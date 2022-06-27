德语媒体：中国带给西方的难题

（德国之声中文网）《新苏黎世报》发表评论认为，中国在2013年发起的"一带一路"倡议，目的之一是希望通过在全球各地的基建项目，扩大中国在经济和政治方面的全球影响力。而七国峰会提出的六千亿美元投资计划则是对"一带一路"倡议的抗衡尝试。这篇题为《中国带给西方的难题》的评论写道：

"西方七国提出的这一倡议有其明显的地缘政治趋向：我们不会将基础设施建设领域拱手让给中国。美国在较早以前就已经开始对中国的强硬路线，而近来欧洲人也开始同中国保持距离，中国不再仅仅被视为重要的贸易伙伴，同时更是一个战略对手。

六千亿美元听起来数额巨大，但细究之下，也不难发现这笔款项里有些是此前就已承诺的资金，而有些则属于尚未落实的口头承诺。美国总统拜登宣布美方将出资两千亿美元，而欧盟委员会主席冯德莱恩所说的三千亿，则属于2021年底欧盟提出的'全球门户'倡议，这笔资金显然也被计入了刚刚宣布的西方七国倡议。日本和加拿大也承诺提供部分资金。被算入西方七国投资计划的，既有公共资金、公立发展援助银行所发放的贷款，也有各国政府计划从私人领域募集的资金。总而言之，有些资金只是换了个名头来充数而已，更有一部分资金何时到位还完全是未知数。"

评论指出，西方国家团结起来对中国的政治经济扩张说不，本来无可厚非。但问题在于，此举也会令西方陷入尴尬境地，毕竟中国人说干就干，不会像西方人一样，去纠结项目的经济效益，当地人是否会从中受益以及对环境会产生何种影响等等。评论接着写道：

"西方人也许会为了同中国人竞争，而在发放贷款时采取睁一眼闭一眼的态度。欧盟和西方七国必须要抵住这种诱惑，绝不能放低标准。回顾西方国家的发展援助历史，会发现很多投入巨额资金，但最终却因经营或设计不善，最终失败的项目，还有一些发展援助资金则在受援国的腐败泥潭中消失的无影无踪。

极具讽刺意味的是，一带一路也给西方国家提供了借鉴的机会。例如利用中国贷款兴建的一个高速路项目，就使黑山陷入了债务陷阱。在这里，向中国学习也就意味着谨慎行事。"

新冠垃圾堆积如山

在"清零政策"驱使下，中国很多地方常常会因为几个阳性病例，就对全城数百万人进行核酸筛查。现在，大量检测造成的医用垃圾堆积如山，如何处理成了一个棘手的问题。《明镜》周刊写道：

"目前尚没有覆盖中国全境的新冠垃圾统计数据，但仅在上海一地，当地政府部门就表示，仅在今年三月至六月上旬，该市制造了68500吨医用垃圾，是平常的六倍之多。按照中国法律，地方政府应负责这类垃圾的分类、消毒、存放，直至最后的处置。大多数情况下，这类垃圾会进行焚烧处理。

美国智库外交关系协会公共卫生专家黄彦中表示：'我不确定一些地方政府是否有能力去处理如此多的医用垃圾。香港科技大学的施托伊尔 Benjamin Steuer也对各地政府是否能够正确处理这些医用垃圾表示怀疑，他担心这些医用垃圾最终会被送到普通垃圾场。

医用垃圾的处理需要耗费大量资金。而中国各地方政府已经因群体筛查行动而陷入财政窘境。今年五月，野村银行曾估计，如果对14亿人口进行定期检测，将对中国国民经济造成0.9%至2.3%的损失。"

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