德语媒体：中国并非铁板一块

(德国之声中文网) 慕尼黑出版的《南德意志报》以"外强中干的阅兵游行"为题，刊发评论指出，中国在国庆日阅兵的目的是展现其强大和团结，但是靠炫耀武力展现出的团结恰恰体现了这个国家的落后。

"一边是清扫得一尘不染的、用于国庆阅兵游行的北京街道，一边是香港的暴力场面，两者形成了强烈的反差。在北京，中共领导层展示了强烈的自信，他们打造了中国光鲜亮丽的外表，他们高喊着统一、团结和坚定。与此同时，香港响起了枪声。"

"香港局势的激化，压过了北京当局国庆日当天对外界发出的信息。要知道，北京为这些筹划了几年。香港示威者破坏了国庆，让中国领导人丢了面子。任何中国领导人都不会容忍脸面受损。现在，并不需要太多的联想能力，就能预测，香港很有可能将发生最糟糕的事情。"

"北京通过阅兵展示强大，而在2000公里外的南方，这种强大成为了一种荒谬。骄傲地宣讲团结与优越性，可是这种宣讲又有什么意义呢？就在这一天，中国内部的分裂如此清晰地展现给了全世界。中国成为了自己宣传的牺牲品：北京想要展现强大和团结，而这种诉求必要时要通过武力去实现。届时，这种内部的强大就会荡然无存。"

"新型弹道导弹、超音速无人机、无人潜艇，它们展现出了军事实力，北京想要借此赢得尊重。但是，哪怕习近平也非常清楚，对其权力的真正威胁并非来自外部。"作者认为，习近平真正想要的是国内的绝对服从，必要时会为此采取一切手段。

"所以，中国的优越性其实也不剩多少。国庆庆典表明，这个国家其实是多么地落后、多么地了无生气，这场粉饰、命令出来的庆典是多么地做作。诚然，几亿中国人都为他们的成就感到自豪，香港也不能和中国内地划等号。但是，香港人对自由权利的无妥协追求，也显现出中国依然缺乏获取真正成功的关键资本。"

香港的国庆日警民暴力冲突

维也纳出版的《标准报》以"没有民主也能富足"为题，刊发评论问道：自由和民主究竟是不是经济发展和科技进步的必要条件？威权市场经济难道真的比民主体制更优越吗？

"80年代以来，中国的富足程度已经翻了许多倍，几亿人脱贫。中共刚建政时，还曾枪毙过约300万'资产阶级分子'，如今，中国遍地是百万富翁，更重要的是还有一个广泛的中产阶级。早年间与世隔绝的中国人，如今成群结队地在世界各地旅游，而且他们当然没有滞留不归，而是在旅游后返回家乡。"

"但是，经济上的自由并没有改变共产党的铁腕管治。而且，随着科技的进步，管治还越发严格。2020年，北京还将全面铺开'社会征信体系'，无死角的监控摄像头，配备了人脸识别软件，能够给每一个人的行为进行评分。谁不符合规范，谁就会丢掉工作、无法获得贷款，遇到一系列的麻烦。这极其让西方社会担忧，但是显然大多数中国人不这么想。这是因为，中国人的日子过得不错，比以往任何时候都好。而且，如今世界上还有不少其他国家都得出了结论：经济上取得成功，并不需要自由思想。中国模式将有可能取代西方的模式。"

"这一天虽然不会到来，但是，中国的崛起，确实是我们这个时代面临的最大挑战。"

杜塞尔多夫出版的德国《商报》则以"批判又合作 - 西方应该如何应对中国的权力诉求？"为题，刊发评论指出，在光鲜靓丽的国庆典礼背后，中国社会其实并非铁板一块。许多民众、企业家、学者甚至中共官员都对北京当局日益严格的社会管控感到担忧，要求更多自由、进一步推动经济改革、甚至启动政治改革的声音，也并不只是来自中国境外。

"短短几年前，中国还有许多智库、高校甚至官员在热烈地讨论：究竟应该如何限制绝对权力？但是今天，这些批评者越来越不敢讨论这些问题了。来自内部以及外部的压力都在增长。一方面，批评者担心国家的监控体系以及越来越蛮横的压制；另一方面，与美国的冲突也导致一些曾经的批评者在面对外部威胁时被团结到习近平的麾下。"

"为了增强中国内部的改革派势力，德国以及欧盟应当在与中国打交道时，秉持一种批判又合作的态度。具体而言，我们应当继续抨击新疆、香港的状况，但是避免妖魔化整个中国。毕竟，政治变革的意愿只能来自于一个国家的内部。在中华人民共和国70年的历史中，这样的变革已经发生过了一次：毛泽东去世后，正是在中共官员邓小平的率领下，开启了自由与改革开放的新时代。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

“这盛世” 如谁所愿？ 带你看中国国庆70周年阅兵亮点 朋友圈的阅兵式 10月1日这一天，中国微信用户的朋友圈被阅兵式的照片和视频占领。中国此次会展示出怎样的先进武器，是大众关注的焦点之一。在中国，有许多军事迷，对军方的每一种兵器都如数家珍。

“这盛世” 如谁所愿？ 带你看中国国庆70周年阅兵亮点 “大国长剑” 具有覆盖打击美国全境能力的洲际核弹道导弹东风41号作为地面方队的压轴角色出现。也是此次中国70周年国庆阅兵的最大亮点。这是中国第一次对外展示具备大规模部署能力的东风41核导弹部队。这也是中国自主研制的陆基机动固体弹道式洲际核导弹。

“这盛世” 如谁所愿？ 带你看中国国庆70周年阅兵亮点 会“打水漂”的东风-17 导弹部队中，关注度仅次于东风-41的就是据称有高超音速巡航能力的东风-17型弹道导弹。中国官方称其作战范围为大约1800至2500公里。其细长弹头的空气动力设计，能让弹头再入大气层的时候，不断变轨并像打水漂一样滑翔，在节省燃料的同时，能提高其反拦截性能。

“这盛世” 如谁所愿？ 带你看中国国庆70周年阅兵亮点 “巨浪”袭来 从个斗上来说与东风-41同样吸引眼球的是此次阅兵式上展示的巨浪-2型潜射弹道导弹。这个中国从90年代就开始研发的潜艇导弹系列如今已经进入第二代。个头如此庞大是因为它可携带1-3个核弹头。与核潜艇的配合能够大大增加中国在全球的核打击威慑力。

“这盛世” 如谁所愿？ 带你看中国国庆70周年阅兵亮点 自主研发转外销 巨浪2型导弹的技术也被用到了海红旗-9系列远程地对空导弹的身上。修长的弹体使其最高可以超过6倍音速巡航。它使中国海军第一次具备发射自制空域防空飞弹的能力，减少了对俄系SA-N-6系统的依赖，还成为了中国军方的外销产品。

“这盛世” 如谁所愿？ 带你看中国国庆70周年阅兵亮点 “攻击”有点着急 一般来说，中国军方在阅兵式上通常只会展出已经实战部署的武器装备。 这次阅兵式的另一大亮点，攻击-11型无人机验证机是个例外。据中国媒体报道，这种无人机可执行制空突击、压制防空等作战任务，反辐射无人机具备压制敌预警探测和指挥通信系统的功能。这是它的概念机几年前在一次航展上亮相后，首次以正规军的身份出现在阅兵式。

“这盛世” 如谁所愿？ 带你看中国国庆70周年阅兵亮点 上天下海的无人机 在无人机领域，中国不仅注重空中无人机的研发，也同时关注水下无人机的作战能力。图种的001型水下无人航行器在此次阅兵式上的代号为HSU-001，据中国媒体称是中国自主创新研制的新型水下无人装备，主要遂行隐蔽侦察任务，具有自主远程航行和自动侦察战场环境信息的能力。

“这盛世” 如谁所愿？ 带你看中国国庆70周年阅兵亮点 战略轰炸机脱胎换骨 抬头望天，在引进苏联技术上升级研发的中国轰-6N轰炸机在此次国庆70周年阅兵式上首次公开亮相。据称这是国产新一代远程战略轰炸机，可以空中受油。其中轰-6N和轰-6K都可以实施远程奔袭、大区域巡航，具备防区外打击能力。

“这盛世” 如谁所愿？ 带你看中国国庆70周年阅兵亮点 这盛世 如谁所愿？ 从武器展出的技术水平来说，此次70周年阅兵是中华人民共和国建国以来最高规模的一次阅兵。总规模约1.5万人，各型飞机160余架、装备580台。习近平乘坐的阅兵车后面，有一辆挂有1949车牌号的同款阅兵车。有解读称，这是为中共建国的“千万英魂”所备。不少民众纷纷在社交媒体上将已故总理周恩来的画像拿出，配文称“这盛世 如你所愿”。 作者: 任琛

