德语媒体：中国并吞台湾已只是时间问题

（德国之声中文网）美国中情局（CIA）局长最新表态称，中国有可能在接下来的几年内武力攻台。德国外交部长贝尔博克在接受德意志广播电台采访时说，她也十分担忧。她还证实，相应的公告表述柏林方面也有所知情。

德国《日报》发表的评论《不是是否，而是何时》中指出，贝尔博克表达出担忧反映的是对北京企图心的认知。

评论指出，“在中国，那些还敢于悄悄地和西方记者谈话的专家和学者们，在听说欧洲国家没有将中国官方对台湾问题的表述当真时，几乎无一例外地都感到惊讶。”

评论写道：“与其说这是一个‘是否’的问题，不如说是‘何时’的问题。外交圈普遍认为，毛时代之后中国最强大的领导人习近平希望在自己有生之年看到中国的‘统一’。目前69岁的习近平，政治活跃时间可能不会超过15年。”

评论指出：“对中国市场越来越依赖的德国经济往往只关起门来秘密讨论（台湾被并吞的）场景。但早就应该在全社会举行公开辩论的可能是当前存在的决定性的地缘冲突，因为一旦台湾被中国并吞，带来的经济后果会远比乌克兰战争造成的影响更为猛烈。”

观看视频 03:08 专访：俄乌战争不会改变中国攻台考量

与中国经济“脱钩”的后果是什么？

德国《商报》也撰文分析与中国经济“脱钩”可能带来的严肃问题。文章指出，同对俄罗斯能源的依赖不同，德国经济和中国经济的关联涉及更多的经济部门和行业。“商业关系和法律构架的多样性和复杂性令一夜之间切断联系变得更加困难。在任何贸然行动前，每家公司都必须仔细思考存在哪些替代方案，以及是否准备接受严重的违约处罚。”

文章写道：“然而，严重的问题会出现在数据、高科技和人工智能领域的‘脱钩’。中美之间关系进一步恶化、裂痕进一步加深，作为政治施压的工具，双方都有可能决定设置各自的标准，这就让选边站变得必要。而这样的决定正关系到商业政策和商业战略的未来。”

文章指出，“和俄罗斯的情况一样，政治同样也有可能在中国让生意变得艰难或者完整撤出业务。中国已经开始越来越多地关注自己的内循环市场。”

文章最后写道：“脱钩的前提永远是是否可以找到替代方案。但是在有些行业则很难做到，或者说多样化是相当难实现的。”

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