德语媒体：中国式的民主

（德国之声中文网）《新苏黎世报》发表评论称，北京的共产党人形容中国才是真正的民主国家，他们这可不是在讲笑话，因为他们的确在尝试重新定义民主。这篇题为《中国想按自己的意愿改造世界》的评论写道：

"北京试图给民主赋予新的定义，这倒不是什么新生事物。只是本次民主峰会引发了中国的一场宣传攻势而已。北京出版《中国的民主》白皮书，宣称中国的民主更具优势，即便没有选举也能体现民众意愿。一篇专家访谈中称，研究者会被派往广大农村，并向党中央汇报情况（当然还包括无处不在的监控探头）。相比之下，美国只是极少数人对多数人的统治。

事实上，中国式民主同现代民主的关系类似于特朗普口中的另类事实同现实生活之间的关系。在中国式民主中，没有选举权，没有反对派，没有三权分立，更没有民众的基本权利和对少数族裔的保护。这是一个由共产党一党专政的国家，党凌驾于人民和法律之上，而党的领导人则由少数几个男子通过秘密决策而产生。

尽管如此，人们仍应对中国的尝试引起重视。种种迹象表明，中国已不再愿意接受由美国打造的世界模式。中国想主导和塑造世界，并为这个世界制定新的游戏规则和秩序。在发展援助领域，中国早已开始这样做了。通过一带一路项目，中国向一些国家提供资助，而无视这些国家的政府有多么的腐败。与此同时，中国还在试图改变联合国。在联合国人权理事会上，中国代表已经开始使用'中国式人权'或'所谓人权'这类说法。对中国共产党来说，普世人权并不存在。中国这一系列行动的目标很明确，他们就是要使权利这一概念变得空泛无物。否则中国在新疆对穆斯林的所作所为，在香港对民主积极分子的打压，以及新近发生的著名女子网球选手事件，岂不是就会令北京陷入被动境地了吗？上一届联合国大会上，北京有关本国境内的侵权事件同其他国家无关的论点，就得到了60多个国家的支持。"

评论指出，中国重新定义民主的尝试，并不是基于中国的强大，而是由于民主不仅在美国、同时也在全球呈现颓势。也正因为如此，美国总统拜登在民主峰会上呼吁，要让民众重新感受到民主的优势。评论最后写道：

"中国党和国家领导人习近平认为中国比美国更具优势已经成为不争的事实。在他看来，看一看中国的经济发展，看一看中国的防疫成就，再看一看美国的社会分裂，难道还需要更多的证据吗？

真正的民主会赋予每一个公民参与决策、参与思考、发起、推动或阻止某项行动的权利和自由。凡此种种，并不能保证民主总是高效的，但却能让民主显得更加宝贵。毫无疑问，民主还需要进一步完善。否则，中国式的民主有可能真的会成为世界的常态。"

美英等国宣布对北京冬奥会实施外交抵制之后，德国迄今为止仍未就此做出明确表态。《世界报》就此写道：

"一周前，美国就已宣布对北京冬奥会进行外交抵制，其他一些国家也相继表示参加抵制的行列。德国政府迄今为止还没有表态，但要求德国加入抵制行列的呼声却越来越高。直到今天，德国政府仍不能做出决策。德国外交部长贝尔博克及其所属的绿党，要求对北京做出强硬姿态。而以肖尔茨总理为首的社民党则持审慎态度。

德国是否会向北京冬奥会派出政府代表团的问题，很有可能会演变成社民党与绿党谁来掌控德国外交路线的首次较量。"

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