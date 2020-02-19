 德语媒体：中国已成为对手 | 媒体看中国 | DW | 20.02.2020

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德语媒体：中国已成为对手

面对日趋紧张的中美关系，德国和欧洲应如何应对？《法兰克福汇报》就此议题进行分析。而《商报》则继续关注新冠病毒疫情所暴露出的中国医疗体制缺陷。

Boxhandschuh auf Dollarnoten und chinesischen Renminbi (picture-alliance/C. Ohde)

（德国之声中文网）去年年底，美国中央情报局一名华裔员工被控向中国出售军事情报被判处20年监禁。据报道，这类美国情报部门的"内鬼"事件一年之内就发生了三起。《法兰克福汇报》发表评论称，鉴于间谍事件频频发生，美国检察官已经敦促情报机构加强对中国的戒备。这篇题为《中国已成为对手》的评论写道：

"这些场景让人不禁回想起冷战时期，当年苏联就曾向美国及其他西方国家派出了大批密探。当然这种比较并不恰当，因为全球化发展已经使世界经济变成相互交织的整体，同东西方对垒的冷战时期相比较，今天的美国显然更容易受到伤害。意识到自身的危险处境后，华盛顿的立场也发生了根本性的变化：美国已不再将中国视为潜在的战略伙伴，而是将其视为战略对手。欧洲人期望，北京会逐渐融入以共同游戏规则为基础的世界大家庭。而在美国人看来，欧洲人的想法太过天真，事实上，美国人也曾长期保持同样的期望。中国确实希望在世界秩序中扮演强国角色，而且游戏规则也要由中国来制定。

在中美贸易战中一度成为争执焦点的5G网建设问题，实际上也标志着中美关系的转折点：在华盛顿看来，同中方的经济合作已经无法促成双赢局面，中国的崛起，至少相对而言，也意味着美国的没落。最为核心的问题则是，21世纪还会是美国的世纪吗？

华为之所以引发争论，就是因为有人怀疑西方国家的数据网络一旦使用华为设备，中国就将掌握上述国家的敏感数据，并具备了操控这些国家的潜力。很显然，华为之争早已超越了经济的范畴。它同时也是一场技术较量，而在网络攻击频频发生的当今世界，网络技术领先当然也意味着军事上的优势。而在南中国海域上演的则是一场货真价实的军事竞争，华盛顿在这里主张航海自由，而北京则要在这里扩充势力范围。"

China Peking Huawei Geschäft (picture-alliance/AP Photo/N. H. Guan)

美国极力敦促欧洲盟友在5G建设中不要采用华为设备

中美展开全面较量之际，正是欧洲人不安全感徒增之时。一方面，特朗普多次对欧洲盟友表达不满，甚至怀疑这种盟友关系存在下去的必要性。另一方面，特朗普飘忽不定的施政风格，也令人无所适从。他时而挑起争端，时而又去居中调停。评论写道：

"在欧美关系中，对特朗普因素视而不见显然绝非易事。但不要忘记，美国重新定位对华关系，绝不是特朗普总统一时兴起。无论是白宫，还是国会，将中国视为21世纪核心挑战已经是一项共识。无论欧洲人做出怎样的选择，美国人在此问题上决心已定。欧洲人当然不需要对美国言听计从，尽管美欧之间当前存在信任危机，但毕竟双方拥有共同的价值观。而中国则不同，北京早已明确表示，他们要捍卫他们的独裁体制。

对柏林而言，在华为问题上同美国采取共同行动，本来是一个强化双边关系的好机遇。英国政府已决定，该国不会将华为拒之门外。但是鉴于此前中国曾发出从伦敦金融市场撤资的威胁，就很难说英国政府的决定非常彰显主权了。"

本次新冠病毒疫情的爆发，也暴露出中国医疗体制的种种短缺之处。《商报》写道：

"专家们担心，新型冠状病毒未来也有可能再以某种新的形式引爆疫情。因此他们呼吁，中国应改善其医疗保健体制。相对于德国等西方发达国家，中国在其医疗保健体制的投资简直微不足道。

柏林政治科学基金会的健康问题专家福斯（Maike Voss）发出警告称，这不会是中国或其他地区最后一次爆发新冠疫情。因此，医疗体制较薄弱的国家有必要为此做好充分准备。"

 

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点

 

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