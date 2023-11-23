德语媒体：中国帮助俄罗斯战争机器维持运转

（德国之声中文网）自从以哈战争爆发之后，国际舆论的视线似乎更多聚焦于中东地区，但是乌克兰战争也仍然受到关注。《南德意志报》记者Florian Müller撰写评论文章指出，来自中国的支持在帮助俄罗斯维系着这场战争。

文章指出，俄罗斯和中国之间的贸易一片繁荣景象。预计今年两国双边贸易额将会超过2000亿美元，从而创下新的历史纪录。自从开战以来，中国对于俄罗斯来说作为石油天然气销售市场的地位变得更加重要，而反过来中国产的汽车、电子产品和机器设备也大肆进军俄罗斯市场。

“中国此举不仅帮助了这个受到制裁的邻国经济维持运转——更糟糕的是：习近平还给他的朋友普京在战争方面提供了直接的支持。西方只能眼睁睁地看着，几乎是束手无策。”

变相军援？中国车辆热销俄罗斯

这篇题为《中国让战争得以继续》的评论文章指出：“在中国销往俄罗斯的产品当中，包括俄罗斯军队可以用来建造防御工事的建筑机械，有可以帮助进行空中侦察的无人机，可以向前线运送补给物资的货车，还有用于坦克制造的滚珠轴承，以及可以安装在火箭弹中的半导体。这些虽然不是可以直接杀戮乌克兰人的武器，但这些商品却为俄罗斯的军事能力提供了支持——并且因此延长了乌克兰战争的时间。”

作者认为，中国政府机构应该很清楚，为什么俄罗斯对于这些产品的需求量突然大了起来。而且中国也不用去说什么其它国家也向俄罗斯出口这些产品，比如土耳其和阿联酋。“这个世界上没有一个国家有能力为战争的发起者提供足够数量的商品——除了中国。”

而西方国家能如何应对呢？几乎是没有什么办法的。“西方国家政府和中国企业就像在玩猫捉老鼠的游戏：如果一家企业受到制裁了，那么另一家就会顶上去。西方无法阻止贸易，其代价是巨大的，成功几率是渺茫的。”

文章分析指出，虽然西方国家可以限制中国企业进入自己国家市场，从而使得北京支持莫斯科的代价增高，但这样又可能会招致中国的报复性制裁。况且西方国家自身的经济发展也需要中国的原材料和技术。

“中国国家主席习近平深知，在西方很多人并不希望贸易战升级。北京可以通过增加或者减少对俄罗斯的支持，从而影响乌克兰的战局。只要战争还在继续，中国就可以一直赚得盆满钵满。”

欧洲需要“人工智能联盟”

《商报》则关注了欧洲在人工智能领域的滞后。教育专家Gert Mengel撰写的客座评论指出：“在中国，当一袋大米倒在地上，北京政府会确切地知道那里面有多少粒米。这究竟是怎么做到的——德国政界并不感兴趣，但他们应该有所了解。”

文章指出，中国利用大量的投资，已经将人工智能至于其政治和经济战略的中心。“毫无疑问，这个国家为自己的公民建造了一个用科技打造的黄金牢笼，人们的每一步都受到监控。但是这不应该阻止欧洲发展人工智能。”

作为德国北部城市罗斯托克一所中学的校长，作者指出，恰恰相反——“中国在教育和创业支持领域的投入，应该为欧洲所学习，当然是以欧洲自己的方式：那就是建立在启蒙思想、人权和民主的基础之上。这些思想应该转移到人工智能的世界中去。”

文章接着进行了对比：目前德国政府没有出台任何人工智能领域的教育计划，也没有相应的慷慨资助。“在当前财年，联邦教育与研究部在人工智能领域的投资款项是16亿欧元；而这差不多是中国一个中等规模城市一年的AI资助预算。”

作者最后发出呼吁：“需要建立一个人工智能联盟，将其打造成为欧洲的主导项目。其核心应该是：符合欧洲启蒙思想原则的人工智能；为人类服务而不是监视人类的人工智能；一个能够帮助我们的孩子成长，而不是压抑他们思想的人工智能；一个接收训练数据、尊重知识产权并且反对歧视的人工智能。简言之，这将是一种在技术上领先，同时又深深植根于我们价值观的人工智能。”

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