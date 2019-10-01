德语媒体：中国崛起与中国模式

（德国之声中文网）本周二（10月1日），中华人民共和国隆重庆祝建国70周年。Frank Sieren在《柏林日报》发表文章写道：

"世界各国一半是敬畏、一半是忧虑，将眼光投向这个巨大的国家。因为，有一点已经清楚：西方完全低估了中国的崛起。当1949年10月1日中华人民共和国成立时，几乎无人能想象，中国会如此迅速发展--是的，甚至能挑战世界首强美国了。

"直到今天， 我们依然低估中国，因为，在欧洲和美国的我们更愿谈论中国的弱点，而非它的强处。不过，现在我们感觉到了：我们不再能否认中国的崛起了。

"数十年时间里，中国从世界上最贫穷国家之一转变、上升成了最大贸易国、全球创新推动者、按购买力计算的最强经济体。这样的速度，史无前例。

文章说，中国如今也是美国的最大债主。为能维持其入不敷出的富裕水平融资，华盛顿欠下北京巨资。中国则几乎没有外债，所以，也无惧国际施压。相反：中国拥有全球最多的外汇储备，因为，数十年来，作为生产基地，中国的出口远超进口。70年来，中国的人均收入戏剧化上升。1949年，人均收入相当于6欧元；2018年，上升到约3600欧元。

Frank Sieren评论说：

"在经济上， 中国十分成功，并管控良好。中国留学生中有80%以上自愿回国，其趋势还在增强。公民经由小小的应用软件绕开封锁而与世界联网，早就得到容忍。若非如此，创新根本无从谈起。今天，大多数中国人有着比30年前人们敢于梦想的还要大得多的活动空间。因此，虽然问题多多，这个国家仍多少还是稳定。

"西方人渐渐明白了：中国之崛起乃是一种划时代嬗变。从17到19世纪，作为殖民列强，欧洲人可以确立世界的游戏规则。20世纪，轮到了美国。而现在，全球权力重心显然持续移向了以中国为中心的亚洲。"

文章认为，对于这一格局的变化，西方越早作出调整，游戏空间便就越大，越能使西方的观念融入新的世界秩序。不过，文章写道，"所剩时间不多了。中国人虽无意让我们皈依，但他们也不会等待我们。全球平等世纪早已开始了。"

第三次转型困难得多

改革开放政策让中国开始了专注高增长率的第二次转型

汉堡全球与区域研究中心马歌德·舒勒博士（Margot Schüller）在《商报》发表客座评论，探讨中国模式未来的可持续性。

文章首先回顾了中共建政后引入苏联计划经济模式所遭遇的制度性危机。文章写道："中国共产党没有考虑到中国特殊的初始条件：经济结构以农业为主，行政机构能力弱。把群众动员搬到经济发展中的大跃进政策导致饥荒和社会动荡。毛泽东在上个世纪60年代中期亲自开启了告别苏联发展模式的整顿阶段。调整后的模式成功地保证了大众商品的基本供应、人民健康和社会安全，让工业基本建设成为可能。但是，人们的生活水平提高很小，因为重视重工业，忽视轻工业。"

作者认为，随着上个世纪70年代末引入以实现四个现代化为目标的改革开放政策，中国开始了第二次转型，专注高增长率的中国虽然跻身最大工业国之列，但却为发展付出了高昂的代价。

文章接着写道："第三次转型的目标是体制改革，这比以前的改革难得多。这一模式必须更多以内部市场为导向，经济更具可持续性，社会更平衡，并且由创新所驱动。这样的模式需要国家改变在经济中扮演的角色，有更多法律上的保障，刺激企业发展和创新。这就关系到一个核心问题，国家的角色如何制度化。"

作者认为， 虽然从2013年以来中国建立了许多为经济模式转型服务的新机构，但共产党首先还是依靠自己：所有关键部门都由小领导团体决定方向，进行管控，因此削弱了人们对制度的信心。文章最后写道："中共希望到2049年实现中国的复兴，离现在还有30年。在这30年里，政治改革看上去也不是不可能的。"