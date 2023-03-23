德语媒体：中国市场不可替代

（德国之声中文网）经历了三年疫情封控之后，"中国发展高层论坛"上周末得以在北京恢复举行，来自西方跨国集团的总裁们同中国共产党高层政治家欢聚一堂，憧憬未来的合作与发展。《时代》周报发表评论称，同二十年前发展论坛首次举行时相比，今天的国际氛围显然发生了质的变化，相互间的猜忌已经占据了上风。这篇题为《别无选择》为题的评论写道：

”首当其冲的就是中美关系。中国加强对台湾的武力威胁、俄乌战争中的挺俄立场以及中国疑似间谍气球飞跃美国领空等一系列事件，已经给中美关系带来了严重的冲击，这当然也会殃及双边的经济贸易。本周，美国总统拜登启动了其'投资美国'巡讲活动，主旨就是要进一步推动同中国脱钩。这一立场在选民中很受欢迎，脱钩也早已成了美国对华政策讨论中的关键词。而与此同时，中国网络娱乐公司TikTok的总裁正在国会一个委员会中，接受有关数据安全问题的问讯。

即便是在相对开放的欧洲，人们也在讨论如何以抵制和制裁作为武器、如何制定政治挂帅的贸易政策，以便增强欧洲大陆针对中国的'抗压能力'。这样做的目的是，一旦中华人民共和国停止向欧洲提供药物、芯片或其他战略性物资，欧洲不至于立即陷入瘫痪。

前不久，欧盟委员会提议制定《净零工业法案》 （Net Zero Industry Act），以恢复对太阳能电池板等企业的补助。今天，欧盟太阳能电池板的90%以上都来自中国。欧盟希望改变这一现状。"

北京同欧美政治关系的日益紧张化，令活跃在中国市场上的西方企业陷入两难境地。评论写道：

"但全面退出中国市场，对大多数企业来说，并不是一个选项。国际企业咨询公司德勤（ Deloitte）刚刚为其客户发布的一份报告指出：'中国仍将是世界上最具吸引力的增长型市场。'一段时间来，被问及各大公司的中国业务时，这些企业高管都会耸耸肩膀表示，绝不可以错过中国市场的发展。因为，中国市场的前景正在出现好转。今年三月，中国政府发布了今年5%的经济发展目标，这要比全球经济增长的预估值高出两个百分点。事实上，多数分析师认为，中方的经济增长目标相对保守，他们的期待值要高得多。"

欧盟委员会主席冯德莱恩开始访华行程前夕，呼吁欧盟采取更为强硬的对华政策。《法兰克福汇报》写道：

"在布鲁塞尔欧盟总部，有一个迹象变得日益明显，即欧盟必须调整对华关系。而首当其冲的就是一些重要原材料对中国的高度依赖，其中镁和稀土的依赖程度最高，这些原材料或者以原料，或者以前期产品形式进入欧洲，占比高达90%以上。

这涉及到对欧洲生态转型至关重要的产品供应，比如需求量与日俱增的电池产品。

冯德莱恩也提到了北京当权者对人权的持续践踏。她表示，北京对外日益强势的同时，对内的打压也变得更为严重。她表示：'新疆严重践踏人权的情形，令我们极为不安。"

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