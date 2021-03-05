 德语媒体：中国崛起将受阻 | 媒体看中国 | DW | 06.03.2021

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媒体看中国

德语媒体：中国崛起将受阻

星期六的德语报刊，纷纷将目光投向了正在召开的中国全国人大会议。《每日镜报》注意到，中国军费将继续快速增长，认为这会间接影响欧洲利益。《商报》则分析了北京谨慎调低经济增长目标背后的原因。

China Peking | Eröffnung Jahrestagung Volkskongress

(德国之声中文网) 柏林出版的《每日镜报》以"面对中国扩充军备 欧洲必须做出回应"为题，刊发评论指出，尽管欧洲并不会受到中国的直接军事威胁，但是中国对其亚洲邻国的施压，依然会损害欧洲的利益。

"北京正在拓张其领土诉求，还威胁台湾、粉碎香港民主运动、压迫藏人以及维吾尔人。中国是最大的温室气体排放国，实际的气候保护行动却很少，只是空洞地宣布在2060年实现碳中和。"

"多场冲突正在激化中。如今，专家不断警告新冷战、甚至热战的风险。人们不禁要问：和平还有救吗？如何才能维护和平？谁能维护和平？欧洲以及德国又能发挥哪些作用？"

"日本、澳大利亚、新西兰、韩国、印度等军力不及中国的亚太民主国家担心，北京迟早会实现'中国治世'(Pax Sinica)。只有在邻国服从于中国规则、不批评中国的情况下，北京才会保持和平、合作的姿态。否则，中国就会对邻国进行制裁，并施加政治、军事压力。"

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就在外界关注世界疫情下，北京会否做出比较保守的经济增速估计，但看起来这个世界第二大经济体依旧有信心能够重振雄风。

超过5000名政协和人大代表已聚集北京，参加本周开幕的两会。今年会议的中心议程包括审议通过十四五规划，勾画中国未来5年的发展方向。

中国公布的年度预算草案显示，中国国防预算大约为1.35万亿元人民币，同比增长6.8%，增幅略微高于去年。长年关注中国军事问题的德国黑森州和平与冲突研究所专家艾沛思指出，中国军费目前远低于美国，但是中国军事威胁依然现实存在。

2020年，美国的国防支出遥遥领先，是其竞争对手中俄两国总和的三倍。最新发布的一份报告显示，尽管新冠疫情波及全球，但全世界军费开支仍创下新的记录。

"在这种情况下，亚洲地区的言论自由与人权就会受限。现在，亚洲国家将希望寄托于欧洲。他们觉得美国在前总统特朗普治下与中国的对峙太过激烈。特朗普要求和中国脱钩、断绝经济合作，但是亚洲国家和欧洲国家都不想这么做。"

分析人士指出，尽管习近平统治下的中国具有帝国主义色彩，但是却不愿意冒着战争的风险，"后者会危及其经济增长，损害民众对共产党的服从度。因此，亚洲国家希望欧美能形成遏制中国的共同战略，向北京施加政治与军事压力。"

"中国会精心算计其行为的得失。假如不用冒着战争风险就能吞并民主台湾，北京很可能就会这么做。但是只要美国仍然保护台湾，这就依然只是中国的遥不可及的目标。"

"欧洲并不直接面临中国的军事威胁。但是，中国快速增长的军费、北京将整个亚太地区纳入霸权统治的企图，却威胁着欧洲的利益：拓张民主、人权与经济自由。"

在文章末尾，作者建议，为了维护亚洲地区的和平，欧洲应当积极与亚洲民主国家结盟，并且联手美国制订对华政策。"欧洲还应当效仿欧洲安全合作机制，建立一套亚洲安全合作机制。前者当年通过避免武力、裁军、互信机制，在与苏联的体制性冲突中确保了和平，维护了西欧的自由。在新机制中，中国应当被接纳、应当被尊重，但是其帝国主义霸权诉求却绝不能被容忍。"

China Peking | Eröffnung Jahrestagung Volkskongress | Li Keqiang

李克强在演讲中表示，今年的增长目标为6%

杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"中国宣布了谨慎的经济增长目标 - 这是正确的"为题，刊发评论指出，北京当局其实清楚地知道中国经济如今面临的巨大困难。

文章首先援引了一些经济专家的观点，认为2021年中国的实际增长率可能会高于如今官方制订的6%之目标，毕竟疫情后经济会出现反弹。作者注意到，中国当局在制订本年度经济目标以及新的五年计划时，比以往谨慎得多。

"中国完全有理由变得谨慎。尽管中国是疫情期间唯一实现经济增长的经济体，但是人们时常忘记了帮助中国走出危机的主要因素：高额基建投资以及高额出口贸易。"

"过去几十年间，让落后中国获得举世瞩目繁荣的经济增长模式，伴随着巨大的资源浪费。这种模式是不可持续的，北京不可能长久地依靠不断兴建机场、公路、铁路、建筑来拉动经济增长。即便是国有经济占主导的一党专政国家、拥有海量的资源来举债兴修基建，也会担忧不断增长的债务水平。目前，中国的公私债务总额已经攀升到了GDP的272%，且仍在继续增长。"

作者接着指出，中国中央政府知道，增长目标设定过高，会刺激地方政府继续举债；但是同时也知道经济绝不能降温、财政输血绝不能停。同时，国际环境如今也不利于高度依赖出口贸易的中国。而从长期来看，限制中国增长潜力的将是其不断缩小的劳动力人口。

"鉴于今后几年以及今后几十年将会遇到的诸多问题，中国经济高速增长的年代将会成为过去式。如果在2021年后，中国依然能维持6%以上的增长率，固然是好事。但是就目前状况来看，可能性不大。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

观看视频 02:28

现场直击中国“两会”2021

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