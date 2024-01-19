德语媒体：中国总理李强的宣传秀

（德国之声中文网）《商报》发表评论称，作为中国政府总理，李强提前发布经济增长数据的做法非同寻常，想必他是要为国际舆论定下中国经济正在积极发展的基调。这篇题为《经济宣传》的评论写道：

"企业界今后必须要为应对这类经济宣传做好准备。因为官方数据的真实性着实值得怀疑。而持这种质疑态度的人，也绝不仅限于西方。李强的前任、已经去世的前总理李克强就是以经常公开质疑官方经济增长数据而闻名的政治家。国民生产总值以及国民生产总值的增长率，在中国都是政治数据。好大喜功的地方官员尤其喜欢向北京提供优秀的数据。

去年十二月就有消息传出，贫困省份贵州的一些地区所提供的经济数据是经过美化处理的。中国统计部门不得不再度警告地方政府，不要过高评估本地区的经济发展。

李克强曾形容GDP统计数据是'人为的'，因此是不可靠的。他曾坚持地方政府只能提供原始数据。一些企业界代表和中国问题观察家们则喜欢对另类数据进行评估，比如汽车销量、采购经理人指数、贷款发放量以及中国一些经济中心道路照明的时间长短等等。他们显然认为，这样得出的数据要比官方统计更为靠谱。

不过，政府正在使获取上述信息变得越来越难。而那些具有质疑精神的中国经济学家则被要求，不得传播有关中国经济的负面消息，否则将被封口。执政的中国共产党希望掌控经济数据的独家解释权。"

评论指出，去年12月，中国党政高层发出了"传播中国经济前景一片光明"的号令，于是乎，刨除了在校学生的最新青年失业数据立即就好看了许多：

"但对于李强在达沃斯希望赢得各方信任的努力来说，这类数字游戏显然于事无补。即使对那些在中国境内的企业和专家来说，想正确评估中国经济形势也变得越来越难。鉴于这种不确定性，很多外国和中国公司都对投资采取审慎态度。而目前也完全看不到政府会增加透明度，以增强信任感的迹象。恰恰相反，权力极大的国安部已经将经济领域变成了大国抗争的战场。任何诋毁经济形势，从而危害国家安全的人，都会受到严厉惩处。

按照惯例，国家领导人会在每年三月的人大会议上宣布官方的经济增长目标。但这一数据往往更能说明政府会在多大程度上提振经济，而并不能反映经济的实际发展前景。因为对无所不能的中国共产党来说，实现任何经济增长目标都不会是个问题。为此目的，他们只需进一步举债，进一步对特定经济领域进行大笔投资，就像过去几十年对建筑行业的扶持一样。但这样的发展，并不会给企业和私人家庭带来富裕程度的提升。"

对于2023年中国经济实现5.2%增长的官方数据，《法兰克福汇报》发表评论写道：

"姑且不论小数点后，是否每一个数码都值得信任，单凭5%的经济增长幅度，想必都会令大多数经济体垂涎三尺。尽管李强总理在达沃斯一再宣称，中国是在没有推出短期提振措施、没有增添新风险的情况下，实现这一经济增长的，但中国正面临一系列根本性困难却是一个不争的事实。产能过剩已经到了无以复加的地步。无论是风能、太阳能设备，还是汽车：中国有太多的工厂、太多的制造商正在迫不及待的寻找出口机会。但北京显然不能指望整个世界都会夹道欢迎来自中国的海量产品，都会欢天喜地地关闭本土工厂。中国产品的全球占比为三分之一，比中国经济总量的全球占比高出近一倍。如果中国继续保持增长，其产品占比就会过高。有一个听起来简单、但做起来很难的方案可以解决这个问题：那就是中国人必须少存钱，多消费。"

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