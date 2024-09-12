德语媒体：中国市场正在失去吸引力

欧盟驻华商会发布的最新立场文件中称，由于中国政府未能履行改革诺言，中国市场对欧洲企业的吸引力正在下降，对一些企业而言，在华投资的风险与收益已经不成比例。

（德国之声中文网）《维泽信使报》发表评论写道：

“欧盟驻华商会罗列出的众多问题之多足以显示，在华企业的信心已经降至历史性低谷：经济没有活力，市场准入困难重重，内需疲软不振。除此之外，中国共产党还在不断以维护国家安全的名义，发布令人无所适从的法律法规。在华企业面临的直接后果之一，就是不得不为法律咨询支出更多的费用。

欧盟商会发布的立场文件中写道：‘可预见性、可靠性以及高效性，这些当年令中国市场对外国企业充满吸引力的特征，正在进一步消失，而商业环境则变得越来越充满政治意味。’欧盟商会主席艾萨克伦德（Jens Eskelund）表示，更为糟糕的是，中国自身经济也在不断恶化，新冠疫情过后，中国经济至今仍未恢复活力。

欧盟驻华商会表示，基于新冠疫情时期的教训以及当前地缘政治的紧张局势，大约四分之一的会员企业正在审核供应链对中国的依赖情况。而可能的解决方案则是，将部分生产转移至印度或越南境内。”

《维泽信使报》援引德国工商会驻华代表霍尔哈格（ Elisa Hörhager）的话报道称，中国市场虽然仍存在“机遇、潜力和活力”，但在华企业的前景却不容乐观：

“很多企业疑虑重重。今年五月，欧盟商会发布的一份问卷显示，512家受访企业中，44%对生意前景持悲观态度，悲观者占比之高前所未有。艾萨克伦德表示，如果中国政府不采取相应措施，这种悲观趋势将会继续扩大，尤其在汽车工业、金融和医疗行业，情况最为严重。相比之下，化妆品及制药行业对前景则较为乐观。

一些观察家对决定长期经济政策的中共高层会议的结果感到失望。欧盟商会文件中称，此次‘三中全会’将加工行业视为中国经济发展的重要动力，此举将大大增加技术性企业的生产能力，但该领域现在就已面临供大于求的问题。此举必将加剧中国同重要商贸伙伴的紧张关系。太阳能电池板就是一个明显的例证，在中国市场已经严重饱和的情况下，该产品正在大量向欧美市场廉价倾销。”

柏林出版的《日报》写道，欧洲企业在中国的黄金时代，早已成为过去。而房地产危机，青年失业率以及内需疲软，已令中国经济陷入重重困境。

“不仅欧洲企业界代表，中国一些经济学家也在呼吁中国政府继续推行80年代开启的改革路线。政府应采取务实精神，而不是一味强调意识形态，应聚焦对外政策，而不是一味强调国家安全。特别是提升中国家庭的经济实力尤为重要，因为，私人家庭在国民经济生产总值的占比极低。世界上经济大国中，没有任何一个国家的私人消费在国民经济中占比如此之低，中国创下了历史记录。

一些具有政治眼光的经济学家认为，中国党和国家领导人习近平最为重视的是如何强化国家。而相比之下，让广大民众实现富足可能会导致北京眼中的副作用，即政治参与的诉求。

今年8月，中国对德贸易的顺差继续扩大。 图像来源: Ren Pengfei/Xinhua News Agency/picture alliance

可以肯定的是，中国目前不会提升私人家庭的消费能力，而是要重点提升生产能力，尽管产能过剩，利润极低，中国仍希望通过扩大出口来摆脱危机。中德贸易的最新数据最能说明问题：今年八月，中国对德出口增加了21.3%，而中国从德国进口则下滑了17%。同其他欧洲国家的贸易中，中国也同样获得了极大的贸易顺差。”

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