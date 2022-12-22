德语媒体："中国战略"引发热议

（德国之声中文网）《商报》发表报道称，联邦政府拟议中的"中国战略"之所以关注度如此之高，是因为德国经济界不希望失去中国市场，而中国政府更不希望德国从最重要的欧洲伙伴演变成最主要的批评者。这篇题为《拟议中的中国战略令经济界异常紧张》的报道写道：

"本周早些时候，中国驻德大使吴恳接受《商报》采访时，对德国政府进行了措辞强硬的指控：从中国战略草案目前外界已知的内容来看，给人留下了'意识形态为主导'的印象。

《商报》获得的信息显示，中方代表也已就此在同德国各联邦部举行的会谈中表达了明确的不满，而红黄绿联合政府的政治家们则对中方的指控进行了反驳。

然而，即便是在联邦政府内部，中国战略也未能形成共识。主导这一战略文件拟定工作的德国外交部希望中国战略中要包含具体的行动指南。这样做的理由是，迄今为止各联邦州乃至联邦各部在对华政策问题上，往往各自为政，步调相当不一致。

更何况，过去的经验显示，中国领导人非常善于利用德国内部的不协调。因此，德国外交部认为，今后不应再给北京可乘之机。但德国总理府却希望制定一份简单笼统的中国战略文件。"

《商报》援引特里尔大学中国问题观察家韩博天（​Sebastian Heilmann) 教授的话写道，从目前已知的内容来看，中国战略在联邦政府内部缺乏广泛共识，而且核心议题的界定也不够明确，因此，这份战略文件出台之日，可能就已经过时了。

"韩博天（​Sebastian Heilmann) 表示，现在拟定中的中国战略没有任何实际意义，只会在联邦政府内部引发矛盾，甚至还会引起欧盟内部以至德美之间的争论。这样做，只会加大外交政策讨论中的分歧和薄弱环节，并为中国政府提供德国乃至欧盟对华政策软肋的准确信息。

就目前的情况来看，有关中国战略的讨论还将持续一段时间。德国国家安全战略制定完毕之后，中国战略才会正式出台。而国家安全战略预计最早可以在二月中旬起草完毕。"

正当德国政界和经济界就拟议中的"中国战略"以及如何减少对华经济依赖问题吵得不可开交之际，全球最大规模的汽车配件供应商德国博世公司宣布，将在中国投资十亿美元在苏州建立研发和制造中心，"为中国汽车制造商开发和制造用于电动汽车和自动驾驶的零配件。" 《法兰克福汇报》报道称：

"博世公司做出这一投资决策的时机，正值德国政界不断呼吁汽车工业减少对中国的依赖程度之际。许多大公司也正在努力在世界不同地区建立相互独立的供应链体系。但这并不意味着，它们会减少在华投资。去年夏季，博世总裁Stefan Hartung在接受《法兰克福汇报》采访时就曾对撤离中国的建议提出过警告。他表示，与其试图逆转全球化趋势，倒不如扩大在华投资。他说：'中国需要世界，如同我们也需要中国一样。'

目前，博世公司营业额的大约五分之一是在中国完成的。该公司现在就已经在向一系列中国企业供应配件。在中国，电动车正在逐渐占据市场优势，而中国本土企业生产的电动车越来越受欢迎，并已开始向欧洲市场的扩张。"

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