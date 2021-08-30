 德语媒体：中国式的共同富裕 | 媒体看中国 | DW | 31.08.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

媒体看中国

德语媒体：中国式的共同富裕

中国无疑是世界上贫富悬殊最严重的国家之一，中国党和国家领导人习近平誓言要改变这一现状，并发出了“共同富裕”的口号。

China Tencent Konzern

腾讯管理层决定，从字里行间去揣测上层的意图，并主动采取行动: 捐出几乎全年赢利

DW.COM

未来很长一段时间，中国经济的增长需求还相当迫切。经济学家沈凌认为，中国的共同富裕政策应该是在保证经济增长的前提下的共同富裕，否则很容易就成为“共同贫穷”，重复改革开放前的沉痛历史。

薄熙来当年在重庆为收买民心，用“打黑”的方法剥夺民营企业家的财产，号称用以改善民生。习近平现在会不会向当年的政敌学习？政论家邓聿文认为，从一些企业积极响应当局的行动中，似乎看到了这个苗头。

四十多年前，中国领导人邓小平一句“让一部分人先富起来”的号召，令中国经济得以迅猛发展，但也造成了严重的贫富悬殊，官方新近发出的“财富再分配”倡议，能达到共同富裕的目标吗？

（德国之声中文网）中共中央总书记习近平最新发表讲话，强调“共同富裕是社会主义的本质要求，是全体人民的富裕，不是少数人的富裕。 ”那么，在一个拥有数千超级富翁的国家里，应当如何实现“共同富裕”的目标呢？《南德意志报》以《中国式的富裕》为题，报道了中国新一轮的财富分配运动。文章写道：

“共同富裕这种提法的历史几乎和中国共产党本身的历史一样长。中华人民共和国的创建者毛泽东早在五十年代就曾强调共同富裕。文革后，邓小平推行改革开放政策时，又再次提及了这个口号。同样，习近平也对这个词汇情有独钟，他执政的最初八年里，这个词汇出现得较少，而近来则越来越频繁。仅在今年年内，他的各类讲话中，‘共同富裕’就出现了65次。

迄今为止，共同富裕仅仅是一句空泛的口号。毕竟中国是世界上亿万富豪人数最多的国家。根据胡润富豪榜，中国拥有十亿美元以上资产的富豪总数为1058人，几乎是美国的一倍。伦敦和纽约早已不再是超级富豪的大本营，仅在北京一地，就有145名拥有十亿以上美元资产的超级富豪。

基尼系数是反映一个国家财富分配状况的指标。基尼系数为零时，每个人都拥有同样多的财富，也就是实现了所谓的‘共同富裕’。而一旦系数达到1时，就意味着一个人拥有了其他所有人的财富。斯堪得那维亚半岛各国的基尼系数大约为0.25，德国接近0.3，美国大约为0.45。按照联合国的统计方法，一旦基尼系数超过0.4，贫富差距就超过了警戒线，而一旦超过0.6，就有爆发革命的风险。中国最后一次发布基尼系数是在2000年。”

2012年中国西南财经大学发布的一次调研显示，中国基尼系数已达到惊人的0.61，但官方2000最后一次发布的基尼系数则为0.465，此后再没有发布过相关数据。尽管官方媒体不断重申，强调共同富裕并不是要“劫富济贫”，但私营企业圈却突然掀起了回馈社会的捐助热潮。文章写道：

“荣鼎咨询中国市场部负责人怀特（Logan Wright ）认为，腾讯突然决定捐出几乎全年赢利想必同当前的政治运动有关。2020年以来，中国权力中心开启了针对高科技企业的有系统的整治行动。蚂蚁金服首当其冲，该公司在上海和香港上市计划突然被监管部门叫停。

… 此后，中国高科技企业的管理层里，人们一直在问，谁会是下一个整治对象呢？

因此腾讯管理层决定，从字里行间去揣测上层的意图，并主动采取行动：宁可共同富裕，也不要让自己单独陷入贫困。

China Qingdao | Technik | Schnellester Zug der Welt

在科技创新等方面，中国认为已超越德国

社会模式：中国要在美德之间闯出第三条道路

《维希信使报》注意到新浪微博上一篇探讨社会发展模式的文章，人们在美式和德式之间进行了比较：

中国认为美国的工业模式不可以效仿，美国将工业基础几乎全部外移的做法在中国看来无疑是一个错误。同德国比较，至今德国的加工工业仍然占国内生产总值的18%，美国已降至11%，中国的工业产值占到GDP的25%。

“在中国的社交平台上对这个话题有着广泛的讨论。发表在新浪微博的一篇分析文章写道，‘世界上有没有一个发达经济体能够做到租金低廉，工人保持极高的生活水平？如果有的话，那么这个国家应该是德国。’该文继续写道，‘德国解决了一直以来困扰中国家庭的3大基本问题：住房、教育和医疗。’

“也许人们觉得太过夸奖了。但是，绝大多数中国人羡慕德国无偿的教育体制却是真实的。新浪微博分析文章的作者也指出了德国模式的软肋，首当其冲则是缺乏新技术的使用，‘在科技创新和创办企业等领域，我们已超出德国一大截’。文章认为，综合起来就是把德国和美国的强项结合起来，闯出第三条道路：中国道路。”

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点
© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究

相关内容

Chinese President Xi Jinping waves to spectators after a show commemorating the 100th anniversary of the founding of the Communist Party of China at the National Stadium in Beijing, China June 28, 2021. REUTERS/Thomas Peter

客座评论：共同富裕是对中共的艰巨挑战 30.08.2021

薄熙来当年在重庆为收买民心，用“打黑”的方法剥夺民营企业家的财产，号称用以改善民生。习近平现在会不会向当年的政敌学习？政论家邓聿文认为，从一些企业积极响应当局的行动中，似乎看到了这个苗头。

ARCHIV - Yachten aus aller Welt werden bei 'Hainan Rendezvous 2011', einer Luxus Lifestyle Schau für Chinas Superreiche in Sanya, Hainan, China, am 01.04.2011 gezeigt. In Chinas Volkskongress sitzen viele Milliardäre und Multimillionäre, die jedes Jahr reicher werden. Nicht alle Delegierten fühlen sich noch wohl mit den Superreichen und der Einkommensschere im Land. Immerhin leben noch mehr als 100 Millionen Chinesen in Armut. Foto: Adrian Bradshaw dpa (zu dpa «Unbehagen über Superreiche in Chinas Volkskongress wächst» vom 13.03.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++

 “三次分配”助中国减少贫富差距？ 20.08.2021

日前习近平主持的一次中共中央财经委会议，在“共同富裕”的议题下提出“三次分配”的规划，引起舆论的关注。什么是“三次分配”，它能减少收入和财富的巨大差距吗？

A Meituan delivery man in yellow goes on his rounds in Shanghai on Wednesday, April 21, 2021. China's market regulator on Monday, April 26, 2021 said it launched an investigation into suspected monopolistic behavior by food delivery firm Meituan, months after it investigated e-commerce company Alibaba as Beijing steps up scrutiny of anti-competitive behavior in the internet sector. (AP Photo/Ng Han Guan)

中国领导人要重新分配财富 “调节过高收入”引热议 18.08.2021

据中国媒体周三报道，习近平8月17日主持召开中央财经委员会第十次会议，研究促进共同富裕、防范化解重大金融风险。会议强调要合理调节过高收入，鼓励高收入人群和企业更多回报社会。中国网民却想知道，何为过高收入，政府又会如何调节。