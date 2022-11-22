德语媒体：中国希望默克尔回来

（德国之声中文网）最近德国政界因为中资入股汉堡港和总理肖尔茨即将访华这两件大事而掀起波澜，《南德意志报》刊登一篇以「北京政府希望默克尔回来」（Peking will seine Merkel zurück）为题的评论。文章开头提到：「中国实际上喜欢西方，也希望被西方喜欢。当然，这并不适用于所有人，对美国来说则不然，美国不希望中国上升到世界强国的地位。」

不过，德国不一样。文章接着说：「德国是『欧洲老大』，是『默克尔之国』。这位前总理在中国仍然是第二受欢迎的德国人，仅次于永远的第一人卡尔·马克思。她已经访问了中国十几次，最近一次是在2019年9月，此后在德国、中国和世界上发生了很多事情。但中国人想念默克尔，在他们看来，德国也应该想念她。当默克尔的继任者肖尔茨下周抵达北京走下飞机，进入专门为他建造的『防疫泡泡』时，他们希望他能继续执行其前任的商业友好政策。」

但默克尔受欢迎不等于中国人还对德国保有好感，评论接着引述北京歌德学院院长马利克（Robin Mallick）的话指出：「中国官方的政治宣传正在竭力贬低德国的新冠政策，称德国已经『败得一塌糊涂』，十几万人的死亡就是证明。当然这是中国政府为了稳固清零政策才散播的消息，因为支持继续清零的老百姓越来越少了。」

评论称：「德国的能源短缺在中国被戏称为教训，是为什么不应该过度依赖像俄罗斯这种国家的范例。富有的德国人现在不得不关灯和调低暖气，接着，就如同新冠疫情初期的口罩短缺一样，中国送来了电热毯，这样德国人就不用在冬天受冻了。」

德国过去相当依赖来自俄罗斯的天然气

反之，从中国的角度看来，「中国对德国的需求越来越少」。评论引述康拉德·阿登纳基金会北京办事处主任福尔曼（Johann Fuhrmann）的话：「不存在中国依赖德国的讨论，如果说在施罗德时代，中国还把自己看作是依赖德国技术的『小伙伴』。过了20年后，由于经济的快速发展，现在的中国充满了自信。」

汉堡港“福地”引中资 是福是祸?

《奥格斯堡汇报》刊登的评论「肖尔茨和中国：为何如此胆怯？」（Scholz und China: Warum so hasenfüßig?） 写道：德国总理肖尔茨正在继续前任默克尔的对华政策，但比起延续，事实上看起来更像是在胆怯地讨好中国。

评论指出现行政策的矛盾之处在于：「德国用大量的税款促进本国的半导体生产，以便减少对中国的依赖，在台海危机升级的情况下才不至于一无所有--然后却应该允许中国公司收购一家德国芯片制造商？」

「就像中远集团在汉堡港的股权纠纷中一样，肖尔茨表现出的也是一种怪异的怯懦行为。在下周访问北京之前，这位总理同意默克尔的观点：中国是一个重要的贸易伙伴，不应该把事情搞砸。」

「肖尔茨所宣称的『转折点』显然不适用于与中国的交往。现在只缺像德国经济部长哈贝克（Robert Habeck）对卡塔尔的统治者那样，以类似于顺从的姿态面对习近平了。」

评论结尾提到：对于中国领导人习近平来说，「在其他国家的定向投资与其说是一个经济问题，不如说是一个战略问题。通过这种方式，中国创造了新的依赖性--而对于这种依赖性，一个国家最好从一开始就着力避免。」

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 “中国人民的老朋友” “你是中国人民的老朋友，你也即将卸任德国总理，中国人重情重义，我们不会忘记老朋友，中国的大门随时向你敞开”，在默克尔即将卸任之际的2021年10月13日，中国国家主席习近平在同德国总理默克尔举行视频会晤时，高度评价对中德、中欧关系发展作出的贡献。在其担任德国总理的16年里，默克尔曾12次访华，足迹遍布中国大江南北。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 首次访华 2006年5月，出任德国总理刚半年的默克尔首次访华，受到广泛关注。她的前任施罗德与中国关系密切，默克尔曾以反对党领导人的身份批评施罗德政府的对华政策。在此行中，她除了在北京与胡锦涛、温家宝举行会晤外，也前往上海，体验了磁悬浮列车（图）。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 为“德中同行”揭幕 2007年8月，默克尔第2次访华，当时正值中德建交35周年之际。她在此行中前往南京，为德国在华系列文化活动“德中同行”揭幕，并与南京大学师生交流（图）。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 冰期后的热情接待 2007年9月，默克尔在总理府会见了藏人精神领袖达赖喇嘛，引得北京勃然大怒，德中关系随之进入“冰期”。2008年两国关系开始回暖。2008年10月，默克尔前往北京，出席亚欧峰会并与中国国家总理温家宝举行会晤。她在北京受到了热情接待。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 生日合影 在这张照片上，德国政坛“铁娘子”显得格外温柔。这张图片摄于2010年7月西安，当天正好是默克尔56岁生日，按中国属相属马的她正与兵马俑陶马合影。在她的此行中，德中签署了多项经济技术合作协议。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 前往广州 夜游珠江 2012年2月，默克尔第5次访华，与时任中国国家主席胡锦涛会晤，并在温家宝的陪同下前往广州，出席德中经济论坛，参观德国隧道设备制造商海瑞克在广州的分公司，同时夜游珠江。图中，当地小学生向这位德国女总理献花。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 会晤未来的“一把手” 这是默克尔2012年8月访华，图中她正与习近平举行会谈。值得注意的是这时习近平的职务还是国家副主席，在不久后的中共十八大以及第十二届人大上，他成为中国“一把手”。在此行中，默克尔也在中国总理温家宝的陪同下乘坐高铁、访问天津，拜访了空客在天津设立的组装基地。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 成都逛菜市场 2014年7月，这位德国“铁娘子”第7次访华，前往成都和北京。默克尔在成都神仙树农贸市场的照片也盛传一时（图），据报道观摩品尝了宫保鸡丁。此外，她也在成都参观了德国大众与中国一汽的合资企业，并在北京出席首次“德中经济顾问委员会”会议。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 体会中国农村生活 2015年10月，默克尔第8次访华。在北京与习近平等会面后，她受邀前往李克强的故乡安徽，来到了合肥农村，到访农户家庭、参观乡村小学（图）。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 第四轮政府磋商 2016年6月，默克尔和李克强出席了第四轮德中政府磋商，中德两国也在她此行中达成了网络安全协议。值得一提的是，默克尔此行也在德国大使馆内会晤了公民社会的代表。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 与各国“强人”齐聚杭州 虽然看起来穿的是同一件上衣，但这其实是默克尔另一次访华之旅。2016年9月，默克尔在杭州参加了G20峰会，这也是她第10次来到中国。鉴于德国是来年（2017年）G20峰会的主办国，在照“全家福”时，默克尔站在习近平右边、正中的位置。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 俯瞰紫禁城 谈笑风生 这是默克尔作为德国总理第11次访华。2018年5月24日，中国国务院总理李克强在人民大会堂东门外广场为她举行了欢迎仪式，两位“老朋友”也就中德关系等问题进行了交流。在中国即将迎来改革开放40年之际，默克尔此次行程还包括访问有改革开放“试验田”之称的深圳。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 最后一次访华谈及香港问题 默克尔的第12次访华正值延续数月的香港抗议活动之下，此时新冠疫情尚未爆发。这是她作为德国总理最后一次访华，默克尔在2019年9月的这次访问中也谈到香港问题，呼吁通过政治对话、和平解决危机。图中是默克尔和李克强在欢迎仪式上。因为默克尔此前数次在站立时出现颤抖情况，她这段时间一般是坐着听国歌演奏。



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