 德语媒体：中国开启“双循环”将对全球构成风险 | 媒体看中国 | DW | 12.09.2020

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德语媒体：中国开启“双循环”将对全球构成风险

德国《商报》指出，从长远看，中国为了应对贸易纠纷提出的“双循环”策略将对全球构成巨大风险。《每日镜报》则关注中国与澳大利亚在南太平洋地区的竞争。

China Lianyungang | Wirtschaft | Handelshafen (Imago Images/G. Yuhe)

（德国之声中文网）《商报》周六发表文章“双循环：中国的新路线为全球带来风险”指出，美国试图阻挡中国崛起，为了减少经济上所受到的制约，中国推出了“双循环”新策略，但这个策略长期将给欧盟以至全球带来风险。

作者写道，中国订立了新的优先项目，以获得更多自主性，包括扩大本土半导体产业、确保粮食和能源安全、加速区域整合。“但与美国、欧盟及其他西方国家脱钩并非毫无风险。因为中国自1978年来的经济成就毫无疑问建立在邓小平提出的改革开放政策上。中国转为面向国内市场，长此以往将失去经济活力。短期内中国企业若与美国继续对抗，其全球供应链将进一步受限……从长远看，这个策略将带来可观成本。或许中国将变得更为自主并部分退出国际劳动分工，但却会失去全球化的优势。”

作者接着指出，即便11月胜选的是拜登，美国仍将继续在关键产业中执行保护主义政策。与中国不同的是，美国激烈的国内竞争可以使其免受政策负面后果的影响，但这并不能减少美国的贸易逆差。届时美国可能会进口其他国家产品，而非使用本国产品取代中国商品的缺口。

“欧洲已经决定将中国视为战略竞争对手，并将安全问题作为更重要的优先考量（从5G网络便可看出端倪）。从长远看来，欧洲难以在美中纠纷中选择一个国家或一个市场站队。或许最后欧洲的决定会有利于美国，进而导致高度依赖中国市场的欧洲企业—无论是在出口或直接投资方面—遭遇更大的阻力。”

Australien Premierminister Scott Morrison (picture-alliance/dpa/Aap/L. Coch)

《每日镜报》指出，澳大利亚总理莫里森不愿坐视北京在区域的势力扩张

德国《每日镜报》在一篇题为“澳洲和中国如何争夺南太平洋影响力”的文章中指出，北京在南太平洋以金钱外交的方式扩张实力，在2011年至2019年之间向多个岛国注入16.2亿美元的资金，其中基里巴斯和所罗门群岛放弃了与台湾的邦交关系，而中国在瓦努阿图共和国建军事基地的消息曾在2018年登上澳大利亚媒体头条引发关注，该地区的紧张局势随之上升。

“在中国海岸边境线以及资源争议引起欧洲关注的同时，北京不断在南太平洋悄悄扩张影响力。澳大利亚和新西兰正满怀猜疑地观察着事态发展。”

《每日镜报》指出，在新冠疫情爆发前，澳洲总理莫里森对此并未投入太多关注。但在疫情爆发后，澳洲官员意识到国际秩序的重要性。“澳大利亚希望，在由特朗普领导的美国不再承担其国际责任之际，无论如何都不能陷入由中国主导的世界秩序中。”

“莫里森不愿坐视北京继续扩张区域影响力。近期他宣布赤资数十亿美元用于军队建设并投资新西兰。今年六月，澳大利亚和印度签署了双边后勤支援的军事协议。德国全球和区域研究中心亚洲研究所（GIGA）研究员科纳尔（Patrick Köllner）指出：‘这显然有关安全政策利益，因为该协议有助于遏制中国。’”

文章指出，在疫情期间，澳大利亚致力于在该地区提供医疗物资援助，新西兰政府过去几年也不断增加对南太平洋的发展援助。但科纳尔认为：“澳大利亚在地区内的公信力有限。”原因是2017年莫里森曾经在议会表示支持煤炭并提倡煤炭出口，但南太平洋岛国的环境已因为气候变迁海平面上升而受到威胁。

“科纳尔表示：‘对这些岛国而言，中国对他们的关注是件喜事。这提供他们更多选择，使其更具独立性。”

“与澳大利亚和新西兰不同，中国出钱时不会倡导民主。为了中国与台湾断交并选择更大的经济潜力—所衍生出的依赖关系并不总是能立即被察觉到。澳大利亚和纽西兰难以找到一个平等的立足点。科纳尔认为，政府与非政府组织的密切交流能有助提升对地区的了解， 但并不能成为平等交流的替代方案。”

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

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