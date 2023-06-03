德语媒体：中国应以实际行动证明自己是负责任的大国

（德国之声中文网）《商报》发表评论称，"香格里拉"本来寓意极佳，象征着没有纷争和冲突的"世外桃源"，然而，新加坡一年一度的"香格里拉对话"却越来越演变成了中美之间交锋的"战场"。这篇题为《中国必须以实际行动证明自己是负责任的大国》的评论写道：

"对话前夕，中国国防部长李尚福就已多次拒绝美国防长奥斯汀开展双方对话的邀请。更有甚者，对话尚未开始，李尚福就借助中国官媒向华盛顿发出了严正的警告：对于台湾问题，'我们永远不做不使用武力的承诺，中国必须统一。'而美国国防部长奥斯汀也在新加坡的演说中对北京发出警告：'我们不寻求冲突和对立，但我们也不会惧怕刁难和威胁。'

两个核武大国的国防部长不能坐下来，就双方的分歧展开交流，而是通过公开的讲话和声明相互指责，这种现状不能不令人担忧。而最近围绕台湾海峡剑拔弩张的事态发展，更说明了北京同华盛顿增强交流是何等的必要。过去两周之内，中美之间连续发生了两起险些相撞事件。事态非常严重，甚至有可能会引发中美两国间的军事冲突。"

评论中提及的两起险些相撞事件，分别是指五月26日，中国军机在南中国海上空逼近美国军机，并做出危险动作。而六月三日，一艘中国驱逐舰以"不安全方式"切入美军驱逐舰航道，迫使对方减速并改变航道。评论写道：

"为了避免冲突的发生，华盛顿和北京必须尽快恢复对话。不仅应当恢复中美双方国防部长的对话，中国党和国家领导人习近平也应同美国总统拜登举行会晤。现在轮到中国采取实际行动了，中国领导人应展示中国愿做负责任大国的诚意，并尽快恢复中美对话。

德国也应有所贡献。在即将召开的德中政府磋商上，德国政府应明确告诉北京，台海局势倘若升级，中国将付出惨痛代价。必须明确的一点是，一旦冲突发生，柏林将站在华盛顿一方。"

德国国防部长皮斯托里乌斯（Boris Pistorius）也出席了新加坡的香格里拉安全对话，并同中国国防部长李尚福举行了会谈。《法兰克福汇报》发表评论称：

德国国防部长Boris Pistorius在香格里拉安全论坛上发表演说。

"德国国防部长出访亚洲的首要议题当然会是乌克兰局势。在新加坡举行的安全对话上，皮斯托里乌斯希望让亚洲人也都清醒地意识到，俄罗斯的侵略战争事关所有人。事实也的确如此，普京一旦在乌克兰取得胜利，无异于也向亚太地区发出了修改游戏规则的邀请。然而，皮斯托里乌斯也很清楚，他的大多数亚洲听众也许会得出相反的结论： 既然欧洲希望亚洲国家站在基辅一边，那么，欧洲也应向亚洲国家表明，欧洲也会在紧要关头对亚洲伸出救援之手，也即共同对抗中国。



有鉴于此，这位社民党政治家已经承诺，基于规则的国际秩序无论在哪里受到威胁，德国都会出手捍卫。与此同时，皮斯托里乌斯还表示，德国将对其武器出口计划进行调整，以便为'伙伴'国家实行自卫提供更多的支持。无论是武器出口，还是再度向南中国海派遣军舰，都不会使德国在亚洲扮演重要角色。柏林在反思其对华政策时，总是少不了对商贸利益的考量。但信号却已非常明确：时代转折所应包含的绝不仅仅只是在乌克兰实现和平前，暂定所谓的'军事克制文化'。在新加坡，这一信号想必会受到普遍欢迎，但在柏林也会如此吗？"

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