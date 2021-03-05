德语媒体：中国崛起将受阻

(德国之声中文网) 柏林出版的《每日镜报》以"面对中国扩充军备 欧洲必须做出回应"为题，刊发评论指出，尽管欧洲并不会受到中国的直接军事威胁，但是中国对其亚洲邻国的施压，依然会损害欧洲的利益。

"北京正在拓张其领土诉求，还威胁台湾、粉碎香港民主运动、压迫藏人以及维吾尔人。中国是最大的温室气体排放国，实际的气候保护行动却很少，只是空洞地宣布在2060年实现碳中和。"

"多场冲突正在激化中。如今，专家不断警告新冷战、甚至热战的风险。人们不禁要问：和平还有救吗？如何才能维护和平？谁能维护和平？欧洲以及德国又能发挥哪些作用？"

"日本、澳大利亚、新西兰、韩国、印度等军力不及中国的亚太民主国家担心，北京迟早会实现'中国治世'(Pax Sinica)。只有在邻国服从于中国规则、不批评中国的情况下，北京才会保持和平、合作的姿态。否则，中国就会对邻国进行制裁，并施加政治、军事压力。"

"在这种情况下，亚洲地区的言论自由与人权就会受限。现在，亚洲国家将希望寄托于欧洲。他们觉得美国在前总统特朗普治下与中国的对峙太过激烈。特朗普要求和中国脱钩、断绝经济合作，但是亚洲国家和欧洲国家都不想这么做。"

分析人士指出，尽管习近平统治下的中国具有帝国主义色彩，但是却不愿意冒着战争的风险，"后者会危及其经济增长，损害民众对共产党的服从度。因此，亚洲国家希望欧美能形成遏制中国的共同战略，向北京施加政治与军事压力。"

"中国会精心算计其行为的得失。假如不用冒着战争风险就能吞并民主台湾，北京很可能就会这么做。但是只要美国仍然保护台湾，这就依然只是中国的遥不可及的目标。"

"欧洲并不直接面临中国的军事威胁。但是，中国快速增长的军费、北京将整个亚太地区纳入霸权统治的企图，却威胁着欧洲的利益：拓张民主、人权与经济自由。"

在文章末尾，作者建议，为了维护亚洲地区的和平，欧洲应当积极与亚洲民主国家结盟，并且联手美国制订对华政策。"欧洲还应当效仿欧洲安全合作机制，建立一套亚洲安全合作机制。前者当年通过避免武力、裁军、互信机制，在与苏联的体制性冲突中确保了和平，维护了西欧的自由。在新机制中，中国应当被接纳、应当被尊重，但是其帝国主义霸权诉求却绝不能被容忍。"

杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"中国宣布了谨慎的经济增长目标 - 这是正确的"为题，刊发评论指出，北京当局其实清楚地知道中国经济如今面临的巨大困难。

文章首先援引了一些经济专家的观点，认为2021年中国的实际增长率可能会高于如今官方制订的6%之目标，毕竟疫情后经济会出现反弹。作者注意到，中国当局在制订本年度经济目标以及新的五年计划时，比以往谨慎得多。

"中国完全有理由变得谨慎。尽管中国是疫情期间唯一实现经济增长的经济体，但是人们时常忘记了帮助中国走出危机的主要因素：高额基建投资以及高额出口贸易。"

"过去几十年间，让落后中国获得举世瞩目繁荣的经济增长模式，伴随着巨大的资源浪费。这种模式是不可持续的，北京不可能长久地依靠不断兴建机场、公路、铁路、建筑来拉动经济增长。即便是国有经济占主导的一党专政国家、拥有海量的资源来举债兴修基建，也会担忧不断增长的债务水平。目前，中国的公私债务总额已经攀升到了GDP的272%，且仍在继续增长。"

作者接着指出，中国中央政府知道，增长目标设定过高，会刺激地方政府继续举债；但是同时也知道经济绝不能降温、财政输血绝不能停。同时，国际环境如今也不利于高度依赖出口贸易的中国。而从长期来看，限制中国增长潜力的将是其不断缩小的劳动力人口。

"鉴于今后几年以及今后几十年将会遇到的诸多问题，中国经济高速增长的年代将会成为过去式。如果在2021年后，中国依然能维持6%以上的增长率，固然是好事。但是就目前状况来看，可能性不大。"

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