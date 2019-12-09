 德语媒体：中国式人权定义 | 媒体看中国 | DW | 10.12.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

媒体看中国

德语媒体：中国式人权定义

对中国政府来说，只要经济能够保持发展，人权等议题就可以搁置一边。

China und die Uiguren (picture-alliance/dpa/D. Azubel)

(德国之声中文网）中国再一次取消了中德人权对话活动，北京提出的理由是，当前没有开展建设性对话的氛围。《南德意志报》撰文指出，虽然德国仍继续继续开展每年一度的双边人权对话，但中方对此显然已经失去了兴趣。这篇题为《中国特色的幸福》的文章写道：

"因政治理念而被投入监狱的中国人仍数以千计。但中国显然不再愿意同德国等国家开展人权对话。人权对中国政府来说，并非禁忌话题。正在上海举行的'国际人权论坛'上，中国政府也会极力推销其自创的人权概念，但这一概念同中国官方也认同的普世价值已没有太多的共同之处。中国国家主席习近平宣称，要建立'人类命运共同体'。"

 这句措辞模糊的口号令人难以理解。事实上，它是以经济发展为借口，为剥夺个人权利做辩护的尝试。北京的逻辑是，只要经济能稳速增长，令人烦恼的政治权利和公民权利就不值一提。在很多专制国家，中国式的人权定义非常受欢迎。今年十月，时任欧盟外交事务专员的费代丽卡·莫盖里尼（Federica Mogherini）就领教过这种中国式的人权定义。当时，欧盟议会决定将本年度萨哈罗夫奖授予狱中的维吾尔学者伊里哈木·土赫提，而中国外交部长王毅则为此勃然大怒。他说，中国政府的任务是让人民过上幸福生活。一个政府合法性的基础就是人民是否幸福。他强调，中国人民是幸福的。"

随着中国影响力的与日俱增，中国式人权标准也在国际舞台上越来越有市场。联合国人权理事会上，批评中国人权的提案很难提交或通过。而联合国正式决议中，"人类命运共同体"等中式术语却频繁出现。文章写道：

Schweiz Genf UN Menschenrechtsrat (picture-alliance/Photoshot/X. Jinquan)

联合国人权理事会上，赞美中国人权状况的声音早已超过了批评声。

"一些自身人权记录也很糟糕的国家对中国予以支持。尤其那些获得中国大量投资的国家更是对北京言听计从。可以说，在联合国讲台上，中国早已经达到了目的。去年，联合国人权理事会审理各国人权状况时，赞扬中国的国家几乎超过了批评中国人权状况的国家。联合国人权理事会开会时，赞美中国的声音如此之多，以至于批评者几乎没有发言的机会。德国连同其他22个国家一道，对新疆将上百万关入拘禁营的做法提出谴责，而作为回应，五十多个国家盛赞中国在改善人权方面取得的成就。这些国家中就包括俄罗斯、叙利亚和缅甸。"

柏林出版的《每日镜报》详细报道了中国计划在三年内完成政府部门电脑全面国产化的消息，报道认为，这是中方对美国禁止华为产品而采取的反制措施。文章写道：

"中国的高科技企业已经做好了自力更生的准备。截至2020年的现行五年计划中规定，科技企业应提升革新和科研能力，使科学和技术成为中国经济发展的主要动力。

2018年度，华为在研发领域的投资高达153亿美元，远远超出微软、苹果和因特尔等美国高科技企业。与此同时，华为还展现出了没有美国芯片也可照样生存的能力。明年开始，中国电脑企业也需要展示这种能力了。"

 

摘编自其它媒体内容，不代表德国之声的立场或观点。

 

DW.COM

德国政府为何没有为中国人权大声疾呼？

政府在新疆系统性地关押穆斯林维吾尔人的行为得到证实。人权倡导者和部分德国政界人士呼吁默克尔总理对中国的人权问题采取更坚定的立场。 (07.12.2019)  

香港国际人权日：游行结束 抗议不止

香港国际人权日大游行如期举行，这是近四个多月以来首次获批准的民阵游行。民阵宣布约有80万人参加，并称港人会继续争取五大诉求，绝不退缩。 (08.12.2019)  

国际人权日：不放弃的香港青年示威者

今年世界人权日的主题是「青年捍卫人权」。香港青年示威者在过去半年为民主和法治所发起的抗争受到全球瞩目。而港府统计，目前被捕的6000多人中，40%是来自300多间不同学校的学生。德国之声在这一天请专家及参与者回顾分析这场由青年主导的运动。 (10.12.2019)  

相关内容

Berlin | Petitionsausschusses im Bundestag zu Taiwan

德国政府“一个中国政策”遭质疑 09.12.2019

德国政府坚持了近半个世纪的“一个中国政策”是否已经不合时宜？继续恪守这一政策又是否意味着德国将经济利益凌驾于自由民主价值观之上？德国联邦议会请愿委员会星期一就“德国是否应当与台湾建立外交关系”召开了公开听证会。

China Uiguren in der Provinz Xinjiang

德国政府为何没有为中国人权大声疾呼？ 07.12.2019

政府在新疆系统性地关押穆斯林维吾尔人的行为得到证实。人权倡导者和部分德国政界人士呼吁默克尔总理对中国的人权问题采取更坚定的立场。

China Peking Behördenvertreter der Autonomen Region Xinjiang der Uiguren

新疆官员：“培训学员”已全部结业 09.12.2019

周一，一名新疆高级官员声称，再教育营所有学员已经“毕业”，现在过着幸福的生活。但一些生活在海外的维吾尔人士则表示，他们在新疆的家人仍遭到关押。

广告