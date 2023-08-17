德语媒体：中国怎么了？

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》发表评论称，中国面临通缩危险，内需不振，进出口全面下滑，地方政府债台高筑，美国总统将中国比作“滴答作响的定时炸弹”似乎并无不妥。这篇题为《中国怎么了？系统错误》的评论写道：

“造成当前糟糕局面的，并不仅仅是严苛防疫政策所带来的后果，而是有其制度和政治层面的原因。习近平结束了以经济建设为中心的发展阶段。在这位党和国家领导人看来，注重经济发展的政策造成了腐败蔓延以及党纪松弛。现在的施政重点已经变成了维护国家安全，其核心就是强调意识形态：习近平老调重弹，重新喊出了‘党领导一切’的口号。

在习近平治下，民营经济的福祉已经退居其次。曾几何时，民营经济曾是中国经济腾飞的发动机。而现在，作为党的工具，国有企业的影响力蒸蒸日上。习近平希望以‘共同富裕’来减少贫富差距，但同时也对金融和高科技领域进行了大刀阔斧的整治，这一切又加剧了中国经济的下行趋势。

习近平坚信，中国的发展模式独一无二，并因此铤而走险，在国际社会做出了一系列咄咄逼人的举措。其后果是：核心技术领域的外来投资日渐枯竭，中国企业家也越来越对前景失去信心。”

评论指出，习近平治下，中国变得越来越难以捉摸。为了掩饰失败的政绩，当局不断加强新闻审查的力度。统计数据不理想，干脆对外秘而不宣。但这种黑箱作业的方式也会增加体制内人士的不安全感。

“在不同领域之间，黑箱作业的做法也是司空见惯的。各个部门都是各自为政，比如经济部门和安全部门之间互不通气。习近平还将中国的官僚体制进行了进一步的分化，也许是为了分而治之，化解不同部门争权夺利的风险。前不久习近平突然撤换火箭军将领，他亲自选定的外长人选先是失联，后被撤职，会不会也是出自这样的原因呢？

中国是世界第二大经济体，习的统治地位似乎也无人可以挑战。然而，对于重大政治决策不做任何官方解释，只会让高层政治家们也人人自危，并会在中长期内影响国家的稳定。作为一个经济和核武大国，中国的现状让人难以产生信心。”

近日，出于对学术间谍活动风险的担忧，埃尔朗根大学决定不再接收新的中国留学基金委（CSC）获得者。《奥格斯堡汇报》就此发表评论指出，在大专院校与中国打交道时，政府应作为后盾。评论写道：“中国领导层利用每个漏洞来获取西方知识。大学需要得到政治支持”，“德国与中国打交道的天真时代已经过去”。

文章指出，德国大学的自主权是宝贵资产，保护大学免受国家过度干预，并赋予学术工作所必须的自由，但如何对待在德的4万名中国留学生却是棘手问题。

作者直言，没有人愿被指责歧视外国学生，而与此同时，每个中国公民都有可能被共产党强迫为中国驻外特务机构充当间谍。“为了能够做出审慎决定，不误将无辜的中国学生排除在大学之外，决策者需要来自政治方面的所有相关信息。这是正确对待中国学生的唯一途径，也是学术自由的信条。”

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。