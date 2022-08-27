德语媒体:中国当局不会改变既定战略

（德国之声中文网）《柏林晨邮报》以"为什么新疆的疫情封控就是一场悲剧"为题，刊发评论指出，新疆伊宁的严厉疫情封控措施，让本就糟糕的新疆人权状况雪上加霜。

"中国各地之前的封城措施已经表明，当局的清零政策会不惜一切代价地强硬执行。现在，据《自由亚洲》报道，伊宁市的居民已经连续数星期被隔离在家，甚至有好几十人挨饿乃至因缺少必要药品而死亡。"

"中国当局不太可能更改当前方针，习近平的动态清零策略仍在实施，他本人则正谋求在10月召开的党代会上取得连任。新疆的再教育营也是习近平的战略。根据中国官方的口径，这是打击恐怖主义的必要措施。"

"而国际社会则在一旁对此束手无策。德国外交部只不过是在9月初表示，将在欧盟以及联合国层面上与伙伴国家共同商讨联合国人权高专办公室发布的新疆问题报告。"

台海局势并非促使中国寻求与西方脱钩的唯一因素

《慕尼黑信使报》以"中国正为与西方的经济战作准备"为题，刊发长篇评论指出，一心要"收复台湾"的中国非常担心西方经济制裁，因此北京当局如今正在不惜一切代价来减轻对西方的经济依赖性。

"在北京，人们也在进行着与柏林、华盛顿、布鲁塞尔相类似的讨论，只不过其视角完全不同。俄乌战争让欧洲人痛苦地意识到，自己已经高度依赖专制国家；假如有朝一日中国攻打台湾，欧洲人就会面临相似的两难困境：与中国的经济脱钩将会极其昂贵、极其困难，必然会伴随着巨大的经济滑坡。"

"北京关心的则是另外一个方面，在接受我报采访时，德国墨卡托中国研究中心的学者布朗(Alexander Brown)就指出，中国想要推动经济发展模式转型，从出口导向型转变为创新与内需拉动型。布朗强调，北京领导人现在非常担心中国会被踢出国际贸易体系、断供外国科技产品，因为这会对中国经济发展造成巨大影响。因此，中国现在非得要削减对外国的依赖性。"

"让中国开始转变思维的，主要是美国前总统特朗普启动的对华贸易战。而台海危机则进一步明显恶化了国际环境。北京现在正担心攻台后招致的西方制裁。布朗指出，中国现在的战略旨在降低对外依赖性，而更为根本的是：北京当局已经认为中美处于争夺世界领导权的竞赛之中，并且坚信美国想要遏制中国崛起。就算不存在台海问题，中国也会贯彻相同的战略。"

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习近平掌权这10年 老虎苍蝇一起打，建立个人权威 2013年，习近平在十八届中央纪委二次全会提出要「坚定不移惩治腐败、从严治党」，并且喊出「老虎、苍蝇一起打」的口号，随后中共展开了一系列党内整治运动。 2014年，前中共政法委书记周永康成为因腐败被捕的最高级别官员，被开除党籍、公职，判处无期徒刑，打破了自邓小平时代以来「刑不上常委」的潜规则。中国官方透露，从2012年12月到2021年5月，中国纪检监察机关共立案审查省部级以上领导干部392人、厅局级干部2.2万人、县处级干部17万余人、乡科级干部61.6万人；查处人数共计408万9000人。反腐运动除了打击腐败官员之外，也是习近平铲除政治异己的手段。

习近平掌权这10年 取消连任限制，加深个人崇拜 2017年10月的中共19大上，「习近平新时代中国特色社会主义思想」、「实现中华民族伟大复兴的中国梦」被写入党章。普遍认为，习近平在此时巩固了在党内的核心领导地位。隔年2018年第十三届人大一次会议正式批准修宪案，取消了邓小平时期定下的国家主席任期限制，为习近平在二十大后继续连任铺平了道路。 2021年公布的《中共第三份历史决议》再度加深了对于习近平的个人崇拜，《决议》写道：「党确立习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位」。

习近平掌权这10年 习：脱贫胜利 李：6亿人月收入不到1000元 习近平在2012年出任最高领导人时曾宣布，消除贫困是他的首要施政目标。 2021年2月，他在全国脱贫攻坚总结表彰大会上宣告，「经过全党全国各族人民共同努力，脱贫攻坚战取得了全面胜利，现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫。」然而，世界银行对于「极度贫困」的标准是每人每天生活支出低于1.9美元，中国的标准略低于世界银行，约为每天1.7美元。经济学家胡星斗曾表示，如果按照联合国或世界银行标准来衡量，中国还有好几亿贫困人口。值得注意的是，中国国务院总理李克强曾在2020年表示，仅管中国人均年收入是3万元人民币，「但是有6亿人每个月的收入也就1000元，在一个中等城市可能租房都困难。」

习近平掌权这10年 提共同富裕，私企大佬成目标 尽管宣布脱贫成功，中国贫富差距的鸿沟却越来越大。为了调节此现象，2021年8月习近平在中央财经委员会第十次会议上提出「共同富裕」是社会主义的本质要求，是中国式现代化的重要特征。该次会议强调要合理调节过高收入，鼓励高收入人群和企业更多回报社会。会议中也提到「三次分配」的规划，即在道德力量的作用下，鼓励富人捐赠，让资金流向相对贫困人群而实现社会收入转移。此后，多家私企成为中国政府打击的目标，私企大佬如阿里巴巴创办人马云、京东创办人刘强东等人纷纷宣布退居幕后，避免惹祸上身。

习近平掌权这10年 整治房地产业，打击教培行业 近几年，中国政府开始采取对资本敌视和打压。在习近平「房住不炒」的口号下，北京开始采取实质性措施抑制房地产市场的畸形扩张。 2021年推出对房地产企业实施限制融资的「三条红线」，要求房企压缩负债，这导致以恒大为代表的一批地产开发商陷入巨大的债务危机，也使以往热络的房地产投资市场明显降温。 2021年7月，中国政府推出「双减」政策整顿教培行业：严禁教培机构资本化运作，规定现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构，被视为宣告教培行业的「死刑」。教培领军企业新东方和好未来的股价，分别暴跌超过80%和90%。

习近平掌权这10年 新冠疫情：从最初掩盖真相到强硬清零政策 2019年末，新冠疫情首先在武汉悄悄扩散，当局在疫情初期试图隐瞒消息。武汉市中心医院医生李文亮曾在私人微信透露可能是SARS病毒，并且质疑当局「没有人传人」的说法。他随后遭到上级约谈、被央视新闻报导成「传播谣言」，却在一个月后死于新冠肺炎。如今，在全球疫情肆虐两年多后，大部分国家逐渐恢复正常生活，但习近平仍强调，中国防疫将继续坚持「动态清零」。中国一再出现大中城市全城被“静态管理”，动辄数千万居民处在被封锁的状态，经济发展也严重受到防疫政策影响，2022年第二季度GDP同比增长仅0.4%，创下两年来的新低。

习近平掌权这10年 从铜锣湾书店事件跨境抓人到国安法砸毁香港一国两制 2016年，香港铜锣湾书店5名书店股东及员工突然失踪，其中书店经营者李波事后证明在香港被抓，引起舆论对于「内地执法人员跨境抓人」的不满。三年后，香港2019年爆发反《逃犯条例》修订草案运动，民众发起的示威游行遭到香港政府镇压。一年之后，中国人大2020年表决通过了《香港国安法》，批评政府的人士将有可能被冠上「颠覆国家政权」的罪名，多间香港新闻媒体遭到警方调查或主动宣布停止运作。习近平今年会晤新任香港特首李家超时表示，今年适逢香港「回归祖国」25周年， 「尽管经历了许多风雨挑战，但『一国两制』在香港的实践取得了举世公认的成功。」事实上，在批评者眼中，「一国两制」、「港人治港」等自治方针如今只剩下口号。

习近平掌权这10年 从新疆再教育营海外曝光到人权理事会出台报告 中国政府长期以来称，须以严厉手段打击新疆的“分离主义、极端主义和恐怖主义势力”。习近平2014年访问新疆就曾说过：「对暴力恐怖活动，必须保持严打高压态势，先发制敌，露头就打。」自2017年起，新疆大规模设立「再教育营」，拘押维吾尔族等少数民族。德国独立学者郑国恩（Andrian Zenz）的研究首先披露了这一现象，后来国际媒体的报导逐渐揭示有关营内强制劳动、虐待、洗脑等侵犯人权的做法。中国至今仍否认新疆再教育营存在，称这些机构为杜绝极端主义、为维吾尔人提供就业技能的职业技能教育培训中心。 2022年8月，联合国人权高专办公室发布了报告，称中国在新疆对维吾尔人及其他少数民族实施酷刑的指控是可信的，并提到中国可能犯下反人类罪。

习近平掌权这10年 大国外交：一带一路从大张旗鼓「撒币」到问题重重 中国政府于2013年开始倡议并主导被称为「一带一路」的跨国经济带，其范围涵盖了历史上的陆上和海上丝绸之路。这也是习近平所提出的「大国外交」的一部分 ── 将自身明确定位为世界上具有影响力的大国，与开发中国家发展经济合作伙伴关系。中国政府称一带一路倡议「旨在加强区域互联互通，拥抱更美好的未来」，至2021年为止，已对163个国家总计投资8430亿美元。但近年来此倡议却遭到不少批评，一些西方国家称之为「债务陷阱外交」，例如斯里兰卡和黑山便因为积欠中国高额贷款，而陷入债务危机。中国政府慷慨援助外国、免去穷国债务，则被一些人戏称为「大撒币」。此外，输出中国工人到海外大量兴建基础建设，也引起生态和人权等相关争议。

习近平掌权这10年 中美关系恶化：从贸易战到芯片战 2018年，时任美国总统特朗普宣布对中国进口商品征收大规模关税，其理由是中国窃取美国智慧财产权。接下来几个月，美国和中国互相对从对方国家进口的商品征收高额关税，中美贸易战开打。习近平当时曾称，中国希望与美国达成贸易协定，但中国不怕打贸易战，如有必要中国会「反击」。 2020年1月，中美代表在华盛顿签署第一阶段经贸协议，中国除了承诺将在未来两年扩大进口美国商品外，也承诺将进行一系列实质性改革。美国方面则除了少部份关税有所降低，大部份维持不变。拜登上任后继续延长对华加征关税。今年8月，拜登签署《芯片法案》策进美国半导体产业发展。9月，美国政府宣布禁止芯片公司英伟达和AMD出口高阶AI芯片至中国。美国商务部表示正在审查其他有关中国的政策和做法，「防止先进技术落入坏人之手」。

习近平掌权这10年 对台政策：中国人不打中国人，但不放弃使用武力 习近平多次公开表示：坚决反对「台独」分裂和外部势力干涉，绝不为任何形式的「台独」势力留下任何空间。 2019年，习近平在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上表示「中国人不打中国人」，愿意以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景，但不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项。 2022年8月，美国众议院议长佩洛西访台后，中国解放军在包围台湾的六个海域空域展开军事演训行动，并组织实弹射击。解放军还宣布，往后将常态组织台海方向战备警巡。

习近平掌权这10年 宣称中俄没有合作的『禁区』 2019年，中俄关系提升为新时代全面战略协作伙伴关系。自乌俄战争以来，中国至今一直拒绝谴责俄罗斯，而直指美国和北约挑起冲突。如今各国对俄罗斯实施抵制，中国反而渔翁得利，从俄罗斯购买了大量低价石油。在今年俄罗斯入侵乌克兰的几周前，习近平在北京接待了普京，期间双方发表了一份联合声明，反对北约东扩，还称「两国友谊没有界限，没有合作的『禁区』。9月14日至16日，习近平将在新冠疫情之后首度迈出国门，飞往中亚出席上合组织峰会，当然也预计和普京会面。

习近平掌权这10年 战狼外交：激起中国民族主义情绪 与过去几十年素来温和的中国外交官们相比，自从川普出任美国总统，中美贸易战开始之后，中国外交官在国际间的作风渐渐转为强硬的「战狼式外交」。 「战狼」一词来源于2015年中国的一部同名电影，剧中一些台词如「犯我中华者，虽远必诛」成功点燃了中国人的民族主义情绪。路透社2020年的一篇报导称，有中国外交官证实习近平曾指示，面对中美关系恶化等国际挑战，外交官们必须立场强硬地展现「斗争精神」。有学者认为，与其说是借战狼姿态维护国家尊严，不如说是想表演给国民看，展示中国不好欺负的形象。政治评论员邓聿文指出，以前中国总被骂软弱外交，故如今外交官们的「战狼外交」深受民众欢迎。国家的外交迎合国民喜好，使激化的民族主义情绪更加膨胀，却在国际间引起其他国家反感。

习近平掌权这10年 言论审查：微信敏感词87%与习近平有关 加拿大多伦多大学公民实验室2020年公布的研究显示，社交平台微信在新冠疫情开始初期屏蔽了大量敏感词，内容广泛，包括中国政府防疫措施、港澳台防疫工作、李文亮事件等。当中192组敏感词涉及中央领导层，其中87%与习近平有关，包括「习近平到武汉」、「习近平+疫情蔓延」等。该报告指出，中国领导人在疫情初期强调「牢牢掌握新闻舆论的领导权」，一方面是为了减低公众恐慌，另一方面是避免领导人尴尬，维持中央政府的威信。

习近平掌权这10年 监控密度居世界之冠，社会事件仍频传 2022年6月，《纽约时报》公布的调查报告称，中国政府正透过手机和监控取得公民个资以稳固政权。中国也连续数年蝉联监控摄像头密度最高的国家，全球近10亿个监控摄像头中，有一半以上在中国。这些监控网和自2014年以来推动的「社会信用体系」紧密相连，以规范公共行为、惩罚「失信者」。习近平曾多次强调社会信用体系建设的重要性，表示要构建「一处失信、处处受限」的信用惩戒大格局。尽管看似布下了涵盖各个角落的安全网，社会事件仍时有所闻，今年发生的丰县铁链女事件和唐山烧烤店打人事件引起大众关注，这也暴露了社会弊端不是仅靠监控和社会信用体系就能根治的。



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