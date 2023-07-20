德语媒体：中国并不能主宰未来

（德国之声中文网）柏林出版的《世界报》以"为什么中国被高估了"为题，刊发评论指出，德国人并不用担心旨在疏离北京的新对华战略会激怒中国，因为中国的真实实力比看起来要弱小得多。

"德国是不是有点自不量力？我们难道真的认为，凭借联邦政府最新发布的对华战略，我们就能像对待俄罗斯那样对付中国？比如，迅速降低经济依赖性、迅速寻找新的供应商、迅速找到新的市场，然后向对手划出红线？"

"这一切用来对付俄罗斯都已经奏效。俄罗斯能源禁运并没有让德国经济瘫痪，相反，德国经济去年增长2%，今年第一季度甚至达到了同比6% (DW译注：若扣除通胀因素，一季度增长率为0.2%)。对于德国这样一个大型经济体而言，在俄罗斯问题的压力下，这是相当不错的成绩。但是中国问题则完全是另一个级别。"

"俄罗斯不过是一个衰败的原材料出口国，该国的人均预期寿命只相当于我们的退休年龄。而中国则是全球人口第一大国、经济第二大国，在包括欧盟邻国在内的德国出口贸易伙伴排名中，中国位列第四。中国人能自主生产量子计算机、建造空间站。中国不是无足轻重的效果，而是一个强国、是世界的未来。果真如此吗？"

文章接着指出，以人均收入来衡量，德国的发达程度依然领先中国好几倍。以人均专利数量来衡量，欧美也把中国遥遥甩在身后。"和中国的一党专政制度相比，西方才是真正的未来。这与我们的自由生活方式有关：自由能增进创新。"

作者认为，许多中国看似强大的地方，恰恰是中国之弱点所在。比如中国令人眼花缭乱的互联网技术，体现了中国政府控制民众的欲望，因为北京非常担心不满的民众公开抗议。中国还面临严重的人口结构问题，有可能陷入"未富先老"的泥潭。习近平大张旗鼓的反腐败运动，也只是让中国在透明国际的清廉指数排名中略微上升，实际上他的目的是大刀阔斧地改组政治精英阶层、巩固自身权力。

"也许，习近平真的是全球最有权势的人，但他也是全世界面临最多麻烦的人。德国政府的新对华战略强调，我们无法和中国脱钩。这是正确的表述。我们不能够疏远全球1/5的人口、不能够疏远一个伟大的文明。但是我们不再应该将中国当作无所不能的引领未来的国家。我们需要摆脱对一党专政的中国的依赖，因为其崩溃之可能性比我们预想的要大得多。最终，一个虚弱的中国会比一个强大的中国更加危险。"

中国的环保企业也会开发可用于隐身战机的技术

瑞士问：在哪些领域还能和中国开展合作？

瑞士《新苏黎世报》以"面对中国，瑞士必须更加谨慎、更加自私"为题，刊发评论指出，新冠疫情后的中国正在逐步开放，但是瑞士再也不能对习近平治下的中国抱有幻想。

"在个人层面上，许多中国人依然热切地渴望与西方伙伴的交流。但是中国的政治领导层却在塑造另一种现实。近期，《新苏黎世报》驻华记者参加了多场瑞中双边活动，注意到了一些警讯。在深圳，一所设立有瑞士创新中心的大学高调举行具有朝鲜色彩的学生军训。在另一个地方，某位具有瑞士背景的中国学者说，高校科研用于军事是非常正常的事情。甚至在瑞士商会举办的一场环保技术论坛上，也出现了耸人听闻的场景：一名中国企业家骄傲地介绍说，他拥有将废旧橡胶循环加工利用为隐形战机涂料的技术，并且向观众展示了战斗机、航母的照片。"

"这些案例都涉及军事，绝非偶然。集党政军领导权于一身的习近平反复呼吁军人要为战争做好准备。他显然指的是台湾。根据一项最新研究，中国军队正在为全面战争进行武器测试。习近平也在强调军民两用科技。"

"中国领导人把自由民主国家视为意识形态敌人。当然他们并不会直接对这些国家的代表这样说，而是高谈双赢。但是，在中文舆论里，中共天天都在对西方宣战，不论是他们的媒体宣传，还是偶尔泄露的内部文件。"

"在许多经济领域，北京当局都是先拥抱外国，直到中国人自己也能够生产同样的东西。这固然是每个国家政府的权利，但前提是他们要遵守世贸组织的规则。而现在的情况却是：双赢就是中国人赢两次，其他人空手而归。"

"所以，瑞士人不应该天真。不论是政府还是企业抑或高校，都必须扪心自问：到底在哪些领域还能和中国开展何种合作？这是艰难的决定，必然会有很多红线，在某些领域几乎不可避免地要和中国合作。中国已经是科技大国，有着世界领先的科学家和实验室。中国企业生产全球气候保护所需的设备。而且瑞士也需要和中国自由派人士保持沟通，后者对习近平持批判态度，渴望与外界的交流。"

"在与中国合作的过程中，需要采取一些谨慎措施，其中包括全面认知机遇与风险。我们需要制订负面清单，禁止在可以军用的科技方面展开合作。在与任何新的机构开展合作时，都应该牢记：习近平的民族主义、全面监控党国体系随时会插手。个人层面、充满互信的交流固然更安全，但是我们必须随时考虑中止合作的可能性，以防中国有朝一日武力攻台。"

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