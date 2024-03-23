德语媒体：中国影响力扩大之恶果

（德国之声中文网）杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"为习近平打开大门 - 奥尔班如何助长中国在欧的影响力"为题，刊发匈牙利政治学者Edit Zgut-Przybylska撰写的客席评论指出，欧盟正在呼吁各成员国降低对中国经济的依赖，但是匈牙利政府却在破坏这一努力。

文章注意到，奥尔班总理正在让匈牙利成为中国在欧盟内最为可靠的伙伴，与中国政府关系密切的宁德时代、比亚迪、华为等众多知名中资企业纷纷在匈牙利设厂生产，经济上的密切往来促使匈牙利一再阻挠欧盟发表抨击中国的声明。

"奥尔班总理与中国、俄罗斯以及一众中亚国家等专制政权建立密切关系，这在意识形态上是与他的欧洲怀疑论分不开的。在他眼中，鉴于'西方的衰落'，匈牙利和这些国家深化关系是顺理成章的。"

“一带一路”在欧洲遭遇困境 说好的高铁改慢车

"主要的危险在于：匈牙利扩大与中国的生意往来，这会帮助匈牙利本国政治精英进一步巩固在国家机构以及社会中的权力，因为他们能够获得中国资金且缺乏透明度。"

"此外，奥尔班还吹嘘自己和中国的关系，从而将自己塑造成全球事务参与者。而且，匈牙利可能将继续阻碍欧盟做出旨在遏制中国不断增长的全球影响力之共同决策。"

"欧盟正在敦促各成员国减少与中国的往来关系，并且在部分领域进行'脱钩'。然而，匈牙利以及其他一些欧盟成员国内部的某些投资项目却让人有理由担心，这会被用于支持越来越不民主的当地政府。"

"如果不采取合适的反制措施，欧洲很快就会发展到如下境地：众多中东欧国家都陷入听命于中国的风险，对来自北京的政治要求卑躬屈膝。"

"我们绝不能认为，这些依赖性的后果会仅仅局限于当地。鉴于中国有着在投资国架空监管、助长腐败的记录，这种依赖性将会长期损害欧洲市场的未来生存能力。"

"匈牙利及其部分中东欧邻国的近期行为应该让欧盟领导人警醒，让他们觉察到成员国的对华依赖度之深，并意识到中国在欧洲取得强势地位后会造成何等损害。"

香港国安新法已经在3月23日正式生效

柏林出版的《世界报》以"香港23条国安立法将让它成为全球言论自由面临最大危险之地"为题，刊发了由旅德港人邝颂晴撰写的客席专栏评论。她警告说，德国政界以及商界切不可对这部法案持隔岸观火之心态。

"尽管这部法案会对人权和民主的基本准则造成深远的影响，国际社会对此的反应却令人失望地谨慎。德国的无所作为尤为引人注目。作为全球外交的重要一员，德国有着道义上的义务去发声反对这种公然触犯人权及民主准则的行为。"

"这是因为，23条立法的影响远远超出香港本身。全球各国政府都应该认识到此种威胁的程度，并且相应地重新评估今后与香港打交道的方式。企业、投资人、各国政府都必须重新考量与香港的关系，并酝酿对当事人施加制裁，比如特首李家超或者其他参与打造这部严刑峻法的人。"

"他们还应该对中国施加外交压力，迫使后者尊重《中英联合声明》中承诺的香港自治和自由。国际社会不能对这一切视而不见。德国必须和其他国家一起采取行动，对这种强烈侵犯人权的举动予以谴责，并将责任人绳之以法。"

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