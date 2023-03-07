德语媒体：中国开启了习近平时代

（德国之声中文网）《南德意志报》发表评论称，习近平再次当选是一次历史性的转折，它意味着当年中共为了避免毛泽东终身执政造成的悲剧再次重演，而建立起的自我保护机制已经被全面废除：集体领导和定期更换领导层的原则已经不再适用于习近平。这篇题为《习近平时代》的评论写道：

"习近平登上了权力的巅峰，但与此同时，本届人大会议却显得有些冷清。'大约5%的经济增长目标，比往年低调了许多。政府希望通过机构改革解决金融领域存在的问题。房地产危机、消费疲软以及居高不下的债务负担滞阻着经济的发展。从中长期来看，人口老龄化危机也对中国的生活水准构成了威胁。去年，中国首次出现了总人口减少的势头。

习近平推行的清零政策也给中国造成了沉重的打击。连续三年的时间里，国家机器对民众生活进行了深层次的干预。由于防疫人员严厉禁止居民离开住宅，很多人得不到足够的食物，更有人因不能出门就医，而病死家中。十二月初，北京突然改变了防疫政策，一改以前对新冠病毒洪水猛兽般的危险描述，在中国科学家口中，新冠突然变成了'流感'。随后爆发的海啸般的新冠感染潮中，估计有上百万人失去了生命。

中国政府在奥密克戎变异毒株占据疫情主流时才实施解禁政策，也许挽救了很多生命。但政府为何不为解禁提前做好准备呢？比如为更多的老年人接种疫苗，至少也应让医院做好准备。

在政治层面上，党想必会安然度过这场危机。因为批评者已经被关进了监狱，剩余的大多数则尝试忘掉一切以求自保。尽管表面上一切正常，但人们还是可以感受到这个国家正在经历一场深层次的动荡。这一点在经济领域表现得最为明显。许多企业家已经失去了信心，外国投资者对中国的狂热追求已经被恐惧感所取代。"

评论指出，习近平治下，经济发展再次让位于政治利益，邓小平时代"韬光养晦"的外交路线也已经被习近平的"勇于斗争，勇于胜利"所取代。

"北京在咄咄逼人地推动世界新秩序的建立，一个不再由美国、而是由习近平主导的世界秩序。习近平认为：华盛顿打着自由和民主的旗号，有意识地将世界带入了混乱和贫困。相反，北京则会在不设政治前提的条件下推动世界经济的发展。上周五，在中国的调停下，沙特阿拉伯和伊朗恢复了外交关系，此举显示了北京有能力取得外交成就，习近平也以此证实了他的宏图大志。"

政治强人习近平步入第三个国家主席任期

对于德国内政部要求各大网络运营商对中国产组件进行"安全审核"的最新通告，《法兰克福汇报》发表评论称：

"现在不仅是德国，荷兰也在推动同中国的技术脱钩。荷兰宣布了针对中国的芯片出口禁令，这同俄乌战争有密切关系。如果没有了美国的军事支持，欧洲将变得不堪一击：这一现实强化了对西方共同体的普遍认同，这种认同感曾在特朗普治下严重受损。但拜登也要求欧洲人做些回报。肖尔茨软磨硬泡之下，拜登勉强向乌克兰提供了艾布拉姆斯主战坦克，但拜登可能为此也要求肖尔茨做出一些妥协，当然这只是一种猜测。但可以肯定的是，拜登一直希望欧洲人加入他的抗中联盟。

所谓的华为法案一旦被首次启用，是否意味着德国对华政策的长期性变化，目前尚无法定论。但联邦政府拟定中的对华战略将受到国际大气候的影响，这一点却是可以肯定的。对于咄咄逼人的北京专制政权保持警惕，是完全有必要的。但同时也应当清楚的是，美国的利益同德国的利益并不会百分之百的相互吻合。柏林可以主导的操作空间非常有限，只要德国和欧洲无法在没有美国帮助的情况下，捍卫自身的安全利益，那么他们就必须在全球政治中跟随美国的步伐。"

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