德语媒体：中国引领汽车革命

（德国之声中文网）《新苏黎世报》发表客座评论写道，特斯拉只是为电动车革命吹响了号角，但真正引领这场革命的则是中国。这篇题为《当电脑变成汽车》的评论写道：

"同汽车工业的前两场革命一样，第三场革命也有一个地理核心，那就是中国。中国已经成为电动车市场的领跑者。2023年，比亚迪共销售了三百万部电动车，其中53%为纯电车。同前一年相比，比亚迪的销售量增加了63%。



比亚迪正在实现指数级的增长。在传统汽车行业中，从未有一家企业实现过如果快速的增长。同特斯拉一样，比亚迪也在以惊人的速度修建工厂，以期率先在电动车领域取得能够确保垄断地位的规模。比亚迪原本来自电池行业，汽车是该企业后期增加的产品。



比亚迪和特斯拉正在寻求电动车生产流程的规范，而车载软件，即所谓'汽车智能化'的规范则更为引人入胜。特斯拉的自动驾驶功能经常发生故障，但它只是该项技术的前奏，中国的科技公司们才是自动驾驶技术的引领者。它一方面是一个真正的自动驾驶系统，不再需要人手操控。另一方面，具有同等重要意义的则是其智能仪表盘，这将使驾驶过程中的信息和娱乐体验进入一个全新的层面。"

《新苏黎世报》客座评论的作者杜登霍夫（Ferdinand Dudenhöffer）是杜伊斯堡汽车研究中心主任，他曾多次去中国实地考察，对中国电动车的发展有深入的了解。在描写去年在北京乘坐中国产电动车的感受时， 杜登霍夫惊叹：汽车智能化在中国已经成为现实。



"中国科技巨头华为已经同奇瑞、北汽集团和广汽集团等汽车厂家建立了合作关系。开发车辆智能化系统是这类合作的重点。种种迹象表明，我们即将成为汽车行业巨大变革的见证者。届时，现在的大型汽车厂家即将成为科技巨头的供货商，只有这样，汽车才能获得至关重要的技术生态系统和人工智能。智能汽车已经在中国安家落户。"

再过几天，首批三千台"比亚迪 Explorer No.1"电动车将运抵德国不来梅港。《科隆城市报》发表评论写道：

"只要有小学生的算术水平，就不难算出这一事件对西方汽车工业意味着什么：长远来看，中国将会向世界市场投入数以百万计的电动车。或许中国早在二十年前就已制定好了相关的计划。因为，二十年前的五年计划中，就已开始聚焦电动车。

虽然迄今为止并没有找到证据，欧盟仍计划对中国电动车开展反倾销调查，但这类举措并不足以长远保护本土工业。德国汽车制造商迟早都需要为这些新竞争者的到来做好准备，当德国厂家还在为柴油门丑闻而焦头烂额之际，竞争对手已经开始了电动车和电池技术的研发。"

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