德语媒体：中国开启毛式防疫模式

（德国之声中文网）在中国政府遏制疫情蔓延的努力中，一直备受争议的监控技术也被广泛使用。比如，使用各类公共交通工具时，乘客必须进行实名登记，以便当局能够掌控每一个人的行动轨迹，此外，政府还推出相应APP，供人们查询过去出行期间，同一航班或火车车次是否出现过感染病例。《法兰克福汇报》以《中国防疫斗争开启了毛模式》。文章写道：

"广泛投入上述技术手段，是政府在当前的两难境地中做出的反应。本周一开始，当局规定的强制假期已经正式结束。复工潮带来的大规模人口流动，也带来了新冠病毒在湖北省以外地区广泛传播的风险。但另一方面，如果继续限制人口流动，那么停工状态又将带来严重的经济损失。

面对这种矛盾，各地方政府采取了不同的对策。在有些地方当局看来，防疫高于一切。比如河南驻马店市规定，每个家庭每隔五天只可以派一人出门。河南同湖北接壤，一般认为，今后几天这里的感染人数会继续增加。由于担心地方官僚重犯走极端的老毛病，中央政府已下令禁止地方当局限制企业复工。

在有些地区，染病人数急剧攀升的担忧已经变成事实。在天津，一家超市的三十多名员工和顾客被感染病毒。天津市周二下令，对最近去过这家超市的数千名顾客采取隔离措施。"

文章写道，种种迹象显示，湖北地方当局不得不为这次疫情承担政治后果。近一周以来，这里已有数百名各级官员遭到罢免。文章接着写道:

"防疫工作中采取的人海战术，令人想起毛泽东时代。一万六千名党政干部被要求在武汉挨家挨户查访有发烧症状或接触过患者的居民，然后将他们送往隔离地点。习近平已将本次防疫行动命名为'人民战争'。"

中国每次发生重大公共事件，最终都是地方官员被严厉问责，以平息社会的不满情绪。这一次也不例外。《法兰克福汇报》周四发自北京的报道称：

"这场公共卫生危机也波及到了政治层面：湖北党委书记蒋超良周四被免去了党内一切职务。他是迄今为止，因新冠疫情被免职的最高级别官员。他的继任是习近平亲信，迄今担任上海市长的应勇。一般认为，他是所谓'之江新军'的一员，也就是习担任浙江省长和书记期间所建立起的人脉网络。习近平主政中央后，这一班底的很多人都被提拔到国家级层面担任要职。

武汉市委书记也同样遭到罢黜。种种迹象显示，中央政府要将此次疫情初期应对不力的错误完全归咎于地方当局。但是不应忘记，一月一日，国家卫健委就曾派员前往武汉，也就是说公开宣布疫情之前很久，中央政府应当已经掌握了疫情的严重程度。武汉市长周先旺周三接受当地媒体采访时也再次强调了这一点。他表示，早在去年12月，武汉就按照规定向上级通报了发生传染病的情况。也许这位周先旺市长已经预感到自己乌纱帽不保，但他要努力避免自己被当作这场民族灾难的罪魁祸首而载入史册。不过，这段采访目前在网络上已经被删除。

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