德语媒体：中国开放边境 邻国喜忧参半

（德国之声中文网）中国官方上周末终于承认，解除疫情管控一个月以来，中国有近六万人死于新冠感染。《南德意志报》报道称，世界卫生组织呼吁中国加强合作并增加信息透明度，以便周边国家做好防疫工作。这篇题为《新冠病毒不需要签证》的报道写道：

“新冠疫情爆发前，每年的中国农历春节都会在中国境内及周边国家掀起全球最大规模的出行高潮。曼谷的中国城内，跳龙舞的行头已经准备完毕。尽管今年是兔年，但龙舞仍不可或缺。按照传统，农历新年期间，耀华力路（ Yaowarat Road）的各类歌舞和灯光秀表演，以及周边的庙宇、酒吧和餐厅都会吸引众多人前来参观。这种大规模群体聚集当然也暗藏着疫情迅速传播的风险。

有鉴于此，泰国卫生部一周前就发布了要求入境者接受新冠检测的通告，以便欢迎中国游客的同时，又不至于引起本国民众的恐慌。然而，这条规定出台三天之后，就宣告作废，因为其他国家的航班要求乘客必须接种过两剂疫苗，否则不准搭乘航班。情急之下，泰国卫生部长阿努廷只好宣布，到泰国的国际游客，不需出示疫苗证书，也不需进行核酸和抗原检测。泰国政府这种摇摆不定的入境政策已被民众戏称为'人字拖'政策。

中國開關：疫苗旅遊興起 香港成熱門

曼谷民众现在依然佩戴口罩，因为疫情给经济造成的重创给他们留下了痛苦的记忆。更何况他们也知道，中国游客不会将寒冷的欧洲作为首选目的地，而是会飞往越南、泰国以及菲律宾等国，寻找商机或者在海边度假。"

《南德意志报》报道称，大批涌入新加坡的中国人，倒不是出于旅游目的，而是为了在这里接种mRNA疫苗，因为他们对本国出产的疫苗失去了信心。

"急于了解中国疫情真实情况的，并不仅局限于世界卫生组织。路透社此前援引英国医疗数据公司 Airfinity的信息报道称，上周末，中国已经进入感染高峰，每天感染人数高达370万，每天死亡人数可能高达九千人。这同中国官方公布的数据相比，差距不可谓不大。

另一个令人不解的问题是，北京仍要求入境者接受检测，但同时又称其他国家对中国入境者的同类规定是'歧视性的，违背科学的'。一月初，中国同日本和韩国的关系一度趋于紧张，因为上述两国宣布对来自中国的入境者实施新冠检测，并对阳性人员实施隔离。中国则随即宣布，暂停向日本及韩国公民发放短期签证。泰国和新加坡绝不希望受到日韩般的待遇，因此宁可宣布欢迎中国游客，也不希望因得罪中国而担惊受怕。"

《法兰克福评论报》报道称，同北京上海等大城市相比，新冠疫情带给中国广大农村地区的挑战更为艰巨：

"一个较大的问题是，那些担心疫苗副作用，而拒绝接种疫苗的老年人在农村地区相当普遍。按照中国官方媒体的说法，六十岁以上老年人群体中，有两千五百万人完全没有接种疫苗。中国六十岁以上的老年人口有大约两亿四千万，其中接种过加强剂的大约有75%，但八十岁以上老年人当中，这一比例却只有40%。

随着春节的到来，将会有数以亿计的人口从城市返回农村，同老人们团聚过年。世界上最大规模的人口流动，即中国的春运高峰今年将从1月7日持续到2月15日。安徽等省份的乡村里，也出现了所有人都'阳'了的情况，这同十二月初北京的情况非常相似。"

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