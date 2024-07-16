德语媒体：中国战略一年 去风险成果了了

一年前，德国政府公布了酝酿多时的“中国战略”，希望为政治和经济界与中国打交道提供方向指引。德国《商报》指出，这份战略初衷很好，但实际成果乏善可陈。

（德国之声中文网）“联邦德国有史以来首个共同的中国战略通过已经一年了。这在当时传达了一个好的信号：德国政府意识到了（与中国）关系的重要性，希望更专业、更协调一致地与中国打交道。”杜塞尔多夫出版的《商报》这样评价中国战略：

“这一战略明确地指出了同中国合作可能带来的风险：中国不仅是经济上的伙伴，也是竞争者和制度性对手。然而一年之后可以看到，理论分析是出色的，但落实多有不足。”

评论认为，德国政府面对中国的表现不够一致和果断。两位绿党籍部长对中国的态度更具批评性，社民党籍的总理肖尔茨和另一个联合执政伙伴自民党的内阁成员则希望一如既往地继续同中国做生意。而各联邦州更是自行其是。文章接着写道：

什么是脱钩？什么是去风险？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

“尤其在‘去风险’方面缺乏具体的步骤。德国要减少在关键原材料进口方面对中国的依赖，如何做到？计划在哪里？企业应该寻找新的销售市场以替代中国，它们得到了哪些支持？涉及中企到德国投资，例如在关键基础设施领域，红线到底在哪里？上周就德国5G网络中的中国元件的去留问题做出的决定再次表明，德国政府没有统一的计划。

尽管联邦内政部的安全专家早在9月就提出警告称，出于安全考虑应该立即、全面清除网络中的中国部件，联邦政府却迟迟不做决定，最后就一个几经软化的妥协方案达成一致。该方案为拆除部件设定了很长时间的期限，并继续允许很多中国技术存在于德国的5G网络中。”

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作者认为，中国正日益成为德国在安全政策的一个大问题。原因包括，中国出口的军民两用物资让俄罗斯侵略乌克兰的战争得以延续；中国与俄罗斯以及其他亲俄国家的密切关系成为欧洲的不稳定因素。评论接着写道：

“在一味担心中国领导层对德国汽车封闭其市场的时候，德国联邦政府忽视了一点：中国对欧洲市场至少也有同样程度的依赖。一方面，中国的汽车制造商积压了巨大的过剩产能，其中只有一少部分能被中国消费者消化；另一方面，世界其他市场也在对获得高额补贴的中国竞争关闭市场。”

德国发展部推出新亚洲战略 中国不是被援助对象 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

欧盟矫枉过正

在德国的中国战略出台前后，欧盟委员会也推出了其新的中国政策。《法兰克福汇报》发表评论文章指出，欧委会主席冯德莱恩主导的这一政策重在“清晰的棱角和对经济的有力保护”。评论写道：

“很长一段时间，欧盟坐视中国利用贸易政策实现其地缘政治目的、有针对性地加剧他国的依赖性、垄断重要原材料的供应链、用高额补贴拉动生产。

确定去风险的方针，以减轻依赖是正确的。布鲁塞尔针对不公平竞争的旁敲侧击和对中国电动车的关税也并非完全错误。人们时不时需要对北京展现出棱角，提醒对方遵守国际贸易规则。”

但作者认为，欧委会面临“矫枉过正”的危险。眼下该机构正在比以往任何时候都更加积极地利用它所掌握的保护手段来打击不公平竞争行为。

“不过，市场封闭和国家扶持并不能挽救欧盟的竞争力。难道欧委会真的相信，它能通过阻止中国产的光伏板和风力涡轮机进入市场来拉动欧洲本土的生产？我们早已输掉了这场竞争。对电动车的关税在最好的情况下只能让行动迟缓的欧洲车商赢得一些喘息的时间，最坏的情况下会阻碍他们与中国领先同行的必要合作。同时这样做会抬高绿色新政的成本，减少消费者的选择。这是保护本土生产商要付出的高昂代价。”

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