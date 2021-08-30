德语媒体：中国式的共同富裕

（德国之声中文网）中共中央总书记习近平最新发表讲话，强调“共同富裕是社会主义的本质要求，是全体人民的富裕，不是少数人的富裕。 ”那么，在一个拥有数千超级富翁的国家里，应当如何实现“共同富裕”的目标呢？《南德意志报》以《中国式的富裕》为题，报道了中国新一轮的财富分配运动。文章写道：

“共同富裕这种提法的历史几乎和中国共产党本身的历史一样长。中华人民共和国的创建者毛泽东早在五十年代就曾强调共同富裕。文革后，邓小平推行改革开放政策时，又再次提及了这个口号。同样，习近平也对这个词汇情有独钟，他执政的最初八年里，这个词汇出现得较少，而近来则越来越频繁。仅在今年年内，他的各类讲话中，‘共同富裕’就出现了65次。

迄今为止，共同富裕仅仅是一句空泛的口号。毕竟中国是世界上亿万富豪人数最多的国家。根据胡润富豪榜，中国拥有十亿美元以上资产的富豪总数为1058人，几乎是美国的一倍。伦敦和纽约早已不再是超级富豪的大本营，仅在北京一地，就有145名拥有十亿以上美元资产的超级富豪。

基尼系数是反映一个国家财富分配状况的指标。基尼系数为零时，每个人都拥有同样多的财富，也就是实现了所谓的‘共同富裕’。而一旦系数达到1时，就意味着一个人拥有了其他所有人的财富。斯堪得那维亚半岛各国的基尼系数大约为0.25，德国接近0.3，美国大约为0.45。按照联合国的统计方法，一旦基尼系数超过0.4，贫富差距就超过了警戒线，而一旦超过0.6，就有爆发革命的风险。中国最后一次发布基尼系数是在2000年。”

2012年中国西南财经大学发布的一次调研显示，中国基尼系数已达到惊人的0.61，但官方2000最后一次发布的基尼系数则为0.465，此后再没有发布过相关数据。尽管官方媒体不断重申，强调共同富裕并不是要“劫富济贫”，但私营企业圈却突然掀起了回馈社会的捐助热潮。文章写道：

“荣鼎咨询中国市场部负责人怀特（Logan Wright ）认为，腾讯突然决定捐出几乎全年赢利想必同当前的政治运动有关。2020年以来，中国权力中心开启了针对高科技企业的有系统的整治行动。蚂蚁金服首当其冲，该公司在上海和香港上市计划突然被监管部门叫停。

… 此后，中国高科技企业的管理层里，人们一直在问，谁会是下一个整治对象呢？

因此腾讯管理层决定，从字里行间去揣测上层的意图，并主动采取行动：宁可共同富裕，也不要让自己单独陷入贫困。

社会模式：中国要在美德之间闯出第三条道路

《维希信使报》注意到新浪微博上一篇探讨社会发展模式的文章，人们在美式和德式之间进行了比较：

中国认为美国的工业模式不可以效仿，美国将工业基础几乎全部外移的做法在中国看来无疑是一个错误。同德国比较，至今德国的加工工业仍然占国内生产总值的18%，美国已降至11%，中国的工业产值占到GDP的25%。

“在中国的社交平台上对这个话题有着广泛的讨论。发表在新浪微博的一篇分析文章写道，‘世界上有没有一个发达经济体能够做到租金低廉，工人保持极高的生活水平？如果有的话，那么这个国家应该是德国。’该文继续写道，‘德国解决了一直以来困扰中国家庭的3大基本问题：住房、教育和医疗。’

“也许人们觉得太过夸奖了。但是，绝大多数中国人羡慕德国无偿的教育体制却是真实的。新浪微博分析文章的作者也指出了德国模式的软肋，首当其冲则是缺乏新技术的使用，‘在科技创新和创办企业等领域，我们已超出德国一大截’。文章认为，综合起来就是把德国和美国的强项结合起来，闯出第三条道路：中国道路。”

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