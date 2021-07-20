德语媒体：中国想从塔利班得到什么？

（德国之声中文网）塔利班代表访问中国，受到中国外长接见，引发了德语媒体的关注。《法兰克福汇报》以“北京把塔利班当成座上宾”为题发表评论写道：

“美国人经过多日的艰难谈判，才让王毅同意与美国副国务卿举行会面。而阿富汗的塔利班本周三则受到这位中国外长的盛情款待。在欢迎塔利班副领导人巴拉达 (Abdul Ghani Baradar)时，王毅尊敬地将右手放到左胸前，就像阿富汗人所习惯的那样。在天津的一座宾馆里，巴拉达就座在周一美国副国务卿舍曼（Wendy Sherman）坐过的那张沙发上。这样的礼宾问题在中国很重要，这肯定不是巧合。毋庸置疑，北京提升了塔利班的地位，这个极端组织正在力争获得外交认可。现在的问题是，中国要求什么样的回报。

这不是巴拉达第一次到访中国。不过在以前，比如2019年9月，他没有机会公开露面。这次会晤事后才得到官方证实。巴拉达受到怎样的接待以及具体的日期和地点都秘而不宣。而本周三，中国官方媒体也到场，用图片和影片记录这次会面。以此，北京传达的信号是，在美军从阿富汗撤离后，自己有意在这个邻国扮演更重要的角色。王毅也明确地显示出，中国毫不怀疑塔利班在阿富汗未来的核心地位。”

王毅与塔利班代表巴拉达在天津会面

北京最大的担忧是，维吾尔族极端分子会在塔利班的默许下在阿富汗或对该地区的中国目标发动袭击。因此王毅呼吁塔利班切断与“东伊运”这样的恐怖组织的联系，并对其进行有效打击。塔利班一位发言人会后发推称，代表团对中国承诺，不会允许任何人在阿富汗土地上同中国作对。文章最后写道：

“一旦塔利班夺权，中国将成为其最重要的潜在的基础设施项目投资方。与西方出资者不同，北京的资金支持应不会以意识形态上的妥协——如改善妇女权益为前提条件。

过去几周，塔利班代表也到访了其他国家首都，如莫斯科和德黑兰。不过他们并没有得到外交部长的亲自接见，至少没有正式的会面。”

照片不够好看？

《南德意志报》以“中国要争个形象”（ China kämpft um sein Image）为题，报道了本届东京奥运会开幕以来，中国外交官和媒体多有指责西方媒体对中国带有偏见。

“对于北京的官员来说，只有在国际媒体也以他们所希望的方式报道的时候，东京奥运会上的成功才算是真正的成功。反应现实的画面和批评性的文字引来的回应是口水攻击。

其实眼下中国的体育成绩很好，在东京的奖牌榜上名列前茅。距离北京冬奥会半年前，中国选手有望作为最成功的代表队凯旋。

然而中国官媒和政府官员不是欢庆成功，而是多日来一再被惹恼。刚一开始，有关举重运动员侯智慧的事情就引起了北京的抗议。她打破三项奥运纪录，并在其重量级获得一枚金牌。夺金后不久，中国驻斯里兰卡大使馆却指责路透社有意发布这位金牌得主不够好看的照片。

这张照片传遍了世界。图上这位年轻女选手用力举重时露出痛苦的表情。尽管中国媒体也使用了这张照片，中国大使馆却认为展示运动员发力的瞬间，是对他们的不尊重，指责路透社“带偏见”、“无耻”，图片的选择显示了这家通讯社的“丑陋嘴脸”：让政治和意识形态凌驾于体育之上。”

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