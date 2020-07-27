德语媒体：中国将是全球化的终结者？

（德国之声中文网）《明镜》周刊发表客座评论称，全球化的历史其实就是一个中国高速发展的故事，但这段历史有可能会被画上句号。因为全球贸易已经不再仅仅涉及商品交易，价值观和信誉也变得日益重要。这篇题为《中国 - 全球化的终结者》的评论写道：

"长期以来，人们一直相信这样一个历史发展模式也会在中国重演：随着经济的发展，政治也将实现自由化。臣民将会变成公民，他们有权参与国家治理、表达个人意见，并可以对时政提出批评。强大而独立的机构将依法保障本国公民和境内外国人的权利。

例如，八十年代末，韩国就实现了从专制政治到法治国家的转变，当时，韩国人均收入只有一万美元，远远低于今日中国的水平。"

出于对这种演变的期待，西方开始主动靠近中国，在一国两制的承诺下，英国将香港主权移交北京，美国则力邀中国加入世贸组织。然后，中国非但没有走向自由化，反而对内变得更为专制，对外也变得更具进攻性。评论接着写道：

"中国国有企业占据主导地位的国民经济同西方自由竞争理念格格不入，这早已是周所周知的事实。早在特朗普入主白宫之前，就已有了一系列针对中国的反倾销诉讼，主要是受中国政府补贴的企业向世界市场倾销大量廉价钢铁、铝制品和其他产品。

去年，德国工业联合会发表报告，指责中国的不公平商业行为，并呼吁'要捍卫德国和欧洲的市场经济秩序'。这份报告显示，很多在中国大举投资、并希望中国能出现社会和政治变革的德国企业已经开始恢复了冷静，而现在，这种冷静正在逐步被恐惧所取代。"

评论称，特朗普对中国发起的贸易战，迄今为止收效甚微。如果以美国为首的西方国家不能够团结一致，制定新的国际贸易秩序，全球化就将被画上句号。

中美贸易战以及疫情对全球经济的影响，也是周一奥地利《标准报》所关注的话题。该报写道：

"新冠疫情爆发前，中国政府曾努力将追求增长的经济政策向提升内需方向转移。然而，这一势头现在似乎已经暂时中断。供大于求的问题甚至可能会造成全球性影响。欧盟驻华商会主席武特克说：'中国这些产品如果在中国国内找不到买家，将会有一股出口狂潮席卷全球，而这又会引发更多的贸易壁垒。这是一个非常令人担忧的问题。'

中美两大国间的贸易战仍在全方位进行。而新冠疫情使得双边争执变得更为严峻。将发生贸易战的责任归咎于特朗普，显然有失公允。美国共和和民主两党在几乎一切议题上都有争议，但在中国问题上，两党却具有高度共识。欧盟驻华商会主席武特克（Jörg Wuttke）表示：'我们现在刚刚处在中美交恶的开端，一切都有可能变得更加糟糕。现在还完全看不到争端结束的迹象。最初的贸易战已经扩展成技术战，而接下来还有爆发金融战的风险。"

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