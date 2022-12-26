德语媒体：中国式“群体免疫”

（德国之声中文网）柏林出版的《日报》发表分析推测，“让全民染疫、成千上万人死亡、愚弄民众——习近平现在的计划是这样的。而这可能会奏效。”这篇题为“残忍的算计”（Grausames Kalkül）的评论写道：

“在全球疫情大流行从武汉开始三年后，中国的社交媒体再次充斥着可怕的画面：人满为患的医院走廊、垂危的患者、来回奔波、已精疲力尽的医生、火葬场外运尸车大排长龙。不过这一次不只是发生在一个千万人口的大都市，而是在全国各地。”

考虑到农历新年和春运即将到来，作者指出，接下来还可能出现更糟糕的情况，并问道：

“怎么会发生如此极端的转变？看起来是在严苛的清零政策给经济带来严重打击的情况之下，毫无章法地放开了。然而这一表象可能错误的，其背后或许还有算计，一个残忍的算计。它可能是这样的：政府果断推动快速的全民染疫，同时尽量掩盖民众的疾苦。这将是一种残酷的做法，在这场全球大流行中，还没有一个国家敢于这样做。较之放开之前，（中国）政府对抗议更不用担心了：已经没有人敢上街，很多人体力不支。

习近平选择变被动为主动。他在防疫管理上失败了，因而走上了一条极端道路，以重获行动能力。人们对他的过失有三大指责：没有坚定推广疫苗接种；过长时间死守全面清零；不允许人们讨论如何应付病毒。因此，面对奥密克戎感染大潮袭来，中国没有做好准备。反观欧洲自批准高效疫苗上市以来，得以将感染曲线控制在相对平缓的范围内，中国现在的感染曲线则是垂直上升。一年前，习近平还把中国表现为民众健康幸福、经济强劲发展的光辉榜样，现在的情况已截然相反。染疫数量惊人，经济增长跌落。”

疫情海啸 中国各地医院直面冲击

文章写道，中国在放松国内的核酸检测、强制隔离等措施后，明年一月份，对出入境的严格限制也将取消。然而，“谁又愿意在接下来一段时间前往一个医疗卫生系统濒临崩溃的国家呢？三年来，中国把自己同世界隔绝开。现在，鉴于那里爆炸式的新冠感染数和（即将出现的）出国旅行高峰，人们有充分的理由再次对中国闭关锁国。”

如履薄冰

《时代周报》也关注了中国的新冠疫情和政府取消对入境人员强制隔离的计划。题为“如履薄冰”(Auf dünnem Eis )的背景报道回顾了今冬中国官方防疫政策的戏剧性反转和此后的疫情海啸和公共卫生危机。作者认为中共政权和习近平将度过这次危机，就像造成数千万人死亡的“大跃进”饥荒、导致上百万人死于非命的“文革”和估计有上千人遇难的天安门屠杀，都未能撼动中共的统治。在介绍了习近平上任以来如何巩固自己的权力后，文章写道：

“抵抗习近平和党的有组织的反对派根本不存在。中共政权将对民众的监控发展到了极致，怎么可能有反对派？当政府大谈抗疫成就和本国政策的‘优越性’的时候，中国人当然知道这是在说谎。但网络上的任何反对声音立即会被审查删除，使得批判性的讨论成为不可能，现有体制无法通过和平的政治辩论和公民的异见继续发展。错误的政策无法被选下台。即便发生公开的抗议，也会被党国镇压下去。在很长一段时间里，国家还会继续听习近平的指挥。”

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