不可能无限膨胀，市场的重力场下，它迟早会返回地面。早在2000年前后，就有持批评态度的经济学家发出警告，而他们警告中的场景，现在正在以令人咋舌的精确度逐渐化为现实。如果当时政府就采取措施，或许还可以避免最糟糕情况的发生。但现在亡羊补牢，显然已经为时过晚。

北京当局现在唯一的选择就是，如何让房地产市场恢复健康：要么长痛不如短痛，给陷入危机的房地产行业来一个短暂、但却极其痛苦的休克疗法，要么则是让病入膏肓的房地产行业自生自灭，最终达到自愈的目的。

对中南海行为方式稍微有些了解的人都知道，北京会毫不犹豫地选择第二种方式。当局会尽可能在有控状态下，让房地产泡沫自行破灭。"

评论指出，中国政府最担心的就是出现社会动荡，而数以百万计中产家庭房产梦的破灭，显然是个严重的不稳定因素，有鉴于此，政府想必会对一些小业主和小储户伸出救援之手。

"从中期来看，房价下跌也是一剂异常苦涩的猛药。中国人用几十年积蓄购置的房产，转瞬间价格暴跌，当然是件令人非常沮丧的事情。但从长远来看，价格必须下跌，才能让普通收入阶层也买得起房产。无论如何，这种情况迟早会发生。"

《商报》发表评论称，房地产巨头恒大被下令清算，也使各方对中国经济走势以及习近平的危机应对能力越来越感到怀疑：

"正是中国领导层的低息政策，促成了房地产危机，因为政府一直将房地产行业作为经济发展的引擎。有鉴于此，完全有理由对中国党和国家领导人习近平及其中央政府和地方政府的危机管控提出质疑。

香港法庭的裁决目前只涉及位于开曼群岛的恒大公司，这是一个重要的细节。除此之外，恒大债务的债权人主要以中国人为主，因此对海外的影响应当相当有限。但这一事实也并不能令人感到欣慰，因为，中国出了问题，中国的经贸伙伴也会同样遭殃，而德国恰恰就是中国最大的贸易伙伴之一。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。