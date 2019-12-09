德语媒体：中国式人权定义

(德国之声中文网）中国再一次取消了中德人权对话活动，北京提出的理由是，当前没有开展建设性对话的氛围。《南德意志报》撰文指出，虽然德国仍继续继续开展每年一度的双边人权对话，但中方对此显然已经失去了兴趣。这篇题为《中国特色的幸福》的文章写道：

"因政治理念而被投入监狱的中国人仍数以千计。但中国显然不再愿意同德国等国家开展人权对话。人权对中国政府来说，并非禁忌话题。正在上海举行的'国际人权论坛'上，中国政府也会极力推销其自创的人权概念，但这一概念同中国官方也认同的普世价值已没有太多的共同之处。中国国家主席习近平宣称，要建立'人类命运共同体'。"

这句措辞模糊的口号令人难以理解。事实上，它是以经济发展为借口，为剥夺个人权利做辩护的尝试。北京的逻辑是，只要经济能稳速增长，令人烦恼的政治权利和公民权利就不值一提。在很多专制国家，中国式的人权定义非常受欢迎。今年十月，时任欧盟外交事务专员的费代丽卡·莫盖里尼（Federica Mogherini）就领教过这种中国式的人权定义。当时，欧盟议会决定将本年度萨哈罗夫奖授予狱中的维吾尔学者伊里哈木·土赫提，而中国外交部长王毅则为此勃然大怒。他说，中国政府的任务是让人民过上幸福生活。一个政府合法性的基础就是人民是否幸福。他强调，中国人民是幸福的。"

随着中国影响力的与日俱增，中国式人权标准也在国际舞台上越来越有市场。联合国人权理事会上，批评中国人权的提案很难提交或通过。而联合国正式决议中，"人类命运共同体"等中式术语却频繁出现。文章写道：

"一些自身人权记录也很糟糕的国家对中国予以支持。尤其那些获得中国大量投资的国家更是对北京言听计从。可以说，在联合国讲台上，中国早已经达到了目的。去年，联合国人权理事会审理各国人权状况时，赞扬中国的国家几乎超过了批评中国人权状况的国家。联合国人权理事会开会时，赞美中国的声音如此之多，以至于批评者几乎没有发言的机会。德国连同其他22个国家一道，对新疆将上百万关入拘禁营的做法提出谴责，而作为回应，五十多个国家盛赞中国在改善人权方面取得的成就。这些国家中就包括俄罗斯、叙利亚和缅甸。"

柏林出版的《每日镜报》详细报道了中国计划在三年内完成政府部门电脑全面国产化的消息，报道认为，这是中方对美国禁止华为产品而采取的反制措施。文章写道：

"中国的高科技企业已经做好了自力更生的准备。截至2020年的现行五年计划中规定，科技企业应提升革新和科研能力，使科学和技术成为中国经济发展的主要动力。

2018年度，华为在研发领域的投资高达153亿美元，远远超出微软、苹果和因特尔等美国高科技企业。与此同时，华为还展现出了没有美国芯片也可照样生存的能力。明年开始，中国电脑企业也需要展示这种能力了。"

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